スマートニュース、Web広告に必要な基礎知識を体系的にまとめた「Web広告（ネット広告）プレイブック」を無料公開
広告運用の考え方から効果測定まで、有用な記事を集約した学習コンテンツを提供開始
世界中の良質な情報を必要な人に送り届けることをミッションとするスマートニュース株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：浜本階生）は、当社の広告事業「SmartNews Ads」において、Web広告の運用に必要な基礎知識を体系的にまとめた無料のWebコンテンツ「Web広告（ネット広告）プレイブック」を本日公開しました。
SmartNews Ads 「Web広告（ネット広告）プレイブック」
https://ads.smartnews.com/home/article/ads-playbook/
Web広告活用における課題とSmartNews Ads の支援強化
広告運用の学習ハードルと、知識習得の難しさ
近年、あらゆる事業領域でビジネスやマーケティングのデジタル化が進み、Web広告の知識やスキルを習得する重要性は、全国の中堅・中小企業（SMB）だけでなく、若手人材や新任の広告担当者にも広がっています。多くのセミナーや教材がある一方で、「何から学ぶべきか分からない」「初めから有償教材に取り組むのは負担が大きい」と感じることで、広告運用の全体像の把握や必要な知識を体系的に学ぶことが難しくなる場合があります。こうした状況が、広告運用に必要な知識の習得や実践を進めづらくする要因の一つとなっています。
セルフサーブ型広告の提供をはじめとする支援施策の拡充
当社では、これまでもSMBを含む幅広い広告主の課題に寄り添い、7月に提供を開始した「セルフサーブ型広告」（※1）をはじめ、広告主のマーケティングに役立つ情報発信を強化するため「SmartNews Ads公式Instagramアカウント」（※2）を開設し、成功事例やSmartNews Adsの媒体特性などを分かりやすく紹介しています。今回公開する「Web広告（ネット広告）プレイブック」は、こうした取り組みの一環として、SMBに加え、Web広告の経験が浅い方や新任の広告担当者でも、広告運用に必要な基本的な考え方や手順を段階的に理解できるよう設計した学習コンテンツです。本プレイブックを通じて、幅広い広告主がWeb広告をより効果的に活用し、事業成長につながるマーケティングを自ら推進できる環境づくりを目指します。
※1 スマートニュース、広告主自ら出稿・運用できる新機能 「セルフサーブ型広告」を提供開始
https://about.smartnews.com/ja/news/2395.html
※2 SmartNews Ads公式Instagramアカウント
https://www.instagram.com/smartnewsads/
「Web広告（ネット広告）プレイブック」の概要と構成
今回公開する「Web広告（ネット広告）プレイブック」は、初心者から新任担当者まで、誰でもWeb広告の全体像を体系的に学べる無料コンテンツです。広告の基本概念、戦略設計、主要プラットフォームの運用、クリエイティブ制作、効果測定に加え、AI活用やプライバシー対応まで、必要な知識を幅広く整理しています。全5パート・18章で構成し、基礎から応用へ段階的に理解できるよう設計しており、Web広告の全体像と実務を一連の流れで把握できます。掲載記事は、大手広告代理店やデジタルマーケティング企業が発信する信頼性・専門性の高い情報を、当社が厳選してまとめたものです。
本プレイブックは、以下の全5パート・18章で構成されています。
パート1：基礎理解・全体像把握
第1章 デジタル広告の基本構造
第2章 広告フォーマット
第3章 KPI・指標の構築
パート2：戦略設計・ターゲティング
第4章 マーケティング戦略との連動
第5章 ターゲティング実践ガイド
第6章 競合・市場分析の考え方
パート3：運用の実務
第7章 Google広告の運用
第8章 Meta広告の運用
第9章 SNS広告の運用
第10章 LINE広告の運用
第11章 SmartNews Adsの運用
第12章 クリエイティブ制作・最適化
パート4：効果測定・データ分析・改善
第13章 広告効果測定と分析
第14章 計測環境構築・運用
第15章 改善サイクル・PDCA運用
パート5：応用と新しいトレンド
第16章 AI・自動化の戦略的活用
第17章 プライバシーへの対応
第18章 統合マーケティング・コミュニケーション戦略
本プレイブックでは、全18章に加えて、当社主催のセミナーや関連資料を基に当社が制作する解説記事も公開します。記事は、Web広告の仕組みやトレンド、新しい広告プロダクトの活用方法などの基礎知識を分かりやすくまとめたものです。さらに、「SmartNews Adsが選ぶ今月の広告・マーケティングトレンド」や、新任担当者向けの「初めに読んでおきたい基本」など、定期更新コンテンツも順次追加していきます。
当社は今後も、SMBをはじめとするすべての広告主が、Web広告の実務に必要な知識を身につけ、効果的なマーケティングを自ら推進できるよう支援してまいります。本プレイブックの提供に加え、学習環境の拡充や広告プロダクトの改善を継続し、広告主のマーケティング活動と事業成長に寄与する取り組みを一層強化していきます。
本件に関する広告主・広告会社様からのお問合せ先
メールアドレス：ads-promotion@smartnews.com（担当：山岡）
スマートニュース株式会社について
スマートニュース株式会社は2012年6月15日の設立以来、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、日本と米国でニュースアプリ「SmartNews（スマートニュース）」を開発、国内のニュースアプリとしては最大級のユーザー数を誇ります。2023年末からは初めてのサブスクリプションサービス「SmartNews＋」を開始、子会社のスローニュースとともに、優れたジャーナリズムによって生まれた良質な報道や多様なコンテンツを一人でも多くの利用者に届けることに力を注いでいます。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと国内外の3,000媒体以上ものメディアパートナーとの強力な提携関係のもと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、良質な情報を一人でも多くの利用者に効果的に届けることで、これからも社会に貢献していく考えです。
https://about.smartnews.com/ja/
本件に関するお問合わせ先
本件に関する報道関係者からのお問合せ先
スマートニュース 広報担当：田中
pr_jp@smartnews.com
スマートニュースPR事務局（プラップジャパン内）：土舘・八重樫
smartnews_pr@prap.co.jp
