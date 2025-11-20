こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ジャパンウィンターリーグ2025」への協賛 〜未来の野球界を担う若手選手の挑戦を応援〜
大正製薬株式会社（以下、当社）は、2025年11月22日（土）から12月18日（木）まで沖縄県で開催される「ジャパンウィンターリーグ2025」に協賛することを決定いたしました。
当社はこれまでも、「リポビタン」ブランドを通じて、様々なスポーツシーンで夢や目標に向かって挑戦する人々を応援しています。今回の協賛は、世界中の野球選手が沖縄に集い、技術向上と人間的成長を目指すジャパンウィンターリーグの理念に共感し、未来の野球界を担う若手選手たちの挑戦を支援したいという想いから実現したものです。
ジャパンウィンターリーグについて
ジャパンウィンターリーグは、世界中の野球選手が沖縄に集結し、実戦を通じて技術向上と人間的成長を目指すリーグです。当社はジャパンウィンターリーグの協賛を通じ、ジャパンウィンターリーグに参加する選手の皆様に、日々の練習や試合を支援するため、リポビタンSportsブランドを中心に参加選手に提供いたします。
また、本リーグ参加選手を対象にアンケートを実施し、選手の栄養補給やコンディショニングの実態調査を行います。これらは今後の製品開発やアスリート支援のさらなる向上に役立ててまいります。
●開催期間：2025年は11月22日‐12月18日
●開催会場：コザしんきんスタジアム ※主な会場
●公式サイト： https://www.japanleague.co.jp/
■ジャパンサマーリーグでも先行支援
2025年8月に開催された「ジャパンサマーリーグ」では、熱中症対策として「リポビタンゼリー（清涼飲料水）」のサンプリング活動を実施。リーグ期間中、毎日試合前や練習後に球児たちへ「リポビタンゼリー」を配布。猛暑日が続く厳しい気候の中で、選手だけでなく、観戦する観客や保護者、審判員の方々にも広く手に取っていただくことができました。
●サンプリング商品
■大正製薬×野球について
当社は、2025年10月23日（木）に開催された「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」に13年連続で特別協賛いたしました。ドラフト会議はプロ野球の未来を担う選手が球団から指名を受ける重要な場であり、当社は「リポビタンD」ブランドを通じて、夢に向かって挑戦する若者たちを応援しています。
また、NPB AWARDSの冠スポンサー（2014年〜）、NPBパートナー（2016年〜）として、プロ野球界の発展と選手の社会貢献活動を支援しています。
■大正製薬について
当社は、「生活者の病気を予防し、健康を増進させたい」 こうした思いから大正元年に創業しました。以来、100年以上にわたって生活者の皆さまの 健康で豊かな暮らしの実現に貢献するために、病気の予防や治療、健康に寄り添うべく、医薬品から食品まで幅広い製品ラインアップで、皆さまのさまざまなニーズにお応えしてまいりました。昨今、健康意識が高まる生活者の皆さまのニーズが多様化しており、このような変化に柔軟に対応しながら高品質な製品とサービスを提供し続けることで、皆さまの健康に寄り添ってまいります。
