保護猫の“迷子”を防ぐ！ぽぽねこの支援プログラムが常設化

猫専用首輪ブランド「ぽぽねこ」を展開する株式会社ぽぽねこ（本社：茨城県取手市、代表取締役社長：栗山和晃）は、保護猫の脱走・迷子の防止を目的として、保護猫の新しい家族になられた方の首輪や迷子札の購入を支援する「幸せになってね！保護猫お迎えサポートプログラム」を、2025年11月20日より恒常施策として実施いたします。

本プログラムでは、2025年10月1日以降に保護猫を正式に迎えたことを証明できる方に、ぽぽねこ公式オンラインショップで使用できる2,222円分のギフト券を、もれなくプレゼントいたします。

近年、保護猫の譲渡が進む一方で、「首輪未装着による脱走・迷子」の課題が依然として残されています。

ぽぽねこは、猫と人が安心して暮らせる社会づくりの一環として、所有者明示（迷子札）と首輪の着用を推奨しています。

2025年7月に開始した「幸せになってね！保護猫お迎えサポートキャンペーン」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000048418.html)では、103匹の保護猫がエントリーするなど、大きな反響をいただきました。

今回、より多くの猫と里親になられた方を支援すべく、本取り組みを恒常施策へとリニューアル。「飼い猫を迷子にさせない社会づくり」を目指し、首輪と迷子札の着用支援を通じて、保護猫の安心な暮らしを後押しします。

■プログラムの概要- 名称：幸せになってね！保護猫お迎えサポートプログラム- 開始日：2025年11月20日（木）～ ※常設化- 対象者： ・保護団体や動物愛護センター等から正式に保護猫を譲り受けた方 ・譲渡証明書（譲渡誓約書等）の提出が可能な方（譲渡日・譲渡元・譲受人・該当猫が明記されているもの） ・お一人様最大5匹分まで応募可能- 特典内容：ぽぽねこ公式オンラインショップで使えるギフト券 2,222円分（有効期限：発行より6ヶ月）- 応募方法：専用フォームより、譲渡証明書と猫ちゃんの写真を添付して申し込み- 送付方法：メールにてギフト券コードを送付

本プログラム特設ページ：https://www.poponeko.jp/blogs/info/rescue-cat-support

■「経済的支援 × 迷子対策」の新たなアプローチ

猫の首輪は、脱走・迷子時に「飼い猫であること」を示す大切な手段です。

しかし実際には、保護猫を迎えたばかりの飼い主さんは、医療費や生活準備などで出費がかさみ、首輪や迷子札は後回しになってしまうことも少なくありません。

ぽぽねこの本プログラムでは、首輪と迷子札の着用を後押しする経済的支援を行うことで、保護猫の安全な暮らしと、飼い主の安心を同時にサポートします。

これから猫と暮らし始めるすべてのご家庭に、「安心の第一歩」として首輪を選んでいただける環境を整えていきます。

株式会社ぽぽねこについて

ハゲにくい猫首輪に、替えませんか？

株式会社ぽぽねこは、猫の健康と快適性を第一に考えた猫用首輪・服・エリザベスカラー等を展開するD2Cブランドです。

“脱走・迷子対策”と“首元トラブルの軽減”を両立する軽量・やわらか素材の首輪を中心に、季節やイベントを彩るデザインも多数展開。

「猫の暮らしに、もっと笑顔を。」をミッションに、全国の猫とそのご家族に寄り添ったものづくりを続けています。

会社名：株式会社ぽぽねこ

代表者：代表取締役社長 栗山 和晃

所在地：茨城県取手市戸頭2-49-12 セイワビル4F

HP：https://corp.poponeko.jp/

EC：https://www.poponeko.jp/

事業内容：猫に優しい猫用品の企画・製造・販売

Instagram：https://www.instagram.com/poponeko.jp/

X：https://x.com/poponeko1