リヴィング・ラボとくしま、祝12周年・移転ほぼ10周年記念！レンタルサロン／シェアサロンの女性応援プラン始動
協同オフィスを運営するリヴィング・ラボとくしま(所在地：徳島県徳島市、事務局長：観元)は、女性応援プランとして、時間制：レンタルサロン／月額制：シェアサロンの利用をより安価にし、2025年11月20日(木)13:32～2026年1月31日(土)までの予約期限にて受付開始します。
1
■祝 12周年 移転 ほぼ10周年 記念
心ときめく、癒しの空間 女性応援プラン始動
時間制 ：レンタルサロン 初回割引制度
月額制 ：シェアサロン 個人事業主：フリーランス応援
企画コンセプト詳細：キャリアを磨き、将来 自前でサロンやshopを持ちたい女性
2
■概要
企画名 ： 祝 12周年、移転 ほぼ10周年 記念 女性応援プラン始動
開催日時 ： 2025年11月20日(木)13:32～2026年1月31日(土)19:00 までの予約
受付 ： リヴィング・ラボとくしま 内 シェアサロン／レンタルサロン
(〒770-0847 徳島県徳島市幸町3丁目14-2F)
アクセス ： JR高徳線「徳島」駅 徒歩6分
代金 ： ホームページにも記載
条件 ： 将来自前でサロンやshopを持ちたい女性
限定 ： シェアサロン：業種・分野・職種限定
レンタルサロン： フリー
主催 ： 祝 12周年、移転 ほぼ10周年 記念 女性応援プラン始動
申込方法 ： ホームページ又は、メール、お電話
公式サイト ： https://share-salon.hp.peraichi.com/
3
＜内容＞
◆月額制：シェアサロンについて
1か月毎、一定時間無料でご利用いただけるビジネス会員制度誕生！
副業・専業(起業、創業)拠点として活用できます。
(例) シェアサロン＝ビジネス会員 新プラン：月額5,500円／1時間550円
※当日キャンセルしても費用負担0円(当日精算制)
駐車場完備：無料
施術者 ：会員様も予約：来訪者様 2台無料
名刺やホームページ、チラシなどにシェアサロンの住所を記載できます。
自宅の住所を出したくない方、プライベートとお仕事は分けたい方向け。
※バーチャルオフィスとも言います。自宅以外の住所を使う事でプライバシーが確保できます。
※備品等の設置も可能なため、持ち帰る物はほぼ不要です。
さらに、コンサルティングサポートサービスや、集客に関するマーケティング支援、お客様づくり、マスコミ向けプレスリリースなど、バックアップ体制が各種ございます。
※月額費
＜女性限定 個人事業主：フリーランス応援プラン＞
月額5,500円／1時間550円にてレンタルサロンを利用可能 ※(当日までキャンセルOK)
シェアサロン徳島会員(月10時間チケット付き)
詳しくは、お問合せ下さい。
【住所使用について】
経済産業省等が定めております。
警察庁サイト( https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/hotop.htm )
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に準拠いただく事が条件となります。
サロンとして実質、ご使用いただける方となります。
事前に業種や職種、国家資格に民間資格取得証明書等をご提示もいただいております。
◆時間制：レンタルサロンについて
＜レンタルサロンとは＞
時間貸しで活用できるプランです。
非会員、会員の方がそれぞれの価格で使用できます。
(例) 非会員：1時間1,100円
初回のみ：880円(女性応援)※何時間でも
キャンセル：30日前から100％かかります。
詳しくは、HPよりキャンセルポリシーをご確認ください。
【一部改訂】
レンタルサロン会員：1時間770円(税込) LINE公式登録のみ
※キャンセルは、1日前までなら0円／当日の場合は全額かかります。
※住所については、施術や来訪者のみにしかお伝えできない仕組みです。
個別案内のみに制限されます。レンタルスペースの一環です。
※名刺やホームページには非会員の方同様、住所は記載できません。
レンタルサロン・プレミアム会員については、別途お問合せ下さい。
◆親子：シェアサロン会員の場合適用【NEW】
・子供さんの自習室として利用＝半額
・親御さんの会議やセミナー、研修時のレンタルスペースとして利用＝半額
※オンラインミーティングや打合せ、商談も可能。プライバシーが確保できます。
詳しくは、お問合せください。
■会社概要
商号 ： リヴィング・ラボとくしま シェアサロン徳島／レンタルサロン徳島
代表者 ： 観元 眞人
所在地 ： 〒770-0847 徳島市幸町3丁目14-2F
設立 ： 2018年4月(事業所名 変更～)
事業内容： 協同オフィス運営 学校教育機関向け出前授業 研修
神社プロジェクト 女性応援
URL ： https://future-coworkers.net/
【本件に関するお客様からのお問合せ先】
リヴィング・ラボとくしま 内
シェアサロン徳島／レンタルサロン徳島
TEL ： 088-678-4584
お問合せフォーム： https://share-salon.hp.peraichi.com/