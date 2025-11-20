創作料理を厳選した日本酒と楽しむ 全席個室「じぶんどき」田町三田口駅前店が11月27日オープン







































































おまかせ天ぷら 8種盛り合わせ 2,299円蟹とイクラの土鍋ごはん1人前 1,529円（写真は2人前）おばんざい各種429円自家製絹ごし厚揚げ759円合鴨ローストと米茄子田楽1,419円森半の宇治抹茶白玉プリン 649円日本酒（イメージ）605円〜◇じぶんどき和食に洋の素材を組み合わせた和洋折衷創作料理や、天ぷらと土鍋ごはんを、日本酒をはじめとした充実のドリンクメニューとともに提供します。店名は、京ことばの「その物事にふさわしい時刻／毎日の定まった食事の時刻」を意味する “時分時”に由来。柔らかい照明と白木を用いた温もりの感じられるプライベート空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。2018年9月に神奈川県横浜市に初出店、11月27日時点で24店舗の展開となります。DKダイニングオフィシャルサイト内じぶんどきページ：https://dkdining.com/shop/jibundoki/