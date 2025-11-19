こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
同志社女子大学学生が京田辺市企業と共同開発したフィナンシェ「たなンシェ」第二弾をEVE(大学祭)にて期間限定販売！
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）では、京⽥辺市及び周辺地域を盛り上げるため2017年に発⾜した学⽣団体「同志社⼥⼦⼤学まちづくり委員会」において、⽟露のPRや地域の⾼齢者、児童との交流など様々なプロジェクトを展開しています。同委員会新商品開発プロジェクトでは、京⽥辺市内で燻製加⼯業を営む有限会社ロゴスと「京⽥辺を、⾷べて知る」をコンセプトとしたオリジナル商品の共同開発に取り組み、⼤学⽣にも馴染みの深いスイーツであるフィナンシェを開発しています。
この度、京⽥辺市とフィナンシェをかけあわせた「たなンシェ」シリーズ第二弾として「ピーチティーシェ（桃紅茶味）」「一休ナットーシェ（一休納豆味）」が完成し、同志社女子大学EVE(大学祭)にて期間限定販売いたします。
有限会社ロゴスが製造する、京⽥辺市産のはちみつと国産⽶粉を利⽤したグルテンフリーのフィナンシェは『⾷べるJAPAN美味アワード2024』で準グランプリを受賞しています。今回は、紅茶の渋みと桃の優しい甘みを丁寧に引き出した「桃紅茶」味、発酵の旨味をほんのり利かせ、食べやすさを追求した京田辺にゆかりのある「一休納豆」味の2種類の風味を考案し、ネーミング、パッケージデザイン等も学⽣が⼿がけました。
当日はたなんシェ第一弾「レモニーシェ」を使用した特製パフェも限定販売します。なお、今後は市内イベント等での限定販売も予定しています。
【商品名】たなンシェ
【内 容】ピーチティーシェ(桃紅茶味)
一休ナットーシェ(一休納豆味)
【価 格】たなんシェ：1個300円、2個セット550円、4個セット1,000円、5個目以降は各200円で販売
特製パフェ：1個500円
【期 間】2025年11月22日(土)・23日(日)
【場 所】同志社女子大学EVE(大学祭) 今出川キャンパスにて
【問合せ先】総務部総務課社会連携係 TEL:0774-65-8860
メディア関連の⽅へ
取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
