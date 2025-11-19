同志社女子大学学生が京田辺市企業と共同開発したフィナンシェ「たなンシェ」第二弾をEVE(大学祭)にて期間限定販売！

写真拡大 (全2枚)

　同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市　学長：川崎 清史）では、京⽥辺市及び周辺地域を盛り上げるため2017年に発⾜した学⽣団体「同志社⼥⼦⼤学まちづくり委員会」において、⽟露のPRや地域の⾼齢者、児童との交流など様々なプロジェクトを展開しています。同委員会新商品開発プロジェクトでは、京⽥辺市内で燻製加⼯業を営む有限会社ロゴスと「京⽥辺を、⾷べて知る」をコンセプトとしたオリジナル商品の共同開発に取り組み、⼤学⽣にも馴染みの深いスイーツであるフィナンシェを開発しています。

　この度、京⽥辺市とフィナンシェをかけあわせた「たなンシェ」シリーズ第二弾として「ピーチティーシェ（桃紅茶味）」「一休ナットーシェ（一休納豆味）」が完成し、同志社女子大学EVE(大学祭)にて期間限定販売いたします。

　有限会社ロゴスが製造する、京⽥辺市産のはちみつと国産⽶粉を利⽤したグルテンフリーのフィナンシェは『⾷べるJAPAN美味アワード2024』で準グランプリを受賞しています。今回は、紅茶の渋みと桃の優しい甘みを丁寧に引き出した「桃紅茶」味、発酵の旨味をほんのり利かせ、食べやすさを追求した京田辺にゆかりのある「一休納豆」味の2種類の風味を考案し、ネーミング、パッケージデザイン等も学⽣が⼿がけました。

　当日はたなんシェ第一弾「レモニーシェ」を使用した特製パフェも限定販売します。なお、今後は市内イベント等での限定販売も予定しています。

【商品名】たなンシェ

【内　容】ピーチティーシェ(桃紅茶味)

　　　　　一休ナットーシェ(一休納豆味)

【価　格】たなんシェ：1個300円、2個セット550円、4個セット1,000円、5個目以降は各200円で販売

　　　　　特製パフェ：1個500円

【期　間】2025年11月22日(土)・23日(日)

【場　所】同志社女子大学EVE(大学祭)　今出川キャンパスにて

【問合せ先】総務部総務課社会連携係　TEL:0774-65-8860

メディア関連の⽅へ

取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

▼本件に関する問い合わせ先

同志社女子大学

広報課長　川添麻衣子

住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1

TEL：0774658631

メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/