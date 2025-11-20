おなじみの大人気キャラから、新規キャラまで「東方project」キャラクターの塗り絵を約31種収録！『東方Project 幻想郷の塗り絵2』2025年11月21日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『東方Project 幻想郷の塗り絵2』を2025年11月21日（金）より全国書店にて発売いたします。
大人気の『東方Project 幻想郷の塗り絵』、3年振りの新作が登場！
大人気コンテンツ！ 「東方project」キャラクターの塗り絵を約31種収録！!
東方イラストで著名な「粗茶」、「ゆっくり霊夢」、「ゆっくり魔理沙」で有名な「まそ」など20名以上の東方絵師が参加。おなじみの大人気キャラから新規キャラまで、全31種類で贈るバラエティ豊かな塗り絵本です。
線画ページはミシン目がついているので、切り離して遊ぶことも可能です。
自分の好きな画材、好きな色で東方キャラを塗ってみませんか?
●掲載キャラクター
ゆっくり霊夢／ゆっくり魔理沙／古明地こいし／フランドール・スカーレット／聖白蓮／宮出口瑞霊／十六夜咲夜／風見幽香／霧雨魔理沙／河城にとり／博麗霊夢／豊聡耳神子／西行寺幽々子／蓬莱山輝夜／レミリア・スカーレット／霊烏路空／霍青娥／鬼人正邪／洩矢諏訪子／ナズーリン＆寅丸星／射命丸文／魂魄妖夢／秦こころ／藤原妹紅／東風谷早苗／八雲紫＆摩多羅隠岐奈／日白残無
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12485
【商品情報】
東方Project 幻想郷の塗り絵2
●定価：1,650円（本体1,500円＋税10％）
●著者：粗茶
●ISBNコード:978-4-7986-4015-0
●JAN コード：9784798640150
●判型：B5変形判 96ページ
（C）上海アリス幻樂団
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://x.com/manga_gihou
