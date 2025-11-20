株式会社ウィリー(本社所在地：宮城県仙台市、代表取締役：佐藤 高志)が展開する、女性の“可愛さと上品さの共存”をテーマに展開するブランド GIRLISH(ガーリッシュ)が、2025年10月7日～9日の3日間、名古屋・栄のラグジュアリーホテル「TIAD」にてポップアップイベントを開催しました。時間ごとの完全予約制で実施された今回のイベントは、ホテルの静謐な空間を活かし、ディレクター自らがお客様の個性に合わせたスタイリング提案を行うなど一人ひとりのお客様を丁寧にもてなすGIRLISHらしい“特別な体験型ポップアップ”として大きな話題を呼びました。









■ WEB販売では配布開始2分でノベルティ数量が即完売！

会場では、33,000円(税込)以上でオリジナルTシャツ、77,000円(税込)以上でTシャツ＋オリジナルCAPをノベルティとして用意。さらに、10月10日に行われたWEB販売では、4万円以上お買い上げの方へ限定100個のオリジナルCAPをプレゼントしたところ、販売開始の21:00からわずか2分で予定数量に到達しました。





「アクセスした瞬間に終わっていた」「奇跡的にゲットできた」などの声がSNS上で続出し、GIRLISHの人気の高さをあらためて示す結果となりました。“モノ”だけではなく“体験”を届けるブランドとして、GIRLISHはファンと共に新たなステージへと歩みを進めています。









■ 12月9、10、11日の3日間、大阪で再びPOPUP開催決定。名古屋の熱気を、次なる舞台へ。

次なる舞台は2025年12月・大阪。今年最後のGIRLISH POPUP会場は、緑と光に包まれた美しいザ・ガーデンオリエンタル大阪のチャペル「THE MUSIC HALL」で開催します。名古屋で大きな反響を呼んだ完全予約制・体験型ポップアップが、過去の開催でも多くのファンが集まったこの地で再び実現します。今回も時間ごとの完全予約制で、来場者一人ひとりに寄り添う特別な時間を提供する予定です。





大阪では、ノベルティCAP待望の「新色 ベージュとグレー」が登場。さらに、POPUP会場限定でCAP色を選ぶことも出来ます！





・33,000円以上でオリジナルTシャツ

・77,000円以上でTシャツ＋新色オリジナルCAP





ガーリッシュノベルティCAP1

ガーリッシュノベルティCAP2





この機会でしか手に入らない豪華ラインナップをご用意します。

全国から注目が集まるGIRLISHのポップアップ。その“とっておきの3日間”を、ぜひお見逃しなく。









【GIRLISH】

公式Instagram ： @girlishhf( https://www.instagram.com/girlishhf/ )

オンラインストア： https://girlish-sendai.com









【会社概要】

会社名 ： 株式会社ウィリー

代表者 ： 佐藤 高志

所在地 ： 宮城県仙台市太白区長町8-22-10

設立 ： 1985年3月

事業内容： 衣料品制作・販売