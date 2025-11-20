ITトレンドに、TOKIUM AI経費承認を掲載 ～AIが一次承認や差し戻しを代行し、業務効率化を実現～

株式会社イノベーション

株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸哲史、以下「Innovation & Co.」）は、経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎賢一、以下「TOKIUM」）が、法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」に、TOKIUM AI経費承認を掲載したことお知らせします。

掲載の背景

近年、経理業務においてDX化が加速している一方で、経費の承認や差し戻しといった経理“作業”は依然として多くの企業に残り続けています。

TOKIUMはこうした課題を解決するため、2025年7月にTOKIUM AI経費承認の提供を開始しました。AIが経費申請の一次承認や差し戻しを自動で代行し、経理担当者を承認“作業”や差し戻し“作業”から解放します。

「ITトレンド」は、株式会社イノベーションが2007年より運営する法人向けIT製品の比較・資料請求サイトであり、2025年5月時点で累計訪問者数4,000万人以上・3,000製品以上を掲載しています。ユーザーはサイト上で製品情報や口コミレビューをもとに複数製品を比較検討し、その場で一括資料請求が可能です。既存のお客様のみならず新たな企業にも「TOKIUM AI経費承認」を広く知っていただき、経理業務の効率化・業務改革の推進に貢献するため、このたび、ビジネスユーザーが集まる「ITトレンド」への掲載に至りました。

▼「TOKIUM AI経費承認」、ITトレンド掲載ページ

https://it-trend.jp/expense_system/16786

■「TOKIUM AI経費承認」 ３つのポイント：https://service.itandi.co.jp/services/kanri/kikan

1. 社内規程にもとづいて一次承認を自動実行

提出された経費申請をAIが自動で精査し、提出された立替経費の申請に規程違反や記載事項の入力漏れなどの不備がないかを確認した上で、一次承認を実行します。これにより、経理担当者の一次承認作業を大幅に効率化します。

2. 申請者への差し戻しも代行し、やり取りの手間をゼロに

AIが不備の内容を特定し、具体的な理由を明示した上で申請者に自動で差し戻します。経理担当者が個別に確認・説明する必要がなく、社内コミュニケーションの工数を削減します。

3. 既存の経費精算システムと柔軟に連携し、導入ハードルを最小化

TOKIUMが提供する経費精算システムだけでなく、他社が提供する経費精算システムや自社開発システムとも連携可能なため、既存のワークフローを大きく変えずに導入可能です。

■ 株式会社TOKIUM マーケティング部 部長 戸田 博夢 氏からのコメント

この度は、「ITトレンド」にて弊社の「TOKIUM AI経費承認」をご紹介いただき、誠にありがとうございます。

今年9月に行った調査では、経理担当者が承認作業の中でも、特に差し戻しに大きな負担を感じていることが明らかになりました。今回の掲載が、こうした課題を抱えるより多くの方に「TOKIUM AI経費承認」を知っていただくきっかけになることを期待しております。

TOKIUMは、これからも「未来へつながる時を生む」という志のもと、時間のインフラとなることをめざし、社会に貢献してまいります。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。

本サービスを通じて、あらゆるビジネスパーソンを出張手配や事前申請、突合などの定型的な経理作業から解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp

■ITトレンド（https://it-trend.jp/(https://it-trend.jp/)） とは

ITトレンドはイノベーションが2007年より運営している法人向けIT製品の比較・資料請求サイトであり、2025年5月時点で、累計訪問者数4,000万人以上、3,000製品以上を掲載しています。サイトを閲覧し利用する企業内個人であるユーザーは、掲載されている製品情報や口コミレビューなどを参考に、自社の課題に適したIT製品を複数の製品・会社から比較検討ができ、その場で資料請求が一括でできるサイトです。

【ITトレンドの特徴】

掲載企業は、初回掲載時に発生する初期費用のみで、製品数やサービス数に関わらず自由に情報を掲載することが可能です。資料請求が発生した際には、1件ごとに成果報酬として課金される仕組みを採用しています。サイトへの集客は主に検索エンジン経由で行われており、ユーザーは無料で資料請求を行うことができます。

■株式会社Innovation & Co.について

株式会社Innovation & Co.は、”ビジネスシーンに新たな出会いを” をミッションとして掲げ、法人営業・マーケティング分野に特化してサービス提供をおこなってきました。親会社である株式会社イノベーション創業時より培ってきた「営業」、「マーケティング」の強みと「テクノロジー」を活用して、日本の「働く」にイノベーションを起こします。

所在地：東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立：2019年9月2日

代表取締役社長：幸 哲史

URL：https://www.innovation.co.jp/

事業内容：BtoBに特化した営業・マーケティング支援事業

■株式会社イノベーションについて

所在地：東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立：2000年12月14日

代表取締役社長：富田直人

URL：https://www.innovation.co.jp/