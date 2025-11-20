ゲームもクリエイティブも妥協なし！RTX 50シリーズ搭載ノートPCが2モデル同時登場！高コスパ型「Cyborg 15 B2RW」とハイパフォーマンス型「Katana 15 HX B15W」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、「Core(TM) 7 プロセッサー 240H」と「GeForce RTX(TM) 5060 Laptop GPU」を搭載した高コストパフォーマンスゲーミングノートPC「Cyborg-15-B2RWFKG-2763JP」、「Core(TM) i7 プロセッサー 14650HX」と「GeForce RTX(TM) 5070 Laptop GPU」を搭載したハイパフォーマンスゲーミングノートPC「Katana-15-HX-B14WGK-0871JP」を11月27日（木）より順次発売開始いたします。

【Cyborg-15-B2RWFKG-2763JPの主な特徴】

●RTX 5060×32GBメモリ搭載、ゲームもクリエイティブ作業も快適にこなせる高コスパモデル

「Cyborg-15-B2RWFKG-2763JP」シリーズは、高画質・フルHDで様々なジャンルのゲームを快適に楽しむために必要な「CPU」「GPU」「メモリ容量」「ディスプレイ機能」を厳選し、可能な限りコストパフォーマンスを向上させたハイスペックゲーミングノートPCの英語キーボード搭載モデルです。

「Core(TM) 7 プロセッサー 240H」と「GeForce RTX(TM) 5060 Laptop GPU」の組み合わせは、フルHD解像度であらゆるジャンルのPCゲームを快適にプレイすることが可能です。また、ゲーミング用途だけに限らず、高いCPU・GPU処理性能を必要とする学生・ビジネスユーザー・クリエイターにも扱いやすく、驚くほどパワフルにサクサク・高速動作を可能にしてくれます。

加えて、メモリ32GB（16GB ×2）、リフレッシュレート 144Hzディスプレイを備え、ゲーミングに必要な構成・機能をしっかり押さえつつ、USB Type-C、Type-AやHDMI(TM)、有線LANなど各種ポートを備えることで拡張性もバッチリの仕上がりとなっています。

・Cyborg 15 B2RW シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Laptop/Cyborg-15-B2RWX

・Cyborg-15-B2RWFKG-2763JP：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000982

【Katana-15-HX-B14WGK-0871JPの主な特徴】

●WQHD×165Hz液晶搭載、RTX 5070×32GBメモリのハイパフォーマンスモデル登場！

「Katana-15-HX-B14WGK-0871JP」は、「Core(TM) i7 プロセッサー 14650HX」と、「GeForce RTX(TM) 5070 Laptop GPU」を搭載したハイパフォーマンスゲーミングノートPCです。

GPUに115W版の「GeForce RTX(TM) 5070 Laptop GPU」を採用することにより、WQHDの高解像度・高画質でもPCゲームを高フレームレートで快適にプレイできるゲーミング性能を提供します。加えて、

15.6インチのWQHD・165Hzの高リフレッシュレートゲーミングディスプレイを搭載し、FPSやアクションゲームで滑らかな映像体験を提供します。

また、メモリ32GB（16GB ×2）メモリと1TBの高速SSDを標準搭載しており、ゲームプレイはもちろん、動画編集や画像処理などのクリエイティブ作業にも対応。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3にも対応し、安定した通信環境を確保。USB Type-CやHDMIなどの豊富なポート構成により、外部モニターや周辺機器との接続もスムーズです。

RGBバックライト付き日本語キーボードやステレオスピーカー、Webカメラなど、快適性こだわった設計で、ゲーマーはもちろん、学生や社会人にもおすすめの一台です。

・Katana 15 HX B14Wシリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Laptop/Katana-15-HX-B14WX

・Katana-15-HX-B14WGK-0871JP：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000988

