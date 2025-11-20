協同オフィスを運営するリヴィング・ラボとくしま(所在地：徳島県徳島市、事務局長：観元)は、女性応援プランとして、時間制：レンタルサロン／月額制：シェアサロンの利用をより安価にし、2025年11月20日(木)13:32～2026年1月31日(土)までの予約期限にて受付開始します。


1


■祝　12周年　移転　ほぼ10周年　記念

　心ときめく、癒しの空間　女性応援プラン始動

時間制　　　　　　：レンタルサロン　初回割引制度

月額制　　　　　　：シェアサロン　　個人事業主：フリーランス応援

企画コンセプト詳細：キャリアを磨き、将来　自前でサロンやshopを持ちたい女性


2


■概要

企画名　　　　： 祝　12周年、移転　ほぼ10周年　記念　女性応援プラン始動

開催日時　　　： 2025年11月20日(木)13:32～2026年1月31日(土)19:00 までの予約

受付　　　　　： リヴィング・ラボとくしま　内　シェアサロン／レンタルサロン

　　　　　　　　 (〒770-0847　徳島県徳島市幸町3丁目14-2F)

アクセス　　　： JR高徳線「徳島」駅　徒歩6分

代金　　　　　： ホームページにも記載

条件　　　　　： 将来自前でサロンやshopを持ちたい女性

限定　　　　　： シェアサロン：業種・分野・職種限定

レンタルサロン： フリー

主催　　　　　： 祝　12周年、移転　ほぼ10周年　記念　女性応援プラン始動

申込方法　　　： ホームページ又は、メール、お電話

公式サイト　　： https://share-salon.hp.peraichi.com/


3


＜内容＞

◆月額制：シェアサロンについて

1か月毎、一定時間無料でご利用いただけるビジネス会員制度誕生！

副業・専業(起業、創業)拠点として活用できます。


(例) シェアサロン＝ビジネス会員　新プラン：月額5,500円／1時間550円

※当日キャンセルしても費用負担0円(当日精算制)


駐車場完備：無料

施術者　　：会員様も予約：来訪者様　2台無料


名刺やホームページ、チラシなどにシェアサロンの住所を記載できます。

自宅の住所を出したくない方、プライベートとお仕事は分けたい方向け。

※バーチャルオフィスとも言います。自宅以外の住所を使う事でプライバシーが確保できます。

※備品等の設置も可能なため、持ち帰る物はほぼ不要です。


さらに、コンサルティングサポートサービスや、集客に関するマーケティング支援、お客様づくり、マスコミ向けプレスリリースなど、バックアップ体制が各種ございます。


※月額費

＜女性限定　個人事業主：フリーランス応援プラン＞

月額5,500円／1時間550円にてレンタルサロンを利用可能　※(当日までキャンセルOK)

シェアサロン徳島会員(月10時間チケット付き)


詳しくは、お問合せ下さい。


【住所使用について】

経済産業省等が定めております。

警察庁サイト( https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/hotop.htm )

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に準拠いただく事が条件となります。

サロンとして実質、ご使用いただける方となります。

事前に業種や職種、国家資格に民間資格取得証明書等をご提示もいただいております。



◆時間制：レンタルサロンについて

＜レンタルサロンとは＞

時間貸しで活用できるプランです。

非会員、会員の方がそれぞれの価格で使用できます。

(例) 非会員：1時間1,100円

　　　　　　 初回のみ：880円(女性応援)※何時間でも


キャンセル：30日前から100％かかります。

詳しくは、HPよりキャンセルポリシーをご確認ください。


【一部改訂】

レンタルサロン会員：1時間770円(税込)　LINE公式登録のみ

※キャンセルは、1日前までなら0円／当日の場合は全額かかります。

※住所については、施術や来訪者のみにしかお伝えできない仕組みです。

　個別案内のみに制限されます。レンタルスペースの一環です。

※名刺やホームページには非会員の方同様、住所は記載できません。


レンタルサロン・プレミアム会員については、別途お問合せ下さい。



◆親子：シェアサロン会員の場合適用【NEW】

・子供さんの自習室として利用＝半額

・親御さんの会議やセミナー、研修時のレンタルスペースとして利用＝半額

※オンラインミーティングや打合せ、商談も可能。プライバシーが確保できます。

　詳しくは、お問合せください。



■会社概要

商号　　： リヴィング・ラボとくしま　シェアサロン徳島／レンタルサロン徳島

代表者　： 観元 眞人

所在地　： 〒770-0847　徳島市幸町3丁目14-2F

設立　　： 2018年4月(事業所名　変更～)

事業内容： 協同オフィス運営　学校教育機関向け出前授業　研修

　　　　　 神社プロジェクト　女性応援

URL　　 ： https://future-coworkers.net/



【本件に関するお客様からのお問合せ先】

リヴィング・ラボとくしま　内

シェアサロン徳島／レンタルサロン徳島

TEL　　　　　　 ： 088-678-4584

お問合せフォーム： https://share-salon.hp.peraichi.com/