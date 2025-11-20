このたび、立憲民主党青年局「りっけんユースPLUS」は2025年11月29日(土)に、20代・30代のすべての皆さまを対象とした「第5回 ゆーぷらCAFE」を立憲民主党本部で開催します。

「ゆーぷらCAFE」は、生活の“困りごと”から政治を考えてみる、20代・30代向けのオープン対話の場です。

日常の中で感じる小さなモヤモヤや疑問をもとに、気軽に話しながら政治を少し身近に感じることができます。





今回は、立憲民主党青年局全国大会のイベント内での開催となり、多くの若手国会議員や自治体議員も参加予定です。





「ちょっと話してみたい」そんな気持ちがある20代・30代の方を対象としております！





イベントの詳細はこちら↓(立憲民主党公式HPへジャンプします)

https://cdp-japan.jp/news/20251107_9829





第5回ゆーぷらCAFEフライヤー





■プログラム

14:20～15:50 政治セッション

今回のテーマは 「最近気になるあのワード、どう思う？」

(1)議員定数削減

(2)ワークライフバランス

(3)クオータ制





たとえば――

・議員の数が減るとどうなるの？

・もっと働きたいけど、強制されるのは嫌だな…

・そもそもクオータ制って？





そんな素朴な疑問や不安を出し合いながら、参加者の“気になる”を、シェアするイベントです。









【イベント概要】

イベント名： 第5回 ゆーぷらCAFE

開催日時 ： 2025年11月29日(土)

14:20～15:50(受付開始13:50)予定

開催場所 ： 立憲民主党本部(東京都千代田区永田町1-11-1)

開催形式 ： 対面

対象 ： 20代・30代のすべての皆さま

参加費 ： 無料

お申込み ： https://forms.gle/EpyFb4CXe97zphfz7

※締切…2025年11月28日(金)正午

URL ： https://cdp-japan.jp/news/20251107_9829