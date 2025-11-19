「浄水カートリッジ模倣品・互換品の注意喚起に関する発表会」を開催

事業部長の松尾 謙吾が登壇し、LIXILの水栓事業と浄水の歴史について説明しました。LIXILでは、1990年代にプールの水を災害時に飲用水にできないかというプロジェクトがきっかけとなり、セラミックを活用した新しい方式のろ過装置を開発。また、1990年から活性炭技術を用いた家庭用浄水器の販売を開始。この2つの技術を活かし、2001年に浄水カートリッジを内臓した「オールインワン浄水栓」を発売しました。以降、LIXILの他ブランドへの展開や2024年には蛇口から冷たくおいしいミネラル in ウォーターを楽しんでいただけるキッチン用ミネラル浄水栓「Greentap」をサントリー食品インターナショナル株式会社と共同開発するなど、おいしく 事業部長の松尾 謙吾が登壇し、LIXILの水栓事業と浄水の歴史について説明しました。LIXILでは、1990年代にプールの水を災害時に飲用水にできないかというプロジェクトがきっかけとなり、セラミックを活用した新しい方式のろ過装置を開発。また、1990年から活性炭技術を用いた家庭用浄水器の販売を開始。この2つの技術を活かし、2001年に浄水カートリッジを内臓した「オールインワン浄水栓」を発売しました。以降、LIXILの他ブランドへの展開や2024年には蛇口から冷たくおいしいミネラル in ウォーターを楽しんでいただけるキッチン用ミネラル浄水栓「Greentap」をサントリー食品インターナショナル株式会社と共同開発するなど、おいしく

近年、浄水カートリッジの精巧な模倣品や粗悪な互換品が急増しています。大手通販サイトでLIXILの浄水カートリッジの「互換品」として販売されている商品について性能調査をした結果、対象となった全ての互換品がLIXILの定める浄水基準を満たしていないことが確認されています。また、大手通販サイトで販売されている模倣品や互換品の中には、商標を無断で使用し、正規品と見分けがつかない悪質なものも存在します。こうした製品を知らずに使用してしまうことで、健康被害が生じるおそれもあります。この深刻な状況を受け、LIXILは注意喚起を目的として本発表会を開催しました。当日は、LIXILの水栓事業や浄水の歴史について、浄水カートリッジの模倣品・互換品市場の実態と危険性のプレゼンテーションを行ったのち、ゲストとして現役保育士で育児アドバイザーのてぃ先生をお迎えし、子育ての視点から「『模倣品・互換品』が子供にもたらす危険性」をテーマにトークセッション、さらに事前に実施した「偽物が原因で困った育児のお悩み」がテーマのアンケートで集まった質問にてぃ先生が答える「お悩み相談室」を実施いたしました。今後もお客様の安全と安心を守るため、注意喚起および正確な情報発信を継続していきます。■LIXILの浄水技術は、1990年から。おいしい水にこだわった開発はじめにLIXIL Water Technology Japan 水栓事業部て安全な水にこだわった浄水栓の研究・開発・生産をおこなってきました。