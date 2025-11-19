一般家庭用レンジフード国内シェアNo.1※1の知識と技術を業務用にも展開するFUJIOH※2　九州エリアで200店舗以上を展開する「おべんとうのヒライ」一部店舗にクッキングオイルコレクターを導入

※画像はCOCRK-801SにCOC-MST-8465S（幕板セット）とCOC-SBP-801S（パネルセット）を取り付けたものです。



























【オイルスマッシャーについて】オイルスマッシャーは、FUJIOH独自の特許技術です※4。1分間に1500回転するディスクが吸い込んだ油煙を油と空気に分離し、オイルスマッシャーまでで約90％※5の油をキャッチします。内部への油の侵入をブロックすることでお手入れの負荷を軽減します。