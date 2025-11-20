本機構は、令和5年度において「なら産地学官連携プラットフォームリカレント教育タスクフォース」を構築し、主に経営者を対象としたリカレント教育事業を推進しています。今年度についても文科省の「リカレント教育エコシステム構築支援事業」の補助金を得て、様々なリカレント教育講座を実施しています。この度、本事業の一環として、放送大学との連携のもと、「名作をジェンダーの視点で読み直す」および「教育臨床の最前線」と題する連続講義（各全6回）を実施いたします。

皆様のご受講をお待ちしております。

日 程：【名作をジェンダーの視点で読み直す】

令和7年11月22日（土）、12月13日（土）、

令和8年1月17日（土）、1月24日（土）、2月7日（土）、2月14日（土）

【教育臨床の最前線】

令和8年1月11日（日）、1月18日（日）、1月25日（日）、2月1日（日）、2月8日、2月15日（日）

※各回14：30～16：30

内 容：添付のチラシをご参照ください。

受講形態：対面

場 所：【名作をジェンダーの視点で読み直す】

第1回：放送大学奈良学習センターZ306講義室

第2回：奈良女子大学文学部系N棟101講義室

第3回：放送大学奈良学習センターZ306講義室

第4回～第6回：放送大学奈良学習センターZ308講義室

【教育臨床の最前線】

全回オンライン

受講料：無料

申 込：以下のフォームよりお申し込みください。

【名作をジェンダーの視点で読み直す】https://x.gd/x6kRT

【教育臨床の最前線】https://x.gd/sdBr7

詳細は以下Webページをご確認ください。

【名作をジェンダーの視点で読み直す】https://www.sc.ouj.ac.jp/center/nara/about/2025/10/01152114.html

【教育臨床の最前線】

https://www.sc.ouj.ac.jp/center/nara/about/2025/11/19093656.html