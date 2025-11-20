【新発売】味わい深い雰囲気をまとった万年筆の新色登場。「VIPER（バイパー）」シリーズ｜ドイツの老舗筆記具メーカー「DIPLOMAT（ディプロマット）」

ダイヤモンド株式会社

ドイツの老舗筆記具メーカー「DIPLOMAT（ディプロマット）」の日本正規総輸入代理店であるダイヤモンド株式会社（所在地：大阪府大阪市中央区、代表：柴田謙一）は、人気万年筆シリーズ「VIPER（バイパー）」のブラウンに続き、11月20日（木）に新色グリーンを発売します。VIPERの特徴である爬虫類のウロコをイメージしたギロシェパターンのボディに、落ち着いたマットグリーンのアノダイズ仕上げは相性抜群。クリップとリング部分のグロッシーなグリーンがアクセントとなり、味わい深い雰囲気をまといます。新色グリーンも加わった全4色より、お好みのカラーをお選びいただけます。

URL：https://diamond.gr.jp/brand_dia/diplomat/news_251120/

商品詳細

VIPER（バイパー）は、ギロシェパターンの彫刻が、アノダイズ加工のメタリックな風合いの仕上げとも好相性となっており、流線型のフォルムはボディ、グリップ、そして精緻に設計され滑らかな書き味を発揮するフーデッドニブへと一体感のある曲線を描きます。従来使用していた14金ペン先（エクセレンスA2、アエロなど）をステンレスにすることで価格を抑え、初めての万年筆としても最適なアイテムに。機械で代えることの出来ない熟練による手作業で作り上げられたVIPERは、グリーンの登場により、グリーン/ブラウン/ブルー/ブラックの4色から自分のスタイルに合わせて選択できるようになります。

商品価格：17,600円（税込）

販売開始：2025年11月20日（木）

重量 ：31g

ペン先 ：ステンレス

材質 ：アルミニウム(ギロシェ＆アノダイズ仕上げ)

本体寸法：軸径 12mm×長さ 140mm

仕様 ：両用式、マグネットロックキャップ

付属 ：専用コンバーター、カートリッジ

生産国 ：ドイツ

カラー ：グリーン／ブラウン／ブルー／ブラック

ブランド説明

1922年、ディプロマットはドイツ中西部ヘンネフという町に高級筆記具メーカーとして誕生しました。ブランド名のディプロマット（Diplomat）は「外交官」を意味し、諸国で活躍する外交官のように世界的なブランドになることを目指して名づけられ、 設立当初から「最高の品質」「精密な職人技術」を基本理念に定め、ペン製造に情熱をそそいでいます。そして、1958年、ドイツ市場で初めてカートリッジ式の万年筆を導入し、ディプロマットの名は広まり一流ブランドへと成長。2008年には、ロゴや、クリップの形などに大きな改革を行い、これまでの伝統を大切にしながらも、よりモダンで未来を見据えたブランドへと一新。 現在のロゴは、インクのしずくを花びらに見立てたデザインで「インクフラワー」と呼ばれています。

URL：https://diamond.gr.jp/brand_dia/diplomat/

Instagram：https://www.instagram.com/diplomatpens_japan/

Facebook：https://www.facebook.com/diplomat.jp