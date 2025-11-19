こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「強烈にクサい」のに発売後1年で販売数1万本*を突破！男性用サプリ『テストロングPRO』クサい理由は、有効成分の妥協なき「高配合設計」にあり
11/21〜12/1ブラックフライデーセールで20%オフに！
レバンテ株式会社（所在地：愛知県名古屋市）が販売する男性サポートサプリメント「テストロングPRO」が、発売1年で累計販売数1万本を突破しました。「テストロングPRO」は、日々のトレーニングに励む方や、男性としての自信に満ちた毎日を送りたい方をサポートするサプリメントです。多くのお客様にご支持いただく一方で、レビューでは「匂いが独特だ」「臭すぎる」といったお声も頂戴しています。この特有の香りは、本製品の核となる成分「テストフェン（フェヌグリーク由来）」を、1本あたり21,000mgと高配合していることに起因します。
より多くの方に体感いただくため、2025年11月21日（金）から12月1日（月）までのブラックフライデーセール期間中、Amazon販売ページにて20%OFFの特別価格でご提供します。
Amazon販売ページ：https://r.moon-x.com/testrongpro/01.html
※2024/8~2025/9 累計販売個数（自社調べ）
なぜ、クサいのか。
飲むことをためらう程の特有の香りは、ヒト臨床試験済み特許成分「テストフェン」をメーカー推奨量以上、1本に21,000mgと高配合していることの証です。その香りは、カレーやスパイスに例えられることが多いです。
市場には飲みやすさを追求したサプリメントが多数存在します。しかし、「テストロングPRO」は、日々のトレーニングや、男性としての自信をサポートし、男性が求める期待に応えるため、「主成分の含有量」を開発において最優先しました。
主要成分であり、匂いの元となっている「テストフェン」は、ヒト臨床試験データを持つ信頼性の高い特許成分です。この成分の力を最大限に引き出すため、1本21,000mg・1日あたり3粒に700mgを高配合しました。この高配合の「テストフェン」こそが、本製品の特有の香りの正体です。
妥協なき「高配合」と「品質」。『テストロングPRO』製品特徴
テストロングPROは、「テストフェン」以外にも、一切の妥協を排した成分設計となっています。
1. 【ヒト臨床試験済み】特許成分の圧倒的なW配合
男性力の活性化をサポートする特許成分「テストフェン」1日700mgと「バイオドーパ」1日340mgを、ダブルで原料メーカー推奨量以上配合。男性の願望をフルサポートします。
2.【充実のサポート成分】 重要成分「アストラジン」配合。
さらにビタミンD、亜鉛を加え男性力を包括的にサポート
上記2成分に加え、アミノ酸吸収をサポートする「アストラジン」もメーカー推奨量以上配合。さらに、妊活サプリでも重宝される「精製シラジットエキス」や必須ミネラルの「亜鉛」、「ビタミンD」など、男性力の向上をサポートする成分を網羅的に配合しています。
3. 【安心の日本国内製造】GMP認定工場製
お客様に安心して継続いただくため、厚生労働省が定める適正安全規範（GMP）に則った日本国内の認定工場で、徹底した品質管理のもと製造しています。
配合成分について
テストフェン
テストフェンは、豆科の植物フェヌグリーク由来の成分で、テストステロンレベル
を高める効果が期待できます。ある研究では、男性が1日600mgを摂取したところ、遊離テストステロンが約2倍に上昇しました*。別の研究（138名、600mg摂取）では、2ヶ月で体重-1.2kg、体脂肪率-1.4%、そして1.8%の除脂肪量増加が認められています*。テストステロン濃度は継続的に増加し、「脂肪が減り、筋肉が増える」サイクルが示唆されています。副作用の心配も少なく、効果を得るには1日600mgの摂取が重要*とされています。
バイオドーパ
ムクナ豆（和名：ハッショウマメ）を原料とするバイオドーパは、安全性の高い物質を組み合わせた成分です。このムクナ豆に含まれる希少成分L-ドーパ（ドーパミンの前駆体）は、豆全体から約3%しか抽出できませんが、バイオドーパはこのL-ドーパを高配合30%以上に標準化したものです。バイオドーパは、意欲を高めるドーパミンの生成を促進し、活力を向上させることが期待できます。また、ストレスホルモンであるコルチゾールを抑制し、テストステロン生成のスイッチを入れる役割も担っています。バイオアクティブスジャパン株式会社によると、バイオドーパの1日あたりの推奨摂取量は300mgです。
