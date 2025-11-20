国産オーガニックコスメを製造・販売する株式会社ネオナチュラル(本社：名古屋市昭和区、代表：高柳 昌博)は、2025年11月10日に自社人気NO.1であるヒーリングローションの成分を変更し、リニューアル発売いたしました。近年の急激な気候の変化や生活環境のストレスから、肌トラブルに悩む人が増える今。ネオナチュラルは「足す美容」から「減らす美容」へと発想を転換し、原料を一から見直しました。成分数を絞りながらも、より純度と実感にこだわった処方へと生まれ変わります。店舗販売は11月中旬より順次開始いたします。





リニューアルしたヒーリングローション





■成分を減らす選択を

化粧品業界では高機能化が進む一方で、敏感肌・乾燥肌などの悩みが年々増加しています。ネオナチュラルでは創業以来の理念に立ち返り、「肌に必要なものだけを届ける」方針で成分構成を再考。「ヒーリングローション」は、アトピー体質や成分への不安を抱える方にも安心して使える化粧水として支持されてきました。今回の改良では、使用原料を14種から12種に減らし、従来以上にシンプルで信頼性の高い処方を実現しました。









■厳選した12種の原料＆オーガニック・野生成分99.8％

化学成分・精製水を一切使わず、植物由来成分のみで構成。さらに、オーガニックまたは野生原料を99.8％まで高め、環境にも肌にも負担の少ない仕上がりを追求しました。サステナブル素材の調達にも注力し、気候変動・農業資源問題に対応する企業姿勢を強化しています。









■岐阜県の自社有機農場で育てられた「美人水」

ベースとなるヘチマ水は、江戸時代から「美人水」として親しまれてきた伝統素材。ネオナチュラルでは岐阜県郡上市の有機JAS認定農場で、代表自らが土づくりから行い、環境再生型農業による原料づくりを実践しています。生産から製造までの透明なトレーサビリティは、信頼できるオーガニックブランドとしての原点です。





自社農場産ヘチマ水の製造





■製品概要

ヒーリングローション

・容量 ：120mL

・本体価格：3,270円

・全成分 ：ヘチマ水*、ゲットウ葉水*、ダマスクバラ花水*、アロエベラ液汁*、

ローズマリー葉エキス*、ドクダミエキス*、ヘチマ果実エキス*、

テンニンカ果実エキス、コメ発酵液*、ユキノシタエキス*、

ビワ葉エキス*、クエン酸

*印がある成分はオーガニック・野生成分由来です









■販売

＜2025年11月10日(月)12時～＞

ネオナチュラル本店・楽天市場店にて発売





＜2025年11月中旬以降＞

全国の東急ハンズ、LOFT、イオン、イズミなど全国提携実店舗にて順次発売予定









■年間売上・販売点数見込

98,100千円(30,000点)









■会社概要

(1)法人名 ： 株式会社ネオナチュラル http://neo-natural.co.jp/

(2)代表者 ： 代表取締役 高柳昌博

(3)本社所在地 ： 〒466-0851 名古屋市昭和区元宮町4-46

(4)設立年月日 ： 昭和40 年6 月21 日

(5)資本金 ： 1,000 万円

(6)主な事業内容： オーガニックコスメ、ナチュラルコスメ・日用品製造販売、

コスメ原料、有機食品の生産、体験農場の運営

公式サイト ： https://www.neo-natural.com/