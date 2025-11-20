デジサロ、美容トップ集結「翔撃」セミナー

株式会社Eye Universe

2025年11月10日（月）、美容業界の未来を切り拓く特別イベント「翔撃」が、大阪・難波御堂筋ホールにて開催されました。本イベントは、美容業界を支える三団体（JPA・デジタルサロン協会・ママ美容師協会）が共同で実施し、幅広いテーマを学べる貴重な機会として注目を集めました。

■ 特徴

業界をリードするトップランナーが大阪に集結し、「デジタル」「求人」「離職」「組織」「店舗展開」「コミュニケーション」など、サロンが抱える課題に対して“規格外の考え方”でアプローチ。

■ 登壇者

■ 講義テーマ

- SYNRA group株式会社 / 株式会社mirrorball代表取締役 中野剛志- 一般社団法人日本美容改革推進協会代表理事 坂口貴徳- 一般社団法人日本ママ美容師協会理事 盛- 一般社団法人デジタルサロン協会事務局長 森越道大- AIデジタルの最先端から見る世界- mirrorball × ALBUM 経営統合の全貌- 脳タイプで理解するコミュニケーションの極意

来場者にとって実践的で、現場で再現しやすい学びが凝縮された内容となりました。

■ デジサロ公式アプリについて

美容サロン支援に特化した「デジサロ公式アプリ」福利厚生・教育支援・AIコミュニケーションを一元化し、サロン運営を強力にサポートします。イベント詳細はアプリよりチェックできます。

・️https://x.gd/eo6um

【一般社団法人デジタルサロン協会について】

一般社団法人デジタルサロン協会は、2023年7月7日に設立された、美容業界におけるテクノロジー活用を推進するハブ機関です。代表理事には人工知能（AI）が就任し、Web3.0やDXを「難しい」から「使いやすい」へと革新し、美容師や美容サロン、メーカー、ディーラーなど業界全体がデジタルを通じてつながる未来を描いています。

会社HP：https://www.digital-salon.com/