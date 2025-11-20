【最大53％OFF】Amazonと楽天市場でブラックフライデー開催！XGIMIの人気製品がお得に購入できるチャンスが到来！

XGIMI株式会社

グローバルホームプロジェクター市場で2年連続出荷量シェア世界第1位※1のスマートプロジェクターブランド「XGIMI（エクスジミー）」は、2025年11月21日（金）～12月1日（月）開催のAmazonブラックフライデーおよび、 2025年11月20日（木）～11月27日（木）開催の楽天市場のブラックフライデーにて、対象製品最大53％OFFとなるセールを開催します。

今回のブラックフライデーでは、XGIMIの主力製品を中心に、4Kホームプロジェクターから持ち運びに便利なポータブルタイプまで幅広い製品が対象となります。

4Kホームプロジェクター「HORIZON」シリーズでは、昨年10月に発売した「HORIZON S」シリーズが最大39％OFFとお得にお求めいただけます。さらにポータブルプロジェクターの「MoGo」シリーズでは、最新モデルでスタンド一体型の「MoGo 3 Pro」が28％OFF、「Elfin」シリーズの最新モデルでバッテリー搭載かつわずか64mmのスリムボディが特徴の「Elfin Flip Pro」は32%OFFと、より手に取りやすい価格になっています。

ぜひこの機会にXGIMIのプロジェクターをお選びいただき、ご自宅で映画やドラマ、ゲームなどのエンターテインメント体験をお楽しみください。

※1 《RUNTO_2024グローバルプロジェクター市場分析報告》

■開催期間

【Amazon】

2025年11月21日（金）00:00～12月1日（月）23:59

URL：https://www.amazon.co.jp/stores/XGIMI/XGIMI/page/157C458F-0CBD-4216-AE74-7CAC2954C03F

【楽天市場】

2025年11月20日（木）20:00～11月27日（木）01:59

URL：https://www.rakuten.co.jp/xgimi-store/

■対象製品（一部抜粋）

※サイト上で表示される割引前の定価価格は変動する可能性がありますので、詳細はセール開始後、各サイトをご確認いただきますよう、お願いいたします。

■セール対象製品詳細（一部抜粋）

HORIZON S Max

「HORIZON S Max」 は、「HORIZON S」シリーズの最高峰モデルです。3,100ISOルーメンの高輝度、4Kの解像度、Dolby Vision認証や「デュアルライト2.0テクノロジー」搭載に加え、「HORIZON S Max」 ならではの特徴として、IMAX Enhancedの認証を受けています。ユーザーはIMAXの拡大されたアスペクト比、見事な映像、DTSをご家庭でお楽しみいただけます。

HORIZON S Pro

「HORIZON S Pro」は、4Kの解像度、明るさ1,800ISOルーメンでDolby Vision認証を受けています。また、レーザーとLED光源を組み合わせたXGIMI独自の技術「デュアルライト2.0テクノロジー」を搭載しています。

MoGo 3 Pro

「MoGo 3 Pro」は、投射角度を自在に変更できるスタンド一体型で、天井投影が可能なプロジェクターです。ストラップ紐付きで携帯性に優れており、キャンプやアウトドアシーンにも最適な1台です。優れた音質を届けるHarman Kardonスピーカーの内蔵に加え、450ISOルーメンの明るさで、フルHDの解像度、ISA 2.0技術を搭載し、中断することなく台形補正とオートフォーカスを行うほか、スピーカーライトモードにより、映像視聴以外のシーンでも活躍します。また、別売りのマジカルレンズを使用すると画面サイズを5倍以上に拡大することができ、小さな空間でも200インチの没入感あふれる映像体験を可能にし、天井投影も可能なため、プラネタリウムのような体験も楽しめます。ヨーロッパで権威あるアワード「EISA（The Expert Imaging and Sound Association）Best Product 2024-2025」を受賞した世界でも注目の製品です。

＜製品特徴＞

・450ISOルーメン、解像度1080pの見やすさへのこだわり

・スピーカーライトモード搭載で、音楽と光の一体感ある空間を演出

・XGIMI初のバッテリー付きスタンドで映画や動画が途切れることなく、快適な視聴体験

・場所を問わず、楽しめるデザインと携帯性

・専用レンズ使用でプラネタリウムのような幻想的な空間や、VR空間が自宅で楽しめる

Elfin Flip Pro

「Elfin Flip Pro」は、薄さ64mmのスリムのボディで、最大150度まで投影角度を変更できるスタンド一体型プロジェクターです。400ISOルーメンの明るさを持ち、フルHDの解像度です。スタイリッシュで容易に収納できるほか、最大２時間の動画再生（エコモードで）が可能なバッテリーを内蔵することにより持ち運びにも適しているため、初めてプロジェクターを購入される人におすすめの1台です。Netflixに対応し、その他数千のアプリケーションやストリーミングサービスにアクセスできるXGIMI OSを搭載しているため、ユーザーはお気に入りの番組や映画をシームレスに見ることができます。

【XGIMIについて】

XGIMI（エクスジミー）は2013年に設立された、アメリカ、ヨーロッパ、日本を含む100カ国以上の世界各地で選ばれている次世代のプロジェクターブランドで、美しい映像と圧倒的な使いやすさが特徴です。設立から翌年の2014年には第1世代のスマートプロジェクターを発売し、革新的な製品コンセプトと優れたユーザーエクスペリエンスにより、プロジェクター業界に旋風を巻き起こしました。それ以降、世界的に有名なHarman Kardon、Google、Texas Instrumentsといった企業とパートナーシップを組みながら、様々なモデルのスマートプロジェクターの製造を続けています。グローバルホームプロジェクター市場で出荷量シェア世界第1位、全世界出荷台数700万台を突破、8,000以上の店舗を展開し、業界をリードする先駆者として、XGIMIは革新的な技術と洗練されたデザインを通じて、あらゆる人が楽しめる最高のホームプロジェクターとポータブルプロジェクターを開発するよう常に努力しています。

XGIMI公式サイト：https://www.xgimi.com/