病気と向き合う子どもたちと、そのご家族へのチャリティ活動「青いマックの日」 募金総額121,480,660円

「青いマックの日（マックハッピーデー）」は、マクドナルドがハウスを運営する公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン（以下、DMHC(R)）に寄付させていただくチャリティ活動を行う日です。「青いマックの日」当日にハッピーセット(R)を１セットご購入いただくごとに、日本マクドナルドおよびマクドナルドフランチャイズ法人より50円を寄付※2、10月にお客様からご支援いただく店頭募金やPayPayでの募金、募金付きバリューセット、募金付きXGセットをご購入いただいた募金をDMHCにお届けいたしました。また、マクドナルド店舗を、DMHC支援のテーマカラーである青色のバルーンや装飾で青く染め※3、商品をお渡しするテイクアウトバッグやコールドドリンクカップS/M/L全サイズ（※プラスチックカップは除く）を青い限定デザインで提供いたしました。