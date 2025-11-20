biid株式会社(以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市 Web : https://biid.jp/ 、代表取締役社長：松尾 省三)は、横浜・みなとみらいを一望できるカフェ「Hemingway横浜(https://hemingway-yokohama.cafe/)」 にて、2025年11月20日（木）より、クリスマス限定スペシャルコースのご予約を開始いたします。コース料理の提供は12月24,25日の2日間の限定となっており、今年もクリスマスシーズンに合わせた特別な品々をご用意いたしました。きらめく夜景とイルミネーションに包まれながらこだわりの料理をお楽しみいただけるHemingway横浜で、心に残るクリスマスをお過ごしください。

Hemingway横浜のクリスマスコースについて

今年度Hemingway横浜では12月24日(水)、25日(木)の二日間限定でクリスマス限定スペシャルディナーコースを提供いたします。クリスマス限定スペシャルディナーコースは、アミューズからデザートまで含めて全6品。サーモンとクリームチーズのブルスケッタやしらすのパスタ、そしてお肉料理にはクリスマスにぴったりの白トリュフ薫る豊かな味わいに仕上げたローストビーフなどプチ贅沢な品々をご用意いたしました。こだわりの食材がお楽しみいただけるお料理とともに、横浜・みなとみらいの観覧車や煌びやかな建物を眺めながら大切な人とロマンチックに過ごすひとときを演出いたします。

クリスマス限定スペシャルコースのご紹介

-メニュー内容-【AMUSE】サーモンとクリームチーズのブルスケッタ【APPETIZER】季節の野菜シーザーサラダ【SOUP】オニオンスープ【PASTA】江ノ島名物しらすのペペロンチーノ【VIANDE】白トリュフ香る特製ローストビーフ マッシュポテトを添えて 【DESERT】ガトーショコラ■販売期間：2025年12月24日(水)、25日(木)■営業時間：13:00 - 21:30(コースの最終受付は19:30)■価格：おひとり様 6,000円※コース料理はご予約が必須となります。Hemingway横浜公式サイト予約フォーム（下記「ご予約はこちら」）よりご予約をお願いいたします。※コースは2名様より承ります。※お一人様1ドリンクのご注文を頂きます。※お席は90分制です。※料理の盛り付けは一例で、写真はイメージです。※お席の指定は承れません。※食材の仕入れ状況によりメニューが一部変更になる可能性がございます。※アレルギーがある場合は事前にお伝えください。

横浜・みなとみらいのお食事が楽しめる「Hemingway横浜」について

https://hemingway-yokohama.cafe/reserve/flow/

Hemingway横浜は、横浜・みなとみらいの絶景を楽しめる海沿いのカフェ・バー＆レストランです。水上に浮かぶ、まるで船にいるかのような雰囲気の店舗で提供しているお食事は、大人気のスイーツ「ベーグルフレンチトースト」や野菜たっぷりの本格派「スープカレー」、「生牡蠣」や「牡蠣のアヒージョ」など。海風を感じる開放的なテラスでランチやディナータイムやカフェタイムをお過ごしいただけます。観光やショッピングの後にも立ち寄りやすい立地で、大切な人と忘れられない素敵なクリスマスのひとときをお過ごしいただけます。

会社概要

https://hemingway-yokohama.cafe/

会社名 ： biid株式会社代表者名： 代表取締役 松尾 省三所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号： 050-2018-0924HP ： https://www.biid.jp/事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売

お問い合わせ先

biid株式会社 担当：松尾・尾上電話番号：050-2018-0924E-mail：koho@biid.jp