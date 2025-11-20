アバナード、成長市場企業のAI活用を加速するAvanade Agentic PlatformとAPAC AIモダナイゼーション ハブを発表

アバナード株式会社

※本リリースは、APACから発表されたプレスリリースの抄訳です。

【2025年11月19日 - クアラルンプール発】 アバナードは本日、アジア太平洋（APAC）地域の成長市場企業がAIの可能性を最大限に引き出せるよう支援する2つの戦略的投資を発表しました。

Avanade Agentic Platform：成長市場企業がAIを、自信を持って安全に、かつビジネス インパクトを測定しながら拡張していけるよう設計されたAIプラットフォーム

マレーシアAPAC AI モダナイゼーション ハブ：AIによる業務変革とイノベーションを推進するための地域センター

Avanade Agentic Platformは、マイクロソフト テクノロジーを基盤とし、企業が実験段階を超えて拡張性が高く、成果重視のAIソリューションを導入できるよう支援します。本プラットフォームは、アバナードの深いマイクロソフト分野での専門知識、10年以上にわたるAIへの投資、責任ある人中心のイノベーションのビジョンが結集されています。

「APACの成長市場企業はAI導入に意欲的ですが、必要なのは、終わりのない試用ではなく、実用的で即導入可能なソリューションです。Avanade Agentic Platformと新設のAIモダナイゼーション ハブにより、企業はツール、専門知識、イノベーション エコシステムを活用し、業務変革や迅速な拡張、実際のビジネス価値の創出が可能になります」とアバナード アジア太平洋地域プレジデントのバヴィヤ・カプール（Bhavya Kapoor）は述べています。

Avanade Agentic Platformには、Microsoft Copilot StudioやAzure Foundryなどのツールと簡単に統合できる、業界別の事前構築エージェントやテンプレートが多数用意されています。これにより、業務自動化や生産性向上、新たなインサイトの獲得を実現しつつ、人が主導権を持ち続けることができます。

地域規模での支援：APAC AIモダナイゼーション ハブ

クアラルンプールに設立された新たなAPAC AIモダナイゼーション ハブには、100名を超えるAIとマイクロソフト テクノロジーのスペシャリストが集結し、成長市場企業のAI変革を加速します。ハブでは以下のサービスを提供します。

業界別ソリューション：金融、製造、ヘルスケア、小売、消費財向けソリューション

AI導入準備のためのエンド ツー エンド サービス：データ、セキュリティ、クラウドのモダナイゼーションを含むサービス

AI共創ラボ：クライアントがAIソリューションのプロトタイプ作成、検証、拡張を迅速に行える機会の提供

「Avanade Agentic PlatformとAPAC AIモダナイゼーション ハブの立ち上げは、急成長し、高いイノベーション力を持つアジア市場にとって重要なマイルストーンです。マイクロソフトのAI技術とアバナードの深い業界知見を結集することで、アジア全域の組織が迅速かつ責任を持ってイノベーションを推進し、測定可能な成果を達成できるよう支援します」とMicrosoft Asia SME+Cコーポレート バイスプレジデントのレイチェル・ボンディ（Rachel Bondi）は述べています。

すでに実際の成果も現れており、PageGroupでは自動化により7,000時間の業務削減、日本航空では顧客対応時間が約90%短縮されました。

「生成AIの変化のスピードは驚異的です。アバナードは私たちが生成AIを安全に活用し、具体的な価値を実現するための明確なロードマップを提供してくれました」とColonial First Stateのグループ エグゼクティブ テクノロジー トランスフォーメーション＆オペレーションズのジェローン・ブワルダ（Jeroen Buwalda）は述べています。

Avanade Agentic PlatformとAPAC AIモダナイゼーション ハブは、AI導入の初期段階から全社規模の変革まで、あらゆる段階の企業を支援します。

Avanade Agentic Platformに関するご相談および問い合わせ：https://www.avanade.com/ja-jp/contact

アバナードについて

アバナードは、マイクロソフト テクノロジーで世界をリードするエキスパートです。世界7,000社以上のお客様から信頼をいただいています。人とテクノロジーの可能性を最大限に引き出し、AIであらゆる規模のビジネス課題を解決する確かなソリューションを提供しています。マイクロソフト テクノロジーを活用して、業務を最適化し、成長とイノベーションを促進できるように支援することで、優れた顧客エクスペリエンスを提供しています。

アバナードはアクセンチュアと協力し、AI、クラウド、データ分析、サイバーセキュリティ、ERPの分野において、グローバルに対応できる展開力と地域に密着した専門性を掛け合わせ、人中心のエクスペリエンスの構築を目指しています。人を最優先に考え、価値あるインパクトを実現するソリューションを設計することで、お客様とその顧客企業、従業員、パートナー企業にとって「大切なこと (what matters) 」の実現に取り組んでいます。

2000年の創立以来、マイクロソフトとの緊密なパートナーシップにより最新テクノロジーを市場に投入し、マイクロソフトの「クライアント ゼロ」としての役割を果たし、アクセンチュアと共にマイクロソフト グローバル SI パートナー オブ ザ イヤーを最多の20回受賞しています。

パーパスを起点とする責任ある企業として、アバナードは多様性、インクルージョン、サステナビリティを積極的に推進し、社会貢献に力を入れるとともに、ビジネスによる成功を促進します。

公式Webサイトは、https://www.avanade.com/ja-jp です。

【お問い合わせ】

アバナード株式会社

TEL： 03-6234-0150 Eメール： tokyo@avanade.com

＊記載の会社名・商品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。