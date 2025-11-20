全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、漫画家赤坂アカ氏とコラボレーションし、株式会社集英社ゲームズと共同で制作する新作オンライン謎解きゲーム『カミとミコ』の体験版配信が12月4日（木）に決定したことをお知らせします。加えて体験版を１週間早く先行プレイできる「カミ様チケット」の無料配布を、2025年11月20日（木）より開始いたします。★特設サイト：https://realdgame.jp/s/kamitomiko/

『カミとミコ』は、シナリオ／キャラクターデザインを『【推しの子】』（原作）や『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』（いずれも集英社）などで知られる漫画家赤坂アカ氏、リアル脱出ゲームをはじめとする体験型ゲーム・イベントを多数手掛けてきたSCRAP代表加藤隆生、そして集英社ゲームズ、豪華制作陣がタッグを組んだ“世界創造謎解きアドベンチャーゲーム”。プレイヤーは“カミ様”となり、転生を繰り返すミコと共に、時代を越えて襲いかかる飢餓や疫病などの危機に「知恵」と「ひらめき」、そして自らの現代知識を駆使して立ち向かい、人類救済を目指します。

豪華特典付き「カミ様チケット」の無料配布がスタート！

本作の魅力をいち早く体験できるデジタルサービス「カミ様チケット」の無料配布が本日より特設サイトにてスタート！「カミ様チケット」を入手すると、さまざまな豪華特典が手に入ります。・通常よりも1週間早く 『カミとミコ』の体験版を先行プレイ可能！・開発の裏話や秘蔵エピソードなどここだけの特別情報満載の「カミ様レター」をメールでお届け。などのさまざまな特典をご用意。この機会に特設サイトから「カミ様チケット」を手に入れて、誰よりも早く『カミとミコ』の世界を体験してください。

公式Xもオープン

ゲームの最新情報や開発中のゲーム画面、クリエイター陣のコメントなどをご確認いただけます。ぜひフォローして、今後の続報をお見逃しなく。公式Xはこちら：https://x.com/kamiandmiko詳細情報は、公式Xなどで今後も順次公開予定です。 豪華クリエイター陣が総力を挙げてお届けする完全新作『カミとミコ』に、どうぞご期待ください！

【ゲームイメージ】※画像は開発中のものです。

『カミとミコ』体験版 概要

ゲームの魅力をいち早くお楽しみいただける無料体験版です。2025年12月4日（木）より、特設サイトにて公開いたします。■ 公開日2025年12月4日（木）※カミ様チケット登録者は2025年11月28日（金）よりプレイ可能■ 公開場所『カミとミコ』特設サイト※ブラウザ上でプレイ可能■ プレイ方法特設サイトへアクセスするだけで、どなたでも無料でプレイいただけます。■ プラットフォームPC、スマートフォン

カミ様チケット 概要

『カミとミコ』の体験版を先行でプレイいただけるほか、販売スケジュール、開発エピソードなど限定情報をお届けするメールマガジンを受け取れるチケットです。■カミ様チケットURLhttps://scrapticket.jp/events/index?content_code=kmtmk_free&shop_id=106■配布開始日2025年11月20日（木）～■取得方法特設サイトにて無料配布いたします。※取得にあたりスクラップチケットのご登録が必要です。■特典内容・『カミとミコ』体験版先行プレイ『カミとミコ』体験版を、通常公開の2025年12月4日（木）より1週間早い2025年11月28日（金）からプレイいただけます。※体験版のプレイ用URLをご登録のアドレスに2025年11月28日（金）正午以降順次お届けします。・限定メールマガジン「カミ様レター」の配信開発の裏話や制作陣のコメント、その他の特別情報を記載した限定のメールマガジンを配信いたします。その他、豪華特典も予定しております。※注意事項・カミ様チケットは『カミとミコ』デジタルサービスの名称で、紙のチケットなどのアイテムではございません。・配布、サービス提供は予告なく終了となる場合がございます。

『カミとミコ』 概要

◼︎特設サイトhttps://realdgame.jp/s/kamitomiko/◼︎1stPVhttps://youtu.be/4iDWPQqKw0U■ジャンル世界創造謎解きアドベンチャー◼︎プレイ人数1人◼︎発売日未定◼︎価格未定◼︎プラットフォームPC、スマートフォン■シナリオ／キャラクターデザイン赤坂アカ■企画／制作／販売SCRAP■共同製作集英社ゲームズ©SCRAP / 赤坂アカ / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

〈補足情報〉赤坂アカとは

『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』（全28巻）、『【推しの子】』（原作、全16巻）、『恋愛代行』（原作、全4巻）など数々のヒット作を手掛ける漫画家。 現在は『週刊ヤングジャンプ』にて新連載『メルヘンクラウン』を連載中。

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しています。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉集英社ゲームズとは

集英社ゲームズは、出版とゲーム、業界の垣根を超えて生まれた新しい会社です。出版業界が持つ、新しい才能を見つけて育てる力。ゲーム業界が持つ、作品を開発して届ける力。2つの力をかけ合わせてまだ見ぬ新たなゲームをつくり、世界に広げる挑戦をしていきます。☆「集英社ゲームズ」オフィシャルサイト：https://shueisha-games.com/☆「集英社ゲームズ」公式Xアカウント：https://x.com/ShueishaGamesJP