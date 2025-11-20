フィリピン最大のフィンテック企業GCash、数百万ユーザー向けにGoogle Payを解放

カードがなくても大丈夫！GCashユーザーが自分のアカウントをGoogle Payに連携する方法は次の通りです。

フィリピン・マニラ、2025年11月20日 /PRNewswire/ --フィリピンでのGoogle Pay公式ローンチに伴い、同国最大のキャッシュレスエコシステムであるGCashが、Googleの安全で広く利用可能な決済システムと完全に統合できるようになりました。



Ren-Ren Reyes, President and CEO of GCash mobile wallet operator G-Xchange, Inc., joins other industry players led by the FintechAlliance.Ph and Visa, along with officials from the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) and Department of Information and Communications Technology (DICT), at the launch of Google Pay in the Philippines



この統合機能は現在、一部のGCashユーザー向けに提供されており、今後さらに多くの顧客に拡大される予定です。これにより、数百万のフィリピン人がGCashウォレットをGoogle Payに連携させ、迅速で安全かつシームレスな取引を行えるようになります。

GCashアカウントをGoogle Payに連携するには、ユーザーはまずGoogle PlayストアからGoogleウォレットアプリをダウンロードし、GCashアプリを開いて自分のプロフィールをタップする必要があります。次に、マイリンク済みアカウントに進み、Google Payを選択します。情報を確認した後、ユーザーは同意してアカウントを紐付け、バイオメトリクス認証を進める必要があります。完了すると、Google Payアプリにリダイレクトするプロンプトが表示され、そこでサインインする必要があります。

GCashの圧倒的な国内規模と信頼性をGoogle Payのグローバルなインフラと組み合わせることで、この統合はユーザーのデジタルおよび実店舗での商取引のあり方を再定義します。この統合により、ユーザーはGCashをGoogle Payの資金源として簡単に有効化し、さまざまな取引に利用できるようになります。

さらに、Google PayでGCashを有効化することで、カード番号を店舗と共有したり手動で入力したりする必要がなくなるため、よりシームレスで安全な利用体験が提供されます。

「この統合により、ユーザーはデジタルおよび実店舗での取引をより簡単かつ安全に、そして広範に行えるようになります。これは、フィリピン人の日常生活をより良くするという私たちの使命に基づいたものです」と、GCashのモバイルウォレット運営会社であるG-Xchange, Inc.の社長兼CEO、Ren-Ren Reyes氏は述べています。

「フィリピンにより迅速で便利かつ安全な決済を提供するため、GCashと協力できることを誇りに思います。「今回のローンチは、金融包摂を加速し、フィリピンの活発なデジタル経済の次の章を後押しするという私たちの揺るぎないコミットメントを示すものです」と、Google フィリピン カントリーマネージャーの Prep Palacios氏は述べています。

デジタルエコシステムが進化する中で、GCashは利便性、安全性、そして実用性の面で先導しています。Google Payとの統合は単なる機能ではなく、GCashがフィリピンのデジタル経済の未来を形作る方法を示しています。金融サービスを迅速で安全、かつ広く受け入れられるものにしているのです。

詳細については、下記のURLをご覧ください www.gcash.com。

GCashについて

GCashは、フィリピンでナンバー1の金融スーパー・アプリであり、最大のキャッシュレス・エコシステムを誇ります。GCashアプリを通じて、ユーザは簡単にプリペイドの通話料を購入したり、全国の提携請求業者を介して請求書を支払ったり、フィリピン国内どこからでも送金や受け取りを行うことができ、他の銀行口座への送金も可能です。また、600万か所以上の提携販売店やソーシャル・セラーからの購入、さらには貯金、クレジット、融資、保険、投資など、さまざまなサービスをスマートフォンで簡単に利用できるようになりました。同社のモバイル・ウォレット事業はフィリピン初で唯一の50億ドル規模のユニコーン企業であるMyntの完全子会社であるG-Xchange, Inc.（GXI）が運営しています。

GCashは、国連の持続可能な開発目標（SDGs）の強力な支持者であり、特に国連（UN）のSDGsの目標5、8、10、13に重点を置いています。これらはそれぞれ、安全と安心、金融包摂、多様性、公平性とインクルージョン、そして気候変動への緊急対応とその影響の軽減に取り組んでいます。

（日本語リリース：クライアント提供）

