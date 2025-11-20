JPCスポーツ教室高松多肥店 11/30（日）イベント開催 NEW OPEN 第２弾企画 体力おばけチャレンジ！！＼アスレチックパークで遊ぼう！／
株式会社みんなのコミュニケーション（本社：香川県高松市松縄町47-16、代表取締役：山崎 真史）が運営する「JPCスポーツ教室高松多肥店」は、2025年11月30日（日）に、NEW OPEN第２弾企画として「体力おばけチャレンジ！！～アスレチックパークで遊ぼう！～」を開催いたします。
本イベントでは、アスレチックパークやマット・鉄棒コーナーなどを無料で体験でき、スポーツが苦手な子も得意な子も楽しめる内容となっています。
【イベント開催の背景】
JPCスポーツ教室は、“熱狂的指導”で子どもたちの運動能力とチャレンジ精神を引き出すスポーツ教室として、全国で支持を集めています。
今回、多肥エリアでの認知拡大と地域の子育て世帯に向けたスポーツ体験機会の創出を目的に、オープン記念イベント第２弾として開催いたします。
日頃の教室では味わえない特別コンテンツを通じて、子どもたちが新しい一歩を踏み出せる「きっかけ」になればと考えています。楽しい体験から運動への意欲につながるような内容を用意しています。
【イベント概要】
・名称：JPCスポーツ教室高松多肥店 NEW OPEN第２弾
「体力おばけチャレンジ！！アスレチックパークで遊ぼう！」
・開催日時：2025年11月30日（日）9:00～16:00（入退場自由）
・場所： JPCスポーツ教室 高松多肥店（香川県高松市多肥上町56-7）
・対象： 未就園児～小学生
・内容：芝生アスレチック体験、マット・鉄棒・跳び箱チャレンジコーナー、スタッフによるやさしい運動サポート
・参加費： 無料（事前予約制・先着順）
・申込みフォーム：https://jpc-sports.com/takamatsu-tahi/contact/
申し込みフォーム内の「見学予約」にチェックをお入れください。
【来場特典】
無料体験をご予約いただいた方に、お菓子詰め合わせをプレゼント！
【施設・指導について】
JPCスポーツ教室高松多肥店では、「運動が少し不安」「習い事は初めて」というお子さまでも、のびのびと挑戦できる環境づくりを大切にしています。
運動スキルの向上だけでなく、集中する力、周りと協力する力、挑戦する気持ちなど、将来につながる“非認知能力”を伸ばす指導を特徴としています。
「できた！」を積み重ねながら、楽しさと成長を実感できるレッスンを提供しています。
【施設概要】
施設名： JPCスポーツ教室 高松多肥店
住所： 香川県高松市多肥上町56-7
電話番号： 070-9120-6405
営業時間： 月曜～金曜15:00～21:30、土曜8:15～17:15
月会費： 通常6,800円（税込7,480円）
年会費・入会費： 無料
【運営会社】
運営会社 ：株式会社みんなのコミュニケーション
代表取締役：山崎 真史
所在地 ：香川県高松市松縄町47-16
【本件に関するお問い合わせ先】
JPCスポーツ教室 高松多肥店
TEL：087-884-8668
担当：宗重（むねしげ）
URL：https://minnacom.com/