こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ちばデジタル人材育成フォーラム2025を開催します
東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）が加盟している「ちば産学官連携プラットフォーム」では、急速な発展を遂げる生成AIで変わる地域、企業、初等中等教育、高等教育におけるデジタル人材育成の「今」と「将来」を考える機会を提供することを目的に「ちばデジタル人材育成フォーラム2025」を開催します。
■フォーラム概要
日時：12月10日（水）13時30分〜16時20分
主催：ちば産学官連携プラットフォーム
共催：千葉市
後援：千葉県高等学校教育研究会情報教育部会
■ちば産学官連携プラットフォームとは
千葉市の近隣に所在する私立大学（放送大学を含む）と千葉市、千葉商工会議所が協働して、産学官連携により地域における教育、生涯学習、子育て支援など様々な社会課題の解決に取り組む組織です。
本件に関するお問合わせ先
東京情報大学
TEL: 043-236-4704 / Email: kikaku@affrs.tuis.ac.jp
関連リンク
ちばデジタル人材育成フォーラム2025
https://www.tuis.ac.jp/events/cpfdigitalhumanresourcesforum2025/