新開発「On Beautyシリーズ」 TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2 新規録り下ろしボイス搭載ゾーガンキンスカルプを期間限定で受注販売
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、クルールラボ株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：中垣 浩二）と共同開発した、音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）『CL-OS』との、TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334811&id=bodyimage1】
本機種「CL-OS」は、クルールラボ社の製品「CL-ZKS」をベースに、音声ガイダンスと、Faceモード（表情筋ケア）機能を追加し、本体色オリジナル、”Powered by Onkyo”ロゴ（ボイス音質監修）を付与した新開発モデルとなります。この新開発を機に、「On＝音、ボイス」と「Beauty＝美」を組み合わせた新商材「On Beauty」※2シリーズを立ち上げ、美容機器や健康機器、管理健康機器、コスメといった各分野の製造・OEMメーカーと協業し、アニメIPやアーティスト、VTuberとのコラボレーション商品を企画・開発していきます。シリーズ第一弾として、今回の音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を開発。今後、第二弾、第三弾と新商材を開発し、新たなステージへと進みます。
本コラボレーションモデルは、本体天面に作品をイメージしたモチーフを配置し、「喜多川海夢」による新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、Scalpモード、Faceモード、回転レベル、EMS等、各操作に応じてガイドしてくれるオリジナルボイス計15ワードを楽しみながら頭皮や表情筋のケアが可能です。尚、購入特典として「喜多川海夢」描き下ろしイラストマイクロファイバークロスを付属します。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて11月21日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。試用・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「喜多川海夢」描き下ろしイラストの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」及び、「スカルプ（収納）ポーチ」「ヘアキャップタオル」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ2号店」にて、11月21日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2 INTRODUCTION
ある日の出会いをきっかけに、コスプレを通して交流を深めていく喜多川海夢と五条新菜。まだまだやりたいコスプレ、作りたい衣装はいっぱい。クラスメイトたちとの交流や、新しいコスプレ仲間たちとの出会いの中で、海夢と新菜の世界はさらに広がっていく。そして、新菜にドキドキのとまらない海夢の恋に進展はあるのか―！？
『ヤングガンガン』＆『マンガUP！』（ともにスクウェア・エニックス）にて連載の福田晋一による大人気原作が、CloverWorksの手により再びアニメ化！
コスプレで広がる世界、見つけた自分――
海夢と新菜のコスキュン（ハード）ストーリーは続く！
■公式HP：https://bisquedoll-anime.com/
■公式X（@kisekoi_anime）：https://x.com/kisekoi_anime
※2 『On Beauty』
「On＝音、ボイス」と「Beauty＝美」を組み合わせた新商材のシリーズ総称。美容機器や健康機器、管理健康機器、コスメといった各分野の製造・OEMメーカーと協業し、アニメIPやアーティスト、VTuberとのコラボレーション商品を企画・開発していきます。シリーズ第一弾として、音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を開発。今後、第二弾、第三弾と新商材を開発し、新たなステージへと進みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334811&id=bodyimage1】
本機種「CL-OS」は、クルールラボ社の製品「CL-ZKS」をベースに、音声ガイダンスと、Faceモード（表情筋ケア）機能を追加し、本体色オリジナル、”Powered by Onkyo”ロゴ（ボイス音質監修）を付与した新開発モデルとなります。この新開発を機に、「On＝音、ボイス」と「Beauty＝美」を組み合わせた新商材「On Beauty」※2シリーズを立ち上げ、美容機器や健康機器、管理健康機器、コスメといった各分野の製造・OEMメーカーと協業し、アニメIPやアーティスト、VTuberとのコラボレーション商品を企画・開発していきます。シリーズ第一弾として、今回の音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を開発。今後、第二弾、第三弾と新商材を開発し、新たなステージへと進みます。
本コラボレーションモデルは、本体天面に作品をイメージしたモチーフを配置し、「喜多川海夢」による新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、Scalpモード、Faceモード、回転レベル、EMS等、各操作に応じてガイドしてくれるオリジナルボイス計15ワードを楽しみながら頭皮や表情筋のケアが可能です。尚、購入特典として「喜多川海夢」描き下ろしイラストマイクロファイバークロスを付属します。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて11月21日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。試用・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「喜多川海夢」描き下ろしイラストの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」及び、「スカルプ（収納）ポーチ」「ヘアキャップタオル」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ2号店」にて、11月21日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2 INTRODUCTION
ある日の出会いをきっかけに、コスプレを通して交流を深めていく喜多川海夢と五条新菜。まだまだやりたいコスプレ、作りたい衣装はいっぱい。クラスメイトたちとの交流や、新しいコスプレ仲間たちとの出会いの中で、海夢と新菜の世界はさらに広がっていく。そして、新菜にドキドキのとまらない海夢の恋に進展はあるのか―！？
『ヤングガンガン』＆『マンガUP！』（ともにスクウェア・エニックス）にて連載の福田晋一による大人気原作が、CloverWorksの手により再びアニメ化！
コスプレで広がる世界、見つけた自分――
海夢と新菜のコスキュン（ハード）ストーリーは続く！
■公式HP：https://bisquedoll-anime.com/
■公式X（@kisekoi_anime）：https://x.com/kisekoi_anime
※2 『On Beauty』
「On＝音、ボイス」と「Beauty＝美」を組み合わせた新商材のシリーズ総称。美容機器や健康機器、管理健康機器、コスメといった各分野の製造・OEMメーカーと協業し、アニメIPやアーティスト、VTuberとのコラボレーション商品を企画・開発していきます。シリーズ第一弾として、音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を開発。今後、第二弾、第三弾と新商材を開発し、新たなステージへと進みます。