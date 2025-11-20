累計販売台数130万台突破のワイヤレスターンテーブルに新色登場

写真拡大 (全8枚)

株式会社オーディオテクニカは、ワイヤレスターンテーブル『AT-LP120XBT-USB』の新色として、ホワイトモデル『AT-LP120XBT-USB WH』を、公式オンラインストア限定で2025年11月28日（金）より発売いたします。







ワイヤレスターンテーブル『AT-LP120XBT USB WH』



『AT-LP120XBT-USB』は、2003年にアメリカで誕生した「LP120」シリーズをベースに、2019年に第2世代として刷新された「LP120X」シリーズの最新モデルです。レコード入門者から音質にこだわるリスナーまで幅広く支持されてきた本シリーズは、欧米を中心に高い人気を誇り、累計販売台数は約130万台に達しています。

本モデルは、Bluetooth®によるワイヤレス接続、USB出力、アナログ出力に対応し、レコードの音をより自由に楽しめる仕様となっています。ワイヤレススピーカーやヘッドホンとペアリングすれば、部屋のどこでも快適にリスニングが可能。USB端子を使えば、レコード音源をPCに取り込み、デジタルデータとして保存・持ち運ぶこともできます。フォノイコライザーを内蔵しているため、付属のオーディオケーブルを使ってアクティブスピーカーに直接接続するだけで、すぐに再生することもできます。

ダイレクトドライブ方式と高精度DCモーターにより、素早い立ち上がりと回転ムラの少ない安定した回転を実現。さらに、アンチスケーティング機能や油圧式アームリフターなど、繊細なトラッキングを支える機構も備えています。さらに、33／45回転に加え、78回転のSPレコード再生にも対応しており、幅広いジャンルのレコードを聴くことができます。

カートリッジには、オーディオテクニカの技術を凝縮したVM型『AT-VM95E BK』とヘッドシェル『AT-HS6』を採用。「AT-VM95」シリーズとの互換性を持ち、音の傾向や好みに合わせて針先を付け替えることもできます。さらに、暗い場所でのキューイングをサポートするターゲットライトや、ピッチ調整スライダー、ストロボプラッターなど、DJユースにも対応する機能を多数搭載しています。







今回登場するホワイトモデルは、クリーンなホワイトのボディにブラックのパーツをアクセントとして配した、洗練されたデザインが特徴です。インテリアに自然に溶け込みながらも空間に奥行きをもたらすその佇まいは、同じくホワイトカラーのスピーカー『AT-SP3X WH』と組み合わせることで、音とデザインが心地よく調和し、統一感のある空間を演出します。







【AT-LP120XBT-USB WH　製品概要】

レコードのある暮らしを美しく彩るホワイトモデルが登場

11月28日発売

ワイヤレスターンテーブル

AT-LP120XBT-USB WH　公式オンラインストア価格　55,000円（税込）







製品ページ：https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LP120XBT-USB

＜特長＞

■全世界累計約130万台販売のレコードプレーヤー

■お持ちのワイヤレススピーカー／ヘッドホンでレコードの音が聴ける

■安定した接続で高音質が楽しめるaptX™ Adaptive Audioに対応

■レコード音源をデジタルデータに変換できるUSB端子を装備

■アクティブスピーカーをつないでレコードが楽しめるフォノイコライザー内蔵

■立ち上がりが速く、安定した再生を実現するダイレクトドライブ方式

■安定した回転を保持する高精度DCモーター

■制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとフェルトマット

■レコードの追従性に優れたアンチスケーティング

■お好みのヘッドシェルに交換できるS字型トーンアーム

■油圧式アームリフターとクランプ付きアームレストを装備

■33/45/78回転のレコードに対応。

* 78回転のレコードを再生にするには、当社VM型SPレコード用カートリッジAT-VM95SPなど、専用の交換針をお買い求めいただく必要があります。

■当社製VMカートリッジAT-VM95E BK＋ヘッドシェルAT-HS6を搭載

■暗い場所でのキューイングを容易にする、取り外し可能プラグ式ターゲットライト

■選択可能な高精度クォーツ制御ピッチロックおよびピッチ変更スライダーコントロール（調整範囲±10％）

■不要な低周波のフィードバックを低減するダンピングベース構造

■速度表示付きストロボプラッター

■ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計