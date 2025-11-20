チリのVIKがTHE WORLD′S 50 BEST VINEYARDS 2025リストでNO.1に選出





・チリ・ミラウエのVik（No.1）が、Resy & Tock主催のThe World's Best Vineyard 2025およびThe Best Vineyard in South Americaに選出

・ランキングには六大陸15地域から選出されたヴィンヤードと11の新規参入者が含まれる

・米国ソノマのAperture Cellars（No.14）がHighest New Entry Awardを獲得

・南アフリカ・西ケープ州のKlein Constantia Wine Estate（No.6）がJack's Creek提供のHighest Climber Awardを受賞、The Best Vineyard in Africaにも選出

マーガレットリバー（オーストラリア）, 2025年11月19日 /PRNewswire/ -- 西オーストラリア州マーガレットリバーで開催された授賞式において、The World's 50 Best Vineyards 2025リストが発表され、チリのミジャウエにあるVik（No.1）がResy & Tock主催のThe World's Best Vineyard 2025に選出されました。



完全な1-50リストはこちらをご覧ください。

Vikは2024年受賞者であるスペイン・リオハのBodegas de los Herederos del Marqués de Riscal Hall of Fameの後継者となりました。

2024年リストでNo.2だったVikは、4,450ヘクタールの自然保護区に広がる先駆的なワイナリー兼ラグジュアリー・ホテルで、12の異なる微気候に327ヘクタールのブドウ畑を所有しています。同ワイナリーは持続可能なブドウ栽培と印象的な建築を融合させています。

ドイツ・ラインガウのSchloss Johannisberg（No.2）はThe Best Vineyard in Europeに選出されました。世界初のリースリング生産者として知られ、1,200年以上のワイン醸造の伝統を誇ります。スペイン・リオハのBodegas YsiosがNo.3にランクインしています。

The World's 50 Best Vineyardsのコンテンツ・ディレクター、William Drew氏は次のようにコメントしています。「The World's 50 Best Vineyards 2025を発表し、VikをThe World's Best Vineyardとして表彰できることを大変うれしく思います。今年のリストは、世界のワイン・シーンを形作るブドウ園の多様性と革新性を強調した結果となっています。」

南アフリカの西ケープ州にあるKlein Constantia Wine Estate（No.6）は、The Best Vineyard in Africaに選ばれ、2024年以来35位上昇したことで、Jack's Creek主催のHighest Climber Awardを受賞しました。

The Best Vineyard in North Americaは、なだらかな丘、オリーブ畑、持続可能なブドウ園に囲まれた没入型の体験で知られる、米国アレクサンダー・バレーのJordan Vineyard & Winery（No.13）が受賞しました。日本の山梨県にある98Wines（No.20）は、富士山を望む、五感で楽しむブドウ園体験を提供し、The Best Vineyard in Asiaを受賞しました。

The Best Vineyard in Australasiaは、リストに新たに加わったニュージーランド・マールボロのCloudy Bay Vineyards（No.26）が受賞し、米国・ソノマのAperture Cellars（No.14）がHighest New Entry Awardを受賞しました。

