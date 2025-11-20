2031年に1,869億米ドルへ成長する世界のモバイル生体認証市場｜CAGR22.5％で拡大する次世代セキュリティの潮流
世界のモバイル生体認証市場は、2022年の301億米ドルから2031年には1,869億米ドルへと急速に拡大すると予測されており、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）22.5％という著しい成長軌道を示しています。この力強い市場拡大の背景には、デジタル化の加速、オンライン取引の増加、そしてモバイル端末の高機能化という世界的なトレンドが深く関係しています。顔認証や指紋認証、声紋認証といった生体情報を用いた認証技術は、従来のパスワード方式では実現できなかった「高度な本人確認」を可能にし、モバイルセキュリティの中核技術として確固たる位置を占めています。
技術的背景と進化：多様化するモバイル生体認証テクノロジー
モバイル生体認証に用いられる技術は年々進化しており、その種類も大幅に拡大しています。最も一般的に採用されている指紋認証は、センサー精度の向上やインディスプレイ方式の普及により、利便性と安全性を両立する基盤技術として確立されました。さらに、顔認証技術は3D深度センサーやAIアルゴリズムの進化によって精度と耐なりすまし性能が大幅に向上し、スマートフォンやタブレットだけでなく、決済端末や医療用モバイル端末にも採用が広がっています。
音声認証や虹彩認証といった高度な生体技術も普及が進み、ユーザーエクスペリエンスの向上に寄与しています。特に、マルチモーダル認証（複数の生体特性を組み合わせた認証）は、金融機関、政府機関、医療分野など高セキュリティ要求の領域での導入が増加しており、今後、モバイル生体認証市場の新たな成長エンジンとして注目されています。
成長要因：セキュリティリスクの増加と規制強化が促す需要拡大
市場の急拡大を支える最大の原動力は、サイバー攻撃の急増と個人情報保護に対する社会的要請の強まりにあります。モバイル端末は生活の中心的なデバイスとなり、金融サービス、医療記録、Eコマースなど、極めて重要な個人データが集約されています。そのため、生体認証を用いた強固で利便性の高いセキュリティソリューションへの需要が世界的に高まっています。
さらに、EUのGDPRをはじめとするデータ保護規制、金融分野の厳格なKYC（Know Your Customer）要件、各国政府のデジタルID政策の拡大が、生体認証技術の導入を加速しています。特にデジタル金融が急速に普及しているアジア太平洋地域や、オンライン行政サービスが進展する欧州では、企業・政府双方にとって欠かせない基盤技術として採用が進んでいます。
市場需要：モバイル決済・フィンテックが牽引する新たな利用シーン
モバイル生体認証市場の最大の需要源は、モバイル決済やフィンテック領域です。非接触決済やオンラインバンキングの利用が世界的に急増する中、顔認証や指紋認証による迅速で安全な認証は、ユーザーにとって不可欠な機能となっています。さらに、eKYC（電子本人確認）市場の拡大により、銀行開設、ローン申請、保険契約など、モバイル経由で完結する手続きが増え、生体認証の価値はさらに高まっています。
また、ヘルスケア分野では、患者識別や医療データへのアクセス管理に生体認証が活用されており、遠隔医療の普及とともに導入が加速しています。企業領域では、BYOD（Bring Your Own Device）が一般化する中、従業員のデバイス管理に生体認証を組み込むことで、セキュリティレベルの向上を実現しています。
