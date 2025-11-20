【栄光リンクスタディ】小学1・2・3年生対象「リンスタジュニアプレスクール」、12月13日開催

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社栄光（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：下田勝昭）が運営するオンライン進学塾「EIKOH LiNKSTUDY（栄光リンクスタディ）」は、小学1・2・3年生を対象に「リンスタジュニアプレスクール」を2025年12月13日（土）に開催します。学校よりも先どりのカリキュラムで、オンライン授業や家庭学習の進め方、宿題の提出の仕方、先生とのオンラインでのやり取りなど、オンライン進学塾を体験することができます。冬期講習を検討している方もぜひご参加ください。

■リンスタジュニアプレスクールとは

詳細を見る :https://www.eikoh-link-study.com/event/juniorpre251213/

オンライン進学塾「EIKOH LiNKSTUDY（栄光リンクスタディ）」を体験できる企画です。オンライン授業の体験のほか、オンライン学習支援アプリを利用した宿題の提出や先生とのオンラインでのやり取りも行うので、実際に塾に通っているような体験ができます。

今回は、算数・国語の2教科を一度に体験でき、学校よりも先どりのカリキュラムを学習します。これから塾選びを始めようとお考えの方や、子どもを塾に通わせてみたいけどまだ早いかなと不安な保護者の方におすすめです。オンラインなので授業の様子を間近でご覧になれます。

なお、12月20日より始まる冬期講習では、プレスクールで学習した内容をもとにカリキュラムが進んでいきます。冬期講習を検討している方もぜひご参加ください。

■リンスタジュニアプレスクール概要

栄光リンクスタディのオンライン冬期講習 :https://www.eikoh-link-study.com/wintercourses/

＜日時＞

2025年12月13日（土）

小学1年生 13：00～14：00

小学2・3年生 17：00～18：30

＜学習内容＞

小学1年生 算数：「たしざん・ひきざん／さんすうパズル」、国語：「物語文を読もう」

小学2年生 算数：「かけ算・大きな数・分数・図形」、国語：「説明文を読もう」

小学3年生 算数：「長さ・重さ／分数・小数/かけ算とわり算のひっ算」、国語：「説明文を読もう」

＜形式＞

Zoomを利用したオンライン指導

※カメラ付きのPCまたはタブレット端末をご使用ください。

※カメラ・音声をオンにできる環境でご参加ください。

＜費用＞

無料

＜ご準備いただくもの＞

PCまたはタブレット端末、ノート、筆記用具

＜申し込み締切＞

12月9日（火）

お申し込み :https://www.eikoh-link-study.com/event/juniorpre251213/

■当日のタイムテーブル

小学1年生（60分）

13:00～13:10 授業の受け方（10分）

13:10～13:45 プレスクール授業 算数+国語（15分×2教科、5分休憩）

14:45～14:00 冬期講習前説明会（15分）

小学2・3年生（90分）

17:00～17:10 授業の受け方（10分）

17:10～18:15 プレスクール授業 算数+国語（30分×2教科、5分休憩）

18:15～18:30 冬期講習前説明会（15分）

■栄光リンクスタディ「リンスタジュニアコース」

https://www.eikoh-link-study.com/lsjunior/

栄光リンクスタディは「全国の生徒へ、全員の第一志望へ」をブランドプロミスに、中学・高校・大学受験指導を行うオンライン専門進学塾です。

年長、小学1・2・3年生対象の低学年専門のグループ指導コース「リンスタジュニアコース」では、独自のオンライン双方向型のグループ授業と家庭学習をサポートする学習管理システムで、低学年から自ら学ぶ姿勢を育みます。

クラスのメンバーや先生たちと会話をしながら、今、学んでいる内容を使って、思考力を育てる問題にも取り組みます。低学年専門の教師が丁寧に指導するので、オンライン授業が初めてでも安心です。また、保護者の方が授業の様子を見ることができます。

「ドリルや通信教材をやっているけれど、何か物足りない」「学習塾には興味があるけれど、まだ早い気がする」「送迎が難しくて、教室に通えない」などお悩みの方、中学受験・高校受験の進路選択にお悩みの方にもおすすめです。

株式会社栄光 会社概要

中学受験、高校受験対策の進学塾「栄光ゼミナール」や個別指導で目標達成へ導く学習塾「栄光の個別ビザビ」、大学受験対策塾「大学受験ナビオ」等を、首都圏を中心に展開。国内屈指の規模を持つ進学塾として多くの塾生をお預かりしています。また、オンライン授業に特化した中学・高校・大学受験指導の進学塾「EIKOH LiNKSTUDY」を開講。生徒の学ぶ意欲を引出し、自ら学ぶ姿勢を育てることはもちろん、豊富なデータや経験を活かして効果的に指導を行い、中学受験・高校受験・大学受験合格へ導きます。

また、科学実験専門教室やロボット・プログラミング教室のＳＴＥＭ教育事業も行っています。

本社：東京都千代田区富士見二丁目11番11号

代表：代表取締役社長 下田勝昭

設立：1980年7月

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

TEL：0120-122-853

［受付時間］月～土 11:00～19:00

メールでのお問い合わせ info@eikoh-link-study.com