KiTToSiN(所在地：東京都港区、代表：金子 友紀)は、応援購入サイトMakuakeにて「【自分で組み立て】プルバック式で駆け抜ける！精巧ギミックが魅せるVツインバイク」“Cruiser V-Twin Limited Edition”のプロジェクトを2025年11月24日(月・祝)午後12時より開始いたします。


応援購入サイトMakuake

https://www.makuake.com/project/v-twin/


組み立てて走るVツインバイク


■特徴

＊組み立てる時間そのものを楽しめる

接着剤も工具も不要。箱を開けた瞬間から組み立てを始められます。

説明書に沿って直感的にパーツを組み上げられるため、初心者から経験者まで幅広く楽しめます。天然木で作られた168個のパーツは、ジョイント部分を含めすべて木製。カチッと噛み合う心地よい感触と、歯車が連動して動き出す瞬間は格別で、思わず没頭してしまいます。


組み立てを楽しむ


＊ゴムの反発力×歯車の連動で走る

組み立てたバイクは、プルバック式の仕組みで約1mを走行します。


(1)バイクを後ろに引くと、ゴムが巻き上げられパワーを蓄える。

(2)手を離すと、ゴムの反発力で歯車が連動し、バイクが前進。

(3)前輪サスペンションは押し込むと沈む、リアルな仕様。


走行中、ピストンが上下に動くV型2気筒エンジンを再現。本物のバイクさながらの機構が楽しめます。


＊細部までリアルな設計

走行を安定させるホイールラバーをはじめ、ミラー、ライト、ダッシュボード、タイヤなど細部まで忠実に再現。

木の質感を生かしながらも、本物のパーツのような精巧さで、思わず見入ってしまう造形美です。さらに、スタンドレバーも搭載。まるで実車を扱うようなリアルな操作感を味わえます。


リアルな設計


＊完成後は部屋に飾れるインテリアに

組み立てたあとは、専用木箱の上に飾れるディスプレイ仕様。

1/13スケールで再現されたフォルムは、存在感あるインテリアに。

専用ボックスは、ディスプレイ台としてだけでなく、大切な小物を収納できる“トレジャーボックス”としても活用可能です。



■リターンについて(価格は税込表示)

11,963円：25％OFF　Cruiser V-Twin Limited Edition×1

23,287円：27％OFF　Cruiser V-Twin Limited Edition×2



■プロジェクト概要

プロジェクト名： 【自分で組み立て】プルバック式で駆け抜ける！

　　　　　　　　 精巧ギミックが魅せるVツインバイク

期間　　　　　： 2025年11月24日(月・祝)12:00～12月30日(火)22:00

URL　　　　　 ： https://www.makuake.com/project/v-twin/


＜製品概要＞

商品名　　　　：Cruiser V-Twin Limited Edition

梱包サイズ　　：20.5×15×4.8 cm

重量　　　　　：0.59キロ

組み立てサイズ：18×6×8.6 cm

ピース数　　　：168

組み立て目安　：約3時間

難易度レベル　：3/5

素材　　　　　：着色木材

販売場所　　　：Makuake


完成後はインテリアに


飾れるディスプレイ仕様


■会社概要

商号　　： KiTToSiN

代表者　： 金子 友紀

所在地　： 〒107-0061　東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3F

設立　　： 2024年7月

事業内容： 輸入販売事業

URL　　 ： https://kittosin.com



【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

KiTToSiN

公式LINE ID： @795ltgrp