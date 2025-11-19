こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
白鴎大学が12月8日に白鴎大学フォーラム2025「あなたと語る 〜明日への潮流〜」第3回を開催 ― 響け！祈り そして愛の歌 〜災禍ウクライナの人々へ〜 第3弾
白鴎大学（栃木県小山市）は12月8日（月）、白鴎大学フォーラム「響け！祈り そして愛の歌 〜災禍ウクライナの人々へ〜 第3弾」を開催する。これは、「あなたと語る 〜明日への潮流〜」シリーズの第3回として行われるもの。会場とライブ配信のハイブリッド形式で、会場参加は抽選で300名、オンライン参加は先着1,000名。会場希望の応募締め切りは、11月20日（木）17時まで。
白鴎大学では、公開講座の一環として白鴎大学フォーラムを開催。今年度は昨年度に引き続き「あなたと語る 〜明日への潮流〜」をテーマとし、全3回のシリーズで実施している。
第3回となる今回は「響け！祈り そして愛の歌 〜災禍ウクライナの人々へ〜 第3弾」と題して、歌手の白鳥英美子氏や音楽プロデューサーの芥川澄夫氏らを招請して行われる。
世界各地で戦禍や災害で苦しむ人々が増えている。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻から3年半、ロシアが占領地を拡大するなかトランプ大統領がプーチン大統領と停戦交渉を進めているが難航している。一方日本の政治は、自民・維新連立の少数与党で初の女性首相が誕生した。果たして難局を打破できるか？
今回はウクライナの今の姿を現地よりリポート、激動する内外情勢を検証し、災禍に翻弄される人々に祈りと思いをこめて、"歌の魅力・音楽の力"をライブでお送りする。
◆白鴎大学フォーラム「あなたと語る 〜明日への潮流〜」第3回 概要
【日 時】 12月8日（月） 16:30〜18:30
【会 場】
サントリーホール ブルーローズ（小ホール）
＜住 所＞ 東京都港区赤坂1-13-1
＜会場アクセス＞ 地下鉄南北線六本木一丁目駅下車 3番出口から徒歩約5分
【出演者】
・きたやまおさむ（白鴎大学学長／精神科医）
・後藤謙次（ジャーナリスト／白鴎大学名誉教授）
・白鳥英美子（トワ・エ・モワ）
・芥川澄夫（トワ・エ・モワ／音楽プロデューサー）
＜ゲスト＞ 平松稜大（歌手）
＜司会進行＞ 菅家ゆかり（フリーアナウンサー）
【定 員】
会場招待：300名（抽選）
オンライン：1,000名（先着）
【申 込】
下記URLから申し込み（※読売IDの取得・ログインが必要）。
https://yab-lp.yomiuri.co.jp/hakuoh2025-forum3/?utm_source=hakuoh_jp&utm_medium=referral&utm_campaign=hakuoh
【主 催】 白鴎大学
【後 援】 読売新聞東京本社
【協 賛】
リコージャパン株式会社、鹿島建物総合管理株式会社、三和シヤッター工業株式会社、三愛オブリ株式会社、アサヒ飲料株式会社
【協 力】 株式会社読売エージェンシー
※詳細は下記URLを参照。
https://hakuoh.jp/about/about_12_17.html
（関連記事）
・白鴎大学が9月21日に「きたやまおさむの世界 こころの旅と歌」前編 〜戦争を知らない子供たち〜を開催 ― 白鴎大学フォーラム特別企画（2025.08.29）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-57168.html
▼フォーラムに関する問い合わせ先
白鴎大学フォーラム事務局
E-mail： jimukyoku@cpfine.biz
▼本件に関する問い合わせ先
白鴎大学 広報室
住所： 〒323-8586 栃木県小山市駅東通り2-2-2（本キャンパス）
TEL： 0285-20-8117（直通）
FAX： 0285-22-8901
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
第3回となる今回は「響け！祈り そして愛の歌 〜災禍ウクライナの人々へ〜 第3弾」と題して、歌手の白鳥英美子氏や音楽プロデューサーの芥川澄夫氏らを招請して行われる。
世界各地で戦禍や災害で苦しむ人々が増えている。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻から3年半、ロシアが占領地を拡大するなかトランプ大統領がプーチン大統領と停戦交渉を進めているが難航している。一方日本の政治は、自民・維新連立の少数与党で初の女性首相が誕生した。果たして難局を打破できるか？
今回はウクライナの今の姿を現地よりリポート、激動する内外情勢を検証し、災禍に翻弄される人々に祈りと思いをこめて、"歌の魅力・音楽の力"をライブでお送りする。
◆白鴎大学フォーラム「あなたと語る 〜明日への潮流〜」第3回 概要
【日 時】 12月8日（月） 16:30〜18:30
【会 場】
サントリーホール ブルーローズ（小ホール）
＜住 所＞ 東京都港区赤坂1-13-1
＜会場アクセス＞ 地下鉄南北線六本木一丁目駅下車 3番出口から徒歩約5分
【出演者】
・きたやまおさむ（白鴎大学学長／精神科医）
・後藤謙次（ジャーナリスト／白鴎大学名誉教授）
・白鳥英美子（トワ・エ・モワ）
・芥川澄夫（トワ・エ・モワ／音楽プロデューサー）
＜ゲスト＞ 平松稜大（歌手）
＜司会進行＞ 菅家ゆかり（フリーアナウンサー）
【定 員】
会場招待：300名（抽選）
オンライン：1,000名（先着）
【申 込】
下記URLから申し込み（※読売IDの取得・ログインが必要）。
https://yab-lp.yomiuri.co.jp/hakuoh2025-forum3/?utm_source=hakuoh_jp&utm_medium=referral&utm_campaign=hakuoh
【主 催】 白鴎大学
【後 援】 読売新聞東京本社
【協 賛】
リコージャパン株式会社、鹿島建物総合管理株式会社、三和シヤッター工業株式会社、三愛オブリ株式会社、アサヒ飲料株式会社
【協 力】 株式会社読売エージェンシー
※詳細は下記URLを参照。
https://hakuoh.jp/about/about_12_17.html
（関連記事）
・白鴎大学が9月21日に「きたやまおさむの世界 こころの旅と歌」前編 〜戦争を知らない子供たち〜を開催 ― 白鴎大学フォーラム特別企画（2025.08.29）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-57168.html
▼フォーラムに関する問い合わせ先
白鴎大学フォーラム事務局
E-mail： jimukyoku@cpfine.biz
▼本件に関する問い合わせ先
白鴎大学 広報室
住所： 〒323-8586 栃木県小山市駅東通り2-2-2（本キャンパス）
TEL： 0285-20-8117（直通）
FAX： 0285-22-8901
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/