シンガポール最大級の展示会「SWITCH 2025」に横浜市スタートアップ4社が出展

株式会社ツクリエ

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木英樹、以下「ツクリエ」）は、横浜市からの委託を受けて運営する「YOKOHAMA GO GLOBAL PROJECT 2025」を通じて、2025年10月29日から31日にシンガポールで開催されたアジア最大級のイノベーション展示会「Singapore Week of Innovation and Technology（SWITCH）2025」に、横浜市を拠点とするスタートアップ4社が出展したことをお知らせいたします。

■ YOKOHAMA GO GLOBAL PROJECT について

本事業は、世界における横浜の認知度向上と、市内スタートアップの海外展開・グローバル連携の機会創出を目的に実施されています。

出展に向けては、各社に対し以下の支援を行いました。

・ピッチ資料のブラッシュアップ

・ロールプレイ・メンタリング

・ビジネスマッチングの機会創出

・現地展示サポート

・出展後のフォローアップ支援

これにより、参加企業は現地の投資家や企業とのネットワーキングを通じ、国際的な事業展開の足掛かりを得ることができました。

■出展スタートアップ紹介

株式会社Ani-lience (https://www.ani-lience.com/(https://www.ani-lience.com/))

動物の未病領域に特化したヘルステック企業。愛犬・愛猫向けの歯周病リスクセルフチェックキットを開発し、今後の実用化・販売を目指す。

エーテルケア株式会社 (https://aether-care.com/(https://aether-care.com/))

ミリ波レーダーとAIを用いたカメラレス見守りセンサー「MotionCatch」で、高齢化と人手不足が進む社会の安全インフラの構築に取り組むヘルスケア×IoTスタートアップ。

株式会社Sun Metalon (https://sunmetalon.com/jp(https://sunmetalon.com/jp))

金属リサイクルによる“Planet-positive”な循環型製造ソリューションを提供。金属製造の時代を変革するグローバルチームを擁する。

MedVigilance株式会社 (https://www.medvigilance.com/(https://www.medvigilance.com/))

ECG・PPG・体温計測や睡眠分析、疲労・熱中症予測が出来るスマートリング「FyRing」を展開している。健康管理から決済まで多用途で活用されているIoTヘルスケアスタートアップ。

■「SWITCH 2025」開催概要

・名称：Singapore Week of Innovation & Technology（SWITCH）2025

・開催日：2025年10月29日（水）～ 31日（金）

・会場：Marina Bay Sands, Sands Expo & Convention Centre, Singapore

・公式サイト：https://www.switchsg.org/

■株式会社ツクリエ 概要

「スタートアップサイドでいこう」

ツクリエは事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。

起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-8-11 VORT水道橋III 6階

代表者：鈴木 英樹

設立：2005年8月（2015年3月17日株式会社化）

事業内容： 起業支援サービス、 インキュベーション事業、 アクセラレーションプログラム開発事業、 事業プロデュース、 創業投資、 他

会社HP：https://tsucrea.com/

＜オウンドメディア＞

StartupSide Magazine：https://magazine.startupside.jp/

起業支援ラボ：https://incubation-labo.com/

ヨムリエ：https://tsucrea.com/magazine/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ツクリエ グローバルチーム

E-mail ： global@tsucrea.com