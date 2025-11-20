ちばデジタル人材育成フォーラム2025を開催します

　東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）が加盟している「ちば産学官連携プラットフォーム」では、急速な発展を遂げる生成AIで変わる地域、企業、初等中等教育、高等教育におけるデジタル人材育成の「今」と「将来」を考える機会を提供することを目的に「ちばデジタル人材育成フォーラム2025」を開催します。

■フォーラム概要

日時：12月10日（水）13時30分〜16時20分

場所：千葉市役所市民ヴォイド１階

主催：ちば産学官連携プラットフォーム

共催：千葉市

後援：千葉県高等学校教育研究会情報教育部会

■ちば産学官連携プラットフォームとは

千葉市の近隣に所在する私立大学（放送大学を含む）と千葉市、千葉商工会議所が協働して、産学官連携により地域における教育、生涯学習、子育て支援など様々な社会課題の解決に取り組む組織です。

本件に関するお問合わせ先

東京情報大学

TEL: 043-236-4704 / Email: kikaku@affrs.tuis.ac.jp

