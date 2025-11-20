オートマチックスポーツ「TMAX560 25th Anniversary ABS」発売〜「TMAX560 TECH MAX ABS」にもプレミアムな新色追加〜

写真拡大 (全6枚)

　ヤマハ発動機販売株式会社は、オートマチックスポーツ「TMAX」の誕生25周年を記念した「TMAX560 25th Anniversary ABS」を2026年2月25日に発売します。

　「TMAX560 25th Anniversary ABS」は、「TMAX560 ABS」をベースに2005年発売の「TMAX SPECIAL」をイメージさせるカラーリングと特別装備により、フラッグシップにふさわしい所有感を高める仕様となっています。

　主な特徴は、1）メタル感あるシルバー塗装を用いたボディ外装、2）専用表皮を用いたレッド／ブラックの専用シート（赤色ダブルステッチ縫製、専用シートタグ）、3）サイドカバーに配置したTMAXレッドクロームエンブレム、4）レッグシールド中央部の25周年記念特別エンブレム、5）起動時に25周年記念ロゴを表示するディスプレイ、6）アルミ本来の素材感が映える切削ホイールなどです。

　また、上級モデルの「TMAX560 TECH MAX ABS」には、「MT-09」などのエンジンに採用し好評の、金属よりも金属らしい質感を持つ“クリスタルグラファイト”を新たなブランドカラーとして車体色に採用。“プレミアム＆高品質”をもたせ、2026年1月20日に発売します。

　なお「TMAX560 TECH MAX ABS」のグレー、「TMAX560 ABS」のマットブラックは継続します。

　「TMAX」は“モーターサイクル感覚のファンライド”と“コミューターとしての快適性”を調和させたモデルとして、国内では2001年8月に導入されました。以来、従来のスクーターイメージを超える“オートマチックスポーツコミューター”として新たなジャンルを築き、多くのお客さまに支持されています。











「TMAX560 TECH MAX ABS」

マットダークグレー















「TMAX560 25th Anniversary ABS」


マットダークグレー








※画像はCG合成によるイメージで、国内モデルとカラーおよび仕様が一部異なる場合があります