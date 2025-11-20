Xinhua Silk Road：2025年版「中国のメガシティ・ガバナンスに関するトップ10事例」が日曜日に発表

北京、2025年11月20日 /PRNewswire/ -- 日曜日に北京で開幕したシンクタンク会議において、中国のメガシティ・ガバナンスに関する10件の代表的事例が発表されました。これは、メガシティ・ガバナンスにおける革新的かつ優れた経験・モデル・実践の共有と応用を促進することを目的としています。



Photo shows a scene of the release of the 10 Chinese cases on mega-city governance. (Xinhua/Wang Xiao)



この事例は、PKU Institute of Urban Governance、Tsinghua University Institute for Digital Government and Governance、Xinhua Research Center for Digital Governmentを含む3つのシンクタンクが共同で選定しました。

北京では、スマート行政サービスプラットフォーム「Jingban」が市内16の行政区すべてで導入されており、サービスニーズの受理後の即時対応、コミュニティガバナンス、公共利便サービスなど、主要な行政サービス分野を的確に支援している状況です。

JD Cloudの技術を基盤とするこのスマートな「執事」型プラットフォームは、600を超えるアプリケーションを統合しており、デジタルガバナンスを通じて都市発展の高度化を一層推進することを目指している状況です。

重慶市では、各級地方政府部門向けの都市デジタル運営・ガバナンスセンターを中核とする「1361」インテリジェント・ガバナンス体制が導入されており、この体制により、西南部の山岳都市である同市は都市全体の運営効率を向上させている状況です。

広州では、中国南部の経済中枢として、市場志向のデータ要素改革を活用し、デジタル技術と実体経済のサービスを統合した革新的なプラットフォームの育成を進めています。

同市は、モバイル行政サービスアプリ「Suihaoban」を基盤として、「1つのオンラインネットワーク、1つのオフライン窓口、1つのホットライン」というサービスマトリクスを構築し、強靭なスマートシティガバナンスを支える新たなデジタルエンジンを形成している状況です。

中国東部の大都市・上海では、スマートガバナンスを強化するために「QRコードによる駐車」サービスを構築しており、住民は「Suishen Code」や上海市のトラベルコードを通じて、便利かつ迅速な駐車サービスを利用できるようになっています。

PKU Institute of Urban Governanceの執行院長であるShen Tiyan氏は、前述の各都市は、デジタル技術を活用した都市ガバナンス、デジタル手段による民生向上、そして多面的な協働ガバナンスにおいて、それぞれ独自の特徴を有していると述べています。

これらすべては、人間中心のガバナンス理念を体現しており、都市ガバナンスの制度および能力の近代化において、イノベーション主導の進展を的確に示していると、Shen氏は付け加えています。

元のリンク：https://en.imsilkroad.com/p/348348.html

（日本語リリース：クライアント提供）

