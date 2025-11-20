こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東洋英和女学院大学が11月26日にアドヴェント点灯式、12月17日にクリスマス礼拝を開催 ― 地域の方々や中高生も参加できるクリスマス関連イベント
東洋英和女学院大学（横浜市緑区、学長：星野三喜夫）は11月26日（水）にアドヴェント点灯式、12月17日（水）にクリスマス礼拝を、同大の礼拝堂ほかで開催する。いずれも無料で参加可能で、保護者、卒業生、地域の方々、中高生などの参加も受け付けている。在学生・教職員は予約不要、それ以外は事前申込制。
東洋英和女学院大学では例年、イエス・キリストの誕生を待ち望むアドヴェント（待降節）の始まりとなるアドヴェント点灯式と、クリスマスを前にしてイエス・キリストの誕生を祝うクリスマス礼拝を実施している。
今年度は、11月26日（水）にアドヴェント点灯式、12月17日（水）にクリスマス礼拝を開催する。
アドヴェント点灯式では礼拝のあと、学生有志によるページェント（降誕劇）を上演し、最後に礼拝堂と5号館1階ロビーのクリスマスツリーに点灯。キャンドルやイルミネーションの明かりの中、クリスマスシーズンの始まりを祝う。
クリスマス礼拝では、説教に日本基督教団横須賀小川町教会の寺田信一牧師を招き、礼拝中には学生やオルガニスト、生涯学習講座受講生による音楽演奏を実施。聖書の言葉に耳を傾け、讃美歌を歌いながらクリスマスを祝うひとときとなる。
在学生・教職員だけでなく、保護者、卒業生、地域の方々、中高生なども参加できる行事として、共にクリスマスを迎えるひとときを持つ。
■アドヴェント点灯式 概要
【日 時】11月26日（水） 開場 17:30 / 開始 18:10 / 終了 19:10（予定）
【会 場】東洋英和女学院 礼拝堂・5号館1階ロビー（神奈川県横浜市緑区三保町32）
・集合場所：礼拝堂
【定 員】130名
【参加方法】
・保護者、卒業生、地域の方、中高生など
大学ホームページ掲載のGoogleフォームから事前申込
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfixWCt5rrctF9nBPaEp5ixUgu8rB3w6Wo7-1KMkajp2oOcMQ/viewform
（申込締切：11月25日（火）17:00、定員になり次第締切）
・在学生・教職員
予約不要、当日直接礼拝堂へ（満員の場合は入場制限あり）
【プログラム】
礼拝、学生有志によるページェント（降誕劇）、クリスマスツリー点灯式
《アドヴェント点灯式について》
教会の暦では、クリスマスから数えて4週間前の日曜日から約1か月の期間を「アドヴェント（待降節）」として、イエス・キリストの誕生を覚えて過ごす。同大ではその始まりに合わせて、例年、アドヴェント点灯式を行っている。
■クリスマス礼拝 概要
【日 時】12月17日（水） 開場 17:30 / 開式 18:10 / 閉式 19:10（予定）
【会 場】東洋英和女学院 礼拝堂（神奈川県横浜市緑区三保町32）
【司 式】野田 美由紀（学院宗教部長）
【説 教】寺田 信一 先生（日本基督教団横須賀小川町教会牧師）
【奏 楽】武田 ゆり（大学オルガニスト）
【定 員】130名
【参加方法】
・保護者、卒業生、地域の方、中高生など
大学ホームページ掲載のGoogleフォームから事前申込
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxNSZjF8L7BAN40W7xOAudDwvgZ_pL629HeISQy8F5DMlc4Q/viewform
（申込締切：12月15日（月）17:00、定員になり次第締切）
・在学生・教職員
予約不要、当日直接礼拝堂へ（満員の場合は入場制限あり）
【プログラム】
礼拝、ハレルヤコーラス
※礼拝中に任意のクリスマス献金あり
※礼拝前後に本学コーヒープロジェクトの学生によるチャリティ活動・オリジナルトートバッグ販売もあり。
《クリスマス礼拝について》
イエス・キリストの誕生を祝う礼拝として、在学生・教職員に加え、保護者、卒業生、地域の方々、中高生など幅広い参加者を迎える。礼拝では任意参加の「クリスマス献金」の時間も設け、国内外の災害や戦争などで支援を必要としている方々や、学院と関わりの深い団体へ送る予定。
（参考）
・2025年度 アドヴェント点灯式のご案内
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/campuslife/news/20251024-23281.html
・2025年度 東洋英和女学院大学 クリスマス礼拝のご案内
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/campuslife/news/20251114-23378.html
▼本件に関する問い合わせ先
学生支援課
TEL：045-922-5513
