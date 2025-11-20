デジサロ、美容トップ集結「翔撃」セミナー
株式会社Eye Universe
代表取締役 中野剛志
- 一般社団法人日本美容改革推進協会
代表理事 坂口貴徳
- 一般社団法人日本ママ美容師協会
理事 盛
- 一般社団法人デジタルサロン協会
事務局長 森越道大
- mirrorball × ALBUM 経営統合の全貌
- 脳タイプで理解するコミュニケーションの極意
2025年11月10日（月）、美容業界の未来を切り拓く特別イベント「翔撃」が、大阪・難波御堂筋ホールにて開催されました。本イベントは、美容業界を支える三団体（JPA・デジタルサロン協会・ママ美容師協会）が共同で実施し、幅広いテーマを学べる貴重な機会として注目を集めました。
■ 特徴
業界をリードするトップランナーが大阪に集結し、「デジタル」「求人」「離職」「組織」「店舗展開」「コミュニケーション」など、サロンが抱える課題に対して“規格外の考え方”でアプローチ。
■ 登壇者- SYNRA group株式会社 / 株式会社mirrorball
代表取締役 中野剛志
- 一般社団法人日本美容改革推進協会
代表理事 坂口貴徳
- 一般社団法人日本ママ美容師協会
理事 盛
- 一般社団法人デジタルサロン協会
事務局長 森越道大
■ 講義テーマ- AIデジタルの最先端から見る世界
- mirrorball × ALBUM 経営統合の全貌
- 脳タイプで理解するコミュニケーションの極意
来場者にとって実践的で、現場で再現しやすい学びが凝縮された内容となりました。
■ デジサロ公式アプリについて
美容サロン支援に特化した「デジサロ公式アプリ」福利厚生・教育支援・AIコミュニケーションを一元化し、サロン運営を強力にサポートします。イベント詳細はアプリよりチェックできます。
・️https://x.gd/eo6um
【一般社団法人デジタルサロン協会について】
一般社団法人デジタルサロン協会は、2023年7月7日に設立された、美容業界におけるテクノロジー活用を推進するハブ機関です。代表理事には人工知能（AI）が就任し、Web3.0やDXを「難しい」から「使いやすい」へと革新し、美容師や美容サロン、メーカー、ディーラーなど業界全体がデジタルを通じてつながる未来を描いています。
会社HP：https://www.digital-salon.com/