¡ÚCUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¡Û2045Ç¯¤Î²ð¸î¼ûÍ×Í½Â¬»Ø¿ô¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÎÌó1.16ÇÜ¤Ë¡£°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ë·´»³»Ô¤Ë¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¡ÖReHOPE ·´»³Ä«Æü¡×¤ò³«Àß
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò é®¹¯¿Í¡¢°Ê²¼CUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¤Ë¡ÖReHOPE ·´»³Ä«Æü¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ReHOPE ·´»³Ä«Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Î±¿±Ä¤ä¡¢»ÜÀßµï½»¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Ï¡¢¿´¿È¤Î¶ìÄË¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë´Ç¸î¡¦²ð¸î¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½»Âð¤Ç¡¢½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËË¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤òÊ»Àß¤·¡¢24»þ´Ö365Æü¤Ë¤ï¤¿¤êÀìÌçÅª¤Ê¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«Àß¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¹âÎð¼Ô¤Î¿Í¸ýÁý²Ã¤È°åÎÅ¡¦²ð¸î¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢¼õ¤±»®¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡Åç¸©·´»³»Ô¤Ç¡¢½Å¤¤¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¤Î¿ä·×¤Ç¤Ï¡¢·´»³»Ô¤Î65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤Ï2020Ç¯¤Î8Ëü8,149¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢2045Ç¯¤Ë¤Ï10Ëü5,932¿Í¤È¡¢Ìó1Ëü8,000¿Í¤ÎÁý²Ã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1)¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅ²ð¸î¼ûÍ×Í½Â¬»Ø¿ô¡Ê2020Ç¯=100¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢·´»³»Ô¤Î²ð¸î¼ûÍ×¤Ï2045Ç¯¤Ë¤Ï138¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î119¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¹¹¤Ê¤ë°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2)¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·´»³»Ô¤Ç¤Ï¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÅÍÜÉÂ¾²¡ÊËýÀ¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Ä¹´ü¤ËÎÅÍÜ¤¹¤ëÉÂ¾²¡Ë¤Î¿ô¤¬149.53¾²¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î210.07¾²¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤ÉÂ¤ò´µ¤¦Êý¡¹¤Î¼õ¤±»®¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹(¢¨2)¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¾õ¤Ç¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤ËÆÃ²½¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó(Åö¼ÒÄ´¤Ù)¡£»ÔÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö2»ÜÀßÌÜ¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤ë¼õ¤±»®¤Î³ÈÂç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ReHOPE ·´»³Ä«Æü¤Î³«Àß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ä²ð¸î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÉÂ¤ä¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¡¢¼ê¸ü¤¤¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Êë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(¢¨1)¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê 3. ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦»Ô¶èÄ®Â¼ÊÌ¤ÎÃË½÷¡¦Ç¯Îð¡Ê5ºÐ¡Ë³¬µéÊÌ¾Íè¿ä·×¿Í¸ý
https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/3kekka/Municipalities.asp
(¢¨2)ÃÏ°è°åÎÅ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÆüËÜ°å»Õ²ñ¡Ë¡ÖÊ¡Åç¸© ·´»³»Ô¡×¡Ê2025Ç¯11·î18Æü»þÅÀ¡Ë
https://jmap.jp/cities/detail/city/7203
¢£ReHOPE ·´»³Ä«Æü¡¡»ÜÀß³µÍ×
½êºßÃÏ: Ê¡Åç¸©·´»³»ÔÄ«Æü°ìÃúÌÜ20ÈÖ8¹æ
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´ÖÂÐ±þ
µï¼¼¿ô: 50¼¼
·úÊª¹½Â¤: ÌÚÂ¤
±ä¾²ÌÌÀÑ: 1,487.93Ö
ÉßÃÏÌÌÀÑ: 1,329.52Ö
µï¼¼ÌÌÀÑ: 10Ö¡Á15Ö
ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ì: ¤¢¤ê
¢£º£¸å¤Î³«ÀßÍ½Äê
ReHOPE¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢7»ÜÀß¤Î¿·µ¬³«Àß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(2025Ç¯9·îËö»þÅÀ)¡£½ÅÅÙ¤ÎÉÂ¤ä¾ã¤¬¤¤¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÊý¤Ë°Â¿´¤Ê¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¡¢´õË¾¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼«¼Ò³«Àß»ÜÀß¤Î¤ß¤òµºÜ¡£°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤Ë²Ã¤¨¡¢»¥ËÚ¥¨¥ê¥¢¤Ç²ð¸î»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ö¥Î¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×4»ÜÀßÆâ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¡Ö¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢¡Ê°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Õ¥í¥¢¡Ë¡×¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î½»Âð¤Ç¤¢¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤ä¡¢»ÜÀßµï½»¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¡£Á´¹ñ50¤«½ê¤Ë¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1¡Ý1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬
ÀßÎ©¡§2017Ç¯3·î3Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡é®¹¯¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê±¿±Ä
URL¡§https://cuc-hospice.com/
CUC¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤È¹ñÆâÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò18¼Ò¡¢³¤³°Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò24¼Ò¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¹ ¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¡Ö°åÎÅ¤È¤¤¤¦´õË¾¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÎÅ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î»Ù±ç¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦µïÂðË¬Ìä´Ç¸î¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1¡Ý1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬
ÀßÎ©¡§2014Ç¯8·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò 茺¸ý·ÄÂÀ
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥É 9158¡Ë
»ñËÜ¶â¡§7,669É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È
URL¡§https://www.cuc-jpn.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡¿¹
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§070-7523-3751¡¡E-mail¡§pr@cuc-jpn.com
