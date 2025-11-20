2031年に836億米ドルへ拡大、CAGR20.2％で成長する世界のランサムウェア保護市場
世界のランサムウェア保護市場は、2022年に171億米ドル規模であったものが、2031年には836億米ドルへと急拡大する見込みであり、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）20.2％という著しい成長が予測されている。企業のデジタルトランスフォーメーションが世界的に加速し、クラウド利用や国際的なデータ連携が進む中、ランサムウェア攻撃はその巧妙さと破壊力を増している。これにより、企業から政府機関、医療施設まで幅広い組織が高度なセキュリティ対策を求められ、市場は今後も堅調な成長が期待されている。
ランサムウェアとは、感染した端末やネットワーク内のファイルを暗号化し、復元のための身代金を要求する悪質なマルウェアの一種である。近年の攻撃は、単にデータを暗号化するだけでなく、情報を窃取して公開を脅迫する「二重恐喝」型へと進化し、被害リスクが飛躍的に高まっている。こうした攻撃手法の高度化が、ランサムウェア保護ソリューションの需要を大幅に押し上げている。
ランサムウェア攻撃の高度化と市場拡大の背景：企業リスクが増大する時代へ
ランサムウェア攻撃の高度化が市場の拡大に大きく寄与している。従来は比較的単純なプログラムが多かったが、最近ではAIによる自動化攻撃、サプライチェーン攻撃、クラウド環境を狙った攻撃など、複雑性が飛躍的に向上している。また、攻撃者は高度な暗号技術を用いるだけでなく、企業の内部ネットワークに長期間潜伏し、バックアップデータまでも破壊するケースが増えている。
さらに、テレワークやクラウド活用の急速な普及により、企業ネットワークは従来よりも攻撃対象が拡大している。特に、中小企業は十分なセキュリティ予算や専門人材を確保できないことから攻撃対象になりやすく、ランサムウェア対策の導入が急務となっている。このような背景が、市場の急成長を後押ししている。
企業が求めるランサムウェア保護ソリューション：多層防御と復旧能力の強化へ
ランサムウェア保護市場の拡大は、企業に必要とされるセキュリティ技術の種類を多様化させている。特に需要が高いのは、多層防御（multi-layer protection）と復旧力（resilience）を備えたソリューションである。エンドポイント保護（EPP）、ネットワーク監視、AIを活用した脅威検知、EDR（Endpoint Detection and Response）、ゼロトラストセキュリティなど、攻撃前後のあらゆるフェーズを網羅する技術が重視されている。
加えて、復旧までの時間を最小化するバックアップ・ディザスタリカバリー（DR）製品の重要性が高まっている。最新のバックアップ技術では、暗号化されたデータを自動検知・隔離する機能や、ランサムウェア感染直前の状態に迅速に戻すスナップショット復元が注目されている。企業は単なる防御にとどまらず、「攻撃を受けても業務を止めない」体制の構築を目指しており、これが市場の成長を一段と押し上げている。
クラウドセキュリティとAIの台頭：市場を牽引する技術革新
近年の市場拡大には、クラウド環境の急速な普及とAI主導のセキュリティ技術の台頭が大きく寄与している。企業データの多くがクラウドに移行する中、クラウドネイティブなランサムウェア対策の重要性が増している。特に、SaaS、IaaS、ハイブリッドクラウドを保護する統合型セキュリティプラットフォームは、多くの企業から採用が進んでいる。
