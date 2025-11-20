【アイドルマスター シンデレラガールズ】高級感ただようインテリア「パーソナルパブミラー」シリーズに「南条 光(なんじょうひかる)」「間中美里(まなかみさと)」が登場！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『アイドルマスター シンデレラガールズ パーソナルパブミラー』シリーズの新商品を11月20日(木)に発売します。今回は「南条 光」「間中美里」が登場。同日より株式会社バンダイナムコエンターテインメントが運営するECサイト、「ASOBI STORE」にて期間限定の受注販売を開始します。





商品仕様(共通)


各2種(茶枠ver.・白枠ver.)　価格：各14,800円


W401mm×H282mm×D29mm　フレーム：木製　本体：ガラス製


受注期間：2025年12月8日(月)23:59まで


お届け予定：2026年2月下旬以降


※ほかの商品と合わせてご注文いただいた場合、商品がすべてそろい次第まとめて発送いたします。


アイドルマスター シンデレラガールズ パーソナルパブミラー 南条 光


「希望へ導くヒカリ+」をベースに仕上げた高級感あふれるインテリア。


みんなの声を力にして、立ち上がる小さな英雄。


彼女の無限大の夢や希望を表現した、燦然(さんぜん)と光る一枚が完成しました。





アイドルマスター シンデレラガールズ パーソナルパブミラー 間中美里


「ヴァン・ドゥ・リベルテ+」をベースに仕上げた高級感あふれるインテリア。


異国の風を感じて、旅路とともに広がる彼女の夢。


石畳の街角に自由に咲く、さすらいの美麗を写し取った一枚が完成しました。




『アイドルマスター』シリーズとは


プレイヤーが芸能プロダクションの“プロデューサー”という立場でアイドルを育成する「アイドルプロデュース」ゲームコンテンツです。


2005年7月にアミューズメント施設向けゲームからスタートし、スマートフォン向けゲームアプリ、家庭用ゲーム、ライブイベント、楽曲CD、テレビアニメ、劇場版、ラジオ、グッズなど、多岐にわたり展開しており、2025年7月26日に20周年を迎えました。



「アイドルマスター シンデレラガールズ」とは


2011年にサービスを開始した「アイドルマスター」シリーズのソーシャルゲーム。


登場アイドルは190人以上で、2015年1月にはTVアニメが放映、 同年9月にはリズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」がリリースされました。



「パーソナルパブミラー」とは


「アイドルマスター オフィシャルショップ」が販売しているプレミアムアイテム。パブミラーとはもともと公共の場であるパブに宣伝目的で掛けられていた鏡のことで、現代ではインテリアの一部として使われるようになっています。「アイドルマスター オフィシャルショップ」では、個人が自宅に飾って作品世界を楽しむことができるグッズとしてシリーズ化しています。



THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.




ASOBI STORE 内 グッズ販売ページ


https://shop.asobistore.jp/category/cg_idol_ppm_hn_mm(https://shop.asobistore.jp/category/cg_idol_ppm_hn_mm)


アイドルマスター シンデレラガールズ


https://idolmaster-official.jp/cinderellagirls


アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ


https://cinderella.idolmaster.jp/sl-stage/


アイドルマスター オフィシャルショップ


https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/idolmaster/




