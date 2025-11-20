実物サンプル無償作製サービス 一時休止のお知らせ

株式会社フォーカス

カスタムウェアの販売・製作を手がける株式会社フォーカス（本社：山梨県甲斐市、代表取締役：常松憲太）は、「実物サンプル無償作製サービス」につきまして、2025年11月21日（金）午前9時より一時休止させていただくこととなりました。

「実物サンプル無償作製サービス」は、実際の仕上がりを見てから安心してご注文いただきたいという想いから2024年10月にスタートし、多くのお客様にご利用いただいてまいりました。

しかしこの1年間の運用のなかで、本来の目的とは異なるご利用（複数回の無断再請求・他用途での利用など）と見られる事案が全体の2～3割にのぼり、真摯にご検討くださるお客様への対応や品質維持体制にも影響が出る状況となっております。

弊社も改善策を重ね、できる限り継続の道を探ってまいりましたが、現時点では公平かつ持続的に運営することが難しいと判断いたしました。

そのため、誠に残念ではございますが、当面の間、実物サンプルの無償作製サービスを休止させていただきます。

【対象サービス】

ご注文前の実物サンプル無償作製

【休止期間】

2025年11月21日(金)午前9時～当面の間

※ご注文と同時にいただくサンプル作製希望につきましては、これまで通り下記条件に該当するご注文の場合にはお申し込み可能です。



◆これまで通り

・ウェア：50枚以上

・バッグ：200枚以上

・キャップ：20枚以上

・刺繍で10枚以上のご注文

◆新たに追加いたします

・タオル：100枚以上

・レギュラープリントで蛍光カラーのご注文

今後は、持続可能な形で同様のサービスを再開できるよう新たな方法を検討し、社内体制を整備してまいります。

お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

【株式会社フォーカスについて】

2009年、現代表取締役の常松憲太が前職での経験をもとに独立し、株式会社フォーカスを設立。当初はBtoBのグッズ販売を中心とした事業展開で、現在主力となっているプリントTシャツ事業の売上構成比は約3割程度にとどまっていました。

転機となったのは、プリントTシャツを注文した高校生たちから届いた数多くの手紙や写真です。「思い出の一枚」を届けた感謝の声にふれたことで、それまでビジネスライクだった視点が大きく変わり、2012年にはプリントTシャツ事業への特化を決断。「商品を届ける」こと以上に、「記憶に残る体験を届ける」事業へと舵を切りました。2014年にはEC販売を開始し、季節変動の大きい販売サイクルへの対応を進めてきました。

2020年にはコロナ禍による売上減少と社員の退職が重なり、経営の危機に直面。しかし、中小事業者向けの融資制度を活用して自社プリント工場への設備投資を行い、同時に社員の平均年収を100万円引き上げるなど、環境改善にも着手。結果として、2021年には売上高が目標の1.5倍を超え、早期の業績回復を果たしました。

現在は、海外市場へのEC展開や将来的な株式上場も見据え、社員一丸となって新たな成長フェーズへと挑戦を続けています。

◆直近5年の売上推移

2019年 12.6億円

2020年 9.9億円

2021年 14.7億円

2022年 20.6億円

2023年 29.2億円

2024年 32.9億円

【会社概要】

企業名 ：株式会社フォーカス

本社所在地 ：山梨県甲斐市篠原984-1

電話 ：055-278-2311

代表取締役 ：常松 憲太

設立 ：2009年5月14日

資本金 ：8,500万円

従業員数 ：129名（2024年12月31日時点 グループ合計）

事業内容 ：オリジナルプリントウェアの販売

事業所 ：グループ会社（プリントセンター）

株式会社フォーカスクリエイティブ

静岡県浜松市浜名区新原4214-2

ホームページ ：https://corp.forcus.co.jp/

ECサイト :https://www.forcus.co.jp/