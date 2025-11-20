“いい風呂の日”にちなんで「アヲハタ くちどけフローズン」を全国18箇所の銭湯・温浴施設でサンプリング

アヲハタ株式会社

アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ)は、“凍ったままでやわらかい”冷凍フルーツ「アヲハタ くちどけフローズン」をお風呂あがりに楽しんで頂くイベント「湯上がりフローズン」を、11月26日の「いい風呂の日」に合わせ全国18箇所の銭湯・温浴施設にて期間限定で実施します。

11月26日は「いい風呂の日」 ほてったカラダによ～く冷えた果実を

11月26日は、11（いい）26（フロ）の語呂合わせから日本浴用剤工業会が制定しました。11月下旬は冷え込むため、お風呂でゆっくり疲れを取ってほしいという願いも込められています。

「くちどけフローズン」は、特許技術「やわらかフローズン製法※」を用いた果汁漬けの冷凍フルーツで、“凍ったままでやわらかい”ため冷凍庫から出してすぐに食べることができます。今回は、銭湯・温浴施設でのサンプリングを通して、お風呂上がりのほてったカラダに冷凍フルーツという新たな提案を行います。

※ 「やわらかフローズン製法」とは、フルーツを果汁漬けにして凍結させることで、凍っていても「やわらかい」「香りの良い」フルーツを提供することができる製法のこと。

【イベント概要】

イベント名：湯上がりフローズン

内容：「アヲハタ くちどけフローズン」を数量限定で無料配布

日程：2025年11月26日（水）～ ※数量限定のため無くなり次第終了

【実施施設】

堀田湯（東京都足立区）

金春湯（東京都品川区）

すえひろ湯（東京都品川区）

大黒湯（東京都目黒区）

第三玉の湯（東京都新宿区）

白水湯（東京都台東区）

薬師湯（東京都墨田区）

萩の湯(東京都台東区）

天然温泉 花咲の湯 HANASAKI SPA（埼玉県上尾市）

湯の郷ほのか 千葉蘇我（千葉県千葉市）

のだ温泉 ほのか（千葉県野田市）

タイムズスパ レスタ（東京都豊島区）

小平天然温泉 テルメ小川（東京都小平市）

おふろの王様 町田店（神奈川県相模原市）

おふろの王様 高座渋谷駅前店（神奈川県大和市）

鶴見緑地湯元 水春（大阪府大阪市）

天然紀州黒潮温泉 SPA KISHU KUROSHIO（和歌山県和歌山市）

潮芦屋温泉 スパ水春（兵庫県芦屋市）

アヲハタはこれからも、フルーツ摂取量の向上推進やフルーツをもっと身近に感じられる情報の発信を行ってまいります。