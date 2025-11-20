日本ヘルスケアにおける拡張現実（AR）市場は、次世代外科手術可視化技術の成長を牽引役として、2033年までに8億8732万米ドルに達すると予測される。年平均成長率（CAGR）は27.03％と見込まれる
日本ヘルスケアにおける拡張現実（AR）市場は、2024年に1億8583万米ドルの規模に達した。予測によれば、同市場は2033年までに8億8732万米ドルに拡大し、2025年から2033年にかけて27.03％という顕著な年平均成長率（CAGR）を記録すると見込まれている。AR技術は医療行為を変革し、医療従事者と患者の双方に利益をもたらしている。臨床用途を超え、ARは複雑な外科手術手順の理解を支援することで患者教育を強化する。日本で最も広く採用されているAR応用例の一つが静脈可視化技術であり、これにより注射に伴う不快感が軽減され、処置中の神経位置の正確な特定が容易になる。
市場のドライバー：医療機器メーカーによる革新
医療機器企業の積極的なAR対応ヘルスケアソリューションの導入は、市場の成長を加速させています。 2023年11月、株式会社メディシンク（MediThinQ Co.,Ltd,医療用ウェアラブルメーカー,Medtronic plcと提携し、Ar医療用ディスプレイデバイスScopeyeを発売しました。 Scopeyeは臨床医が無線で手続き型精密を高める高解像の第2および3Dイメージにアクセスすることを可能にする。 装置はいろいろイメージ投射装置、内視鏡およびナビゲーション-システムと継ぎ目無く統合し、付加的なソフトウェア取付けのための必要性を除去する。
このような技術革新は、手続き効率を高めることにより、外科的精度と治療成績を向上させることが期待されています。 日本での新技術の採用率が高く、ARの潜在的なメリットに対する認識が高まっていることにより、これらのデバイスの展開がさらに促進され、予測期間中の市場拡大が促進されています。
市場の抑制：ユーザーデータのプライバシーの懸念
有望なアプリケーションにもかかわらず、日本ヘルスケアにおける拡張現実（AR）市場の成長を抑制する可能性があります。 デバイス登録時に個人情報を送信するユーザーは、データ侵害のリスクがある可能性があります。 さらに、ARデバイスの使用中に不正な記録やハッキングが行われると、機密性の高い医療情報が侵害される可能性があります。 関連するアプリやプラットフォームに送信された支払いや個人データも、サイバー攻撃の標的になる可能性があります。 視覚および音声の医療データの収集および処理は、これらのプライバシーリスクを増幅し、医療におけるARの広範な採用を妨げる可能性があります。
市場機会：研究開発活動の拡大
ヘルスケア向けのAR技術の研究イニシアチブの増加は、日本市場での新たな機会を推進しています。 医学教育と臨床訓練におけるARの利点の認識は、多くの研究とパイロットプログラムを促してきました。 例えば、2023年12月のJapan Journal of Nursing Scienceに掲載された研究では、看護教育のためのARベースの気管内吸引シミュレーションツールが評価されました。 この研究では、従来のマネキントレーニングとARベースのシミュレーションを比較し、学生が自己指向学習の恩恵を受けていることがわかり、より広い教育展開の可能性が示唆されました。 このような研究は、医療訓練を改善し、日本の市場の長期的な拡大を支援するARツールの開発を容易にします。
主要企業のリスト：