アストラジン
複数の植物(キバナオオギ、田七人参)の抽出物を配合した原料で、動脈硬化やコレステロールに有効とされるサポニンを一定量含有するよう規格化されています。アストラジン自体はテストステロンレベルを直接的に上げる成分ではありませんが、栄養成分の吸収効率を高める成分として一定のエビデンスがあり*、推奨摂取量は50mgです。
参考文献
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6191980/
https://is.gd/eqNXwP
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36983608/
https://online.fliphtml5.com/qqnhb/zbhh/#p=1
https://is.gd/TSxyJf
実績・レビュー
発売後1年で1万本*を販売。*2024/8~2025/9累計販売数（自社調べ）
Amazon「テストステロンブースターの売れ筋ランキング」で1位を獲得（25/10/30時点）
Amazonレビュー評価★4.2つ、レビュー数217 件（25/10/30時点）
口コミから抜粋
効果がありそうな匂い！！(★5つ)
匂いは、キツいのですが…無臭よりも効果がありそうに思います！色々な種類のサプリメントを飲んでいるので…このサプリ一本で試してみたいと思います！
含有量が多い（★5つ）
トレーニング時のパフォーマンス向上や活力の維持に役立ちそうなサプリメントを探していて、成分の含有量が多いのでこちらを購入しました。少しの匂いは気になりますが飲みやすい形状で続けやすそうです。
臭いが効果に期待（★4つ）
効果はまだこれから判断していきますが、何よりも臭いです！直接手で錠剤に触れると中々その匂いが落ちないぐらいです。下手したらケースに触れただけでも？！笑 その匂いが飲みにくさにまで影響はしないものの、排尿の匂いも同じになってくるので、様々な場面で気をつけないといけないなと思いました。それ以外で商品に対してマイナス点はありません！何よりトレーニング意欲や日々の活力が底上げされる感じで、今後も匂いには気をつけて飲み続けます！
製品概要
製品名： テストロングPRO
内容量： 90粒（約30日分）
推奨摂取量： 1日3粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。（朝もしくは就寝前の服用を推奨）
製造国： 日本（国内GMP認定工場）
販売ページ：https://r.moon-x.com/testrongpro/01.html
※本品は自然素材をそのまま使用しており、特有の香りを感じる場合があります。これは無香料・無添加であることの証ですので、安心してお召し上がりいただけます。
※Testofen®はGencor社の登録商標です。AstraGin®はNuliv Science社の登録商標です。
＜LEVANTE（レバンテ）とは＞
お客様や関わる人々が「ちょっと楽しく。もっと輝く」毎日を送れるよう、ヘルス&ビューティーケア製品の企画・開発・販売を行っています。自社ブランドとして、乳酸菌やビタミン等のサプリメントを展開し、体の内側から「美を成す」ためのヘルスケアとビューティーケアをサポートする「ビオナス」、次世代エイジングケアNMNを中心とする健康食品シリーズ「レバンテ」、妊活から子育てまでをトータルケアする「ママニック」、最新の皮膚科学とやさしさを融合したスキンケアブランド「セルニス」等を運営。
◆レバンテ株式会社 概要
法人名：レバンテ株式会社
代表：藤田 忠雄
設立日：2006年7月
本社：愛知県名古屋市東区泉1-13-35
事業内容：化粧品、医薬部外品、健康食品の企画製造・販売
URL：https://www.levante.co.jp/
◆MOON-X株式会社 概要（※レバンテ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川晋
設立日：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
URL：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
≪本件に関する報道関係者のお問い合わせ先≫
レバンテ広報 E-MAIL：press@moon-x.com
