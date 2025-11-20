担当美容師に“慣れてから雑”を感じた人は90％！距離感・施術・接客の変化に利用者の本音が集まる
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に「担当美容師に対して“慣れてから雑だな”と感じた経験はありますか？」というアンケート調査を実施しました。本調査では、担当美容師との距離感や施術、接客の変化に対して、利用者がどのような経験や心境を抱いているのかを分析し、その結果を報告いたします。
■調査概要
調査対象：全国の20代～50代の男女
回答数：100名
調査期間：2025年11月18日～2025年11月19日
調査方法：インターネット調査
調査結果URL：https://hairlog.jp/special/article/15173
■ Q. 担当美容師に対して「慣れてから雑だな」と感じた経験はありますか？
・ある（あった）：90%
・ない（なかった）：10%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334817&id=bodyimage1】
■ Q. 具体的にどんな行為が雑だと感じましたか？（複数選択）
・慣れた口調（タメ口）が気になる：37 （22.4%）
・カットが早すぎる／確認が少ない：24 （14.5%）
・シャンプー・マッサージが手抜きに感じた：18 （10.9%）
・カウンセリングが短すぎる：17 （10.3%）
・ドライ・仕上げが雑：17 （10.3%）
・会話が適当：16 （9.7%）
・こちらの希望を最後まで聞かない：14 （8.5%）
・予約の時間を守らない：10 （6.1%）
・その他：12 （7.3%）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334817&id=bodyimage2】
■ Q. 雑な接客をされた時、どんな気持ちになりましたか？
・まあ仕方ないと思った：39 （43.3%）
・もう行かないと思った：35 （38.9%）
・不快に感じた：12 （13.3%）
・特に何も感じなかった：4 （4.4%）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334817&id=bodyimage3】
■ 「ある（あった）」を選択した人の理由やエピソードについて
《まあ仕方ないと思った》
・最初は丁寧に接客してくれたが、慣れてきたのかタメ口になっているのが少し雑だなと感じたから（20代／女性／静岡県／パート、アルバイト）
・私が、話していることも右から左のようでした。繰り返し話しても少し待っててくださいと言い、傍を離れる機会が多かったです。髪の毛を染める際も、雑な気がしました。（20代／女性／新潟県／学生）
・カットをしているときの会話が全てタメ口で、圧倒されるような口調で話されたことが気になりました。親しみを感じてくれているのかなと思い、まあ仕方ないと思いました。（30代／女性／茨城県／正社員）
・シャンプーのとき、最初のときより雑にされている感じがあったのですが、美容師さんも疲れているのかなと思って受け入れました。（30代／男性／北海道／正社員）
・複数の客を同時に対応しているため、何で待たされているかわからない時間がちょくちょくありました。お待たせしてすみませんと言われ、こちらも忙しいようだから構わないというスタンスでいることと付き合いが長いためか、そういった部分で甘えられているのかと感じるようになりました。（40代／女性／千葉県／自営業、自由業）
・施術の途中での待ち時間が、慣れてくると長くなりました。ただ、美容師さんも指名が被っていると同じような時間帯に何人もお客さんに対応しなければいけないだろうと思うので、慣れている人は取り敢えず後にまわしやすいと考えても仕方ないことだと感じます。（40代／女性／東京都／自営業、自由業）
