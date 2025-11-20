KiTToSiN(所在地：東京都港区、代表：金子 友紀)は、応援購入サイトMakuakeにて「【自分で組み立て】プルバック式で駆け抜ける！精巧ギミックが魅せるVツインバイク」“Cruiser V-Twin Limited Edition”のプロジェクトを2025年11月24日(月・祝)午後12時より開始いたします。





応援購入サイトMakuake

https://www.makuake.com/project/v-twin/





組み立てて走るVツインバイク





■特徴

＊組み立てる時間そのものを楽しめる

接着剤も工具も不要。箱を開けた瞬間から組み立てを始められます。

説明書に沿って直感的にパーツを組み上げられるため、初心者から経験者まで幅広く楽しめます。天然木で作られた168個のパーツは、ジョイント部分を含めすべて木製。カチッと噛み合う心地よい感触と、歯車が連動して動き出す瞬間は格別で、思わず没頭してしまいます。





組み立てを楽しむ





＊ゴムの反発力×歯車の連動で走る

組み立てたバイクは、プルバック式の仕組みで約1mを走行します。





(1)バイクを後ろに引くと、ゴムが巻き上げられパワーを蓄える。

(2)手を離すと、ゴムの反発力で歯車が連動し、バイクが前進。

(3)前輪サスペンションは押し込むと沈む、リアルな仕様。





走行中、ピストンが上下に動くV型2気筒エンジンを再現。本物のバイクさながらの機構が楽しめます。





＊細部までリアルな設計

走行を安定させるホイールラバーをはじめ、ミラー、ライト、ダッシュボード、タイヤなど細部まで忠実に再現。

木の質感を生かしながらも、本物のパーツのような精巧さで、思わず見入ってしまう造形美です。さらに、スタンドレバーも搭載。まるで実車を扱うようなリアルな操作感を味わえます。





リアルな設計





＊完成後は部屋に飾れるインテリアに

組み立てたあとは、専用木箱の上に飾れるディスプレイ仕様。

1/13スケールで再現されたフォルムは、存在感あるインテリアに。

専用ボックスは、ディスプレイ台としてだけでなく、大切な小物を収納できる“トレジャーボックス”としても活用可能です。









■リターンについて(価格は税込表示)

11,963円：25％OFF Cruiser V-Twin Limited Edition×1

23,287円：27％OFF Cruiser V-Twin Limited Edition×2









■プロジェクト概要

プロジェクト名： 【自分で組み立て】プルバック式で駆け抜ける！

精巧ギミックが魅せるVツインバイク

期間 ： 2025年11月24日(月・祝)12:00～12月30日(火)22:00

URL ： https://www.makuake.com/project/v-twin/





＜製品概要＞

商品名 ：Cruiser V-Twin Limited Edition

梱包サイズ ：20.5×15×4.8 cm

重量 ：0.59キロ

組み立てサイズ：18×6×8.6 cm

ピース数 ：168

組み立て目安 ：約3時間

難易度レベル ：3/5

素材 ：着色木材

販売場所 ：Makuake





完成後はインテリアに





飾れるディスプレイ仕様





■会社概要

商号 ： KiTToSiN

代表者 ： 金子 友紀

所在地 ： 〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3F

設立 ： 2024年7月

事業内容： 輸入販売事業

URL ： https://kittosin.com









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

KiTToSiN

公式LINE ID： @795ltgrp