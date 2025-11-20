GamesBeat、新しいアジア太平洋レポートを公開「アジアにおけるゲームの機会を創造」（エクソーラ提供）



GamesBeatの最新レポートがどのように日本、韓国、東南アジアがゲームの国際的な未来を再定義しているかを探る

ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 市場をリードするゲーム・コマース・グローバル企業であるエクソーラは、GamesBeatの最新レポート「アジアにおけるゲームの機会を創造」（エクソーラ提供）のリリースを発表しました。GamesBeatレポート・シリーズ第2弾であり、詳細な分析を行う本レポートは、急速な進化を遂げるアジア太平洋地域と、ゲームのグローバル市場において同地域が果たす重要な役割について探るものです。

GamesBeat編集チームによるキュレーションと、ディーン・タカハシ、レイチェル・ケイザー、GamesBeatパートナーシップ・グループ（エクソーラAPACチーム協力）執筆の本レポートでは、日本、韓国、東南アジア独自のエコシステムが調査されました。これら3か所の市場を組み合わせた強みは、インタラクティブ・エンターテインメント全体にイノベーション、収益化、文化的な影響に新たな基準を設定するものです。

現在、アジアは世界最大かつ最も多様性に富むゲーム地域であり、東南アジア単独でも6つのコア市場にまたがって2億8600万人を超すゲームプレイヤーが存在することが計上されています。2025年度のモバイル・ゲーム部門では148億ドルの市場規模が見込まれ、成長率は欧米市場の約2倍に達することが予想されています。

本レポートの主なインサイトの要点

・2024年に日本のゲーム市場は263億ドルに達し、2033年までに605億ドルを超えることが予想されている。その原動力は、モバイルRPGとパズル・ゲームの強みに加え、ポケモンやファイナル・ファンタジー などの息の長いIPである。

・韓国はEスポーツのイノベーションを引き続きリードし、2024年には6900万ドルの市場規模に達した。モバイル・ファーストの競争拡大に伴い、2024年までに2億3700万ドルの市場規模に達することが予想されている。

・東南アジアは国際的なモバイル市場一大勢力へと変貌を遂げた。2025年までにEスポーツの歳入が3億5000万ドルを超えることが見込まれ、モバイル・レジェンド：Bang Bangなどのタイトルは、同タイトルの2024年のワールド・チャンピオンシップで500万の同時視聴者数を超える記録を打ち立てた。

「今日のゲーム市場において、アジア太平洋地域は最もエキサイティングなフロンティアの1つです」と、エクソーラの最高マーケティング責任者であり事業成長責任者であるバークレー・イグネスは説明します。「GamesBeatの協力の下、本レポートでは、成功には欠かせない要素である地域ごとのニュアンス、収益化の戦略、文化的なトレンド、インフラストラクチャを開発者とメーカーが理解できるようにするという、当社が共有するミッションが強調されています。このようなインサイトは現在イノベーションが起きている場所と今後グローバルな機会が訪れる場所を照らし出します」

ディーン・タカハシ（GamesBeatレポートの編集ディレクター）は以下のように述べます。

「アジアはゲームの世界に影響を及ぼしているだけではありません。ゲームの世界をリードしているのです。日本の物語が持つ深みと韓国のEスポーツの支配力から、東南アジアのモバイル・ゲーム革命まで、この地域が認（したた）めているのはインタラクティブ・エンターテインメントの次の章です。エクソーラ協力の本レポートにおける私たちの目標は、当市場の成長をよりスマートに、そしてグローバルに繋げることができるようにする実用的なデータとコンテキストを提供することです」

GamesBeatレポート・シリーズではデータ主導のインサイトと専門家の視点を通じ、どのように地域別市場がグローバル・トレンドに影響をもたらすかについて示されています。この第2弾は「業界の現在：ドバイ・レポート」 （2025年8月）の成功に基づいており、どのようにゲームのエコシステムが世界中で進化しているかに対する理解をグローバルに拡大するというミッションを継続しています。

レポートをダウンロードする： アジアにおけるゲームの機会を創造

地域別市場のデータ、Eスポーツのインサイト、アジア太平洋地域にまたがる成長を促進する機会の登場を探りましょう。

GamesBeatの最新レポートと「アジアにおけるゲームの機会を創造」（エクソーラ提供）の詳細については、xsolla.pro/gb-asia-reportをご覧ください。

エクソーラについて

エクソーラは、ゲーム開発者がビデオゲーム業界における固有の課題を解決できるよう支援するための強力なツールとサービスを備えたグローバルなコマース企業です。インディーからAAAまで、企業はエクソーラと提携し、資金調達、配信、マーケティング、収益化を支援しています。ビデオゲームの未来を信じるという理念に基づき、エクソーラは機会を集約し、クリエイターに新たなリソースを継続的に提供するという使命を揺るぎなく遂行しています。本社をカリフォルニア州ロサンゼルスに置くエクソーラは、記録上の販売者（Merchant of Record）として事業を展開し、これまでに1,500社以上のゲーム開発者がより多くのプレイヤーにリーチし、世界中で事業を拡大するための支援を行ってきました。より多くの収益経路と成功の方法を通じて、開発者はゲーム制作を楽しむために必要なすべてを手にすることができます。

詳細については、xsolla.comをご覧ください。

GamesBeatについて

GamesBeatはゲーム、エンターテインメント、テック業界の情報を専門とする、市場をリードする独立系メディア・プラットフォームであり、より広いグローバルなビジネス環境に影響を与えるニュースを配信して繋がりを提供します。ディーン・タカハシによって2008年に開始されて以来、GamesBeatはゲーム市場の成長に関する信頼できる中核であり続けました。GamesBeatは、経営幹部、意思決定者、開発者、メーカー、投資家、テック・プロバイダー、愛好家などにリーチする、忠実なグローバル・コミュニティを擁しています。GamesBeatはGB MAXの協力の下、急速に変化するグローバル経済で成功するために必要なインサイトと戦略的な繋がりを上級管理職と意思決定者に提供するというミッションを推進しています。

GamesBeatは、業界のコミュニケーションを促進し、繋がりを強化し、コラボレーションの機会を創造するインパクトの高いニュース、コンテンツ、ライブ・イベントの発信地です。

詳細については、gamesbeat.comをご覧ください。

