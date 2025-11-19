¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î¶ÈÀÓ¤òÃ£À®
Âè4»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÙÂØ´¹»»¤ª¤è¤Ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î±Æ¶Á¤ò½ü¤¤¤¿Èæ³Ó²ÄÇ½¥Ù¡¼¥¹¤ÇÇä¾å¹â¤Ï6¡óÁý¡£¼õÃí¹â¤Ï¡¢Èæ³Ó²ÄÇ½¥Ù¡¼¥¹¤Ç2024Ç¯ÅÙÂè4»ÍÈ¾´ü¤ËÂç·¿¼õÃí¤Ë¤è¤ëµÞÁý¤òµÏ¿¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÉôÌç¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼»ö¶È¤ÇÁý¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹Á´ÂÎ¤Î¼õÃí¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ1¡ó¸º
Ì¾ÌÜ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤Ï3¡óÁý¤Î214²¯¥æ¡¼¥í¡¢¼õÃí¹â¤Ï4¡ó¸º¤Î219²¯¥æ¡¼¥í¡£½Ð²Ù³Û¤ËÂÐ¤¹¤ë¼õÃí³Û¤ÎÈæÎ¨¡Ê°Ê²¼BB¥ì¥·¥ª¡Ë¤Ï1.02
¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼»ö¶È¤ÎÍø±×¤Ï2¡óÁý¤Î32²¯¥æ¡¼¥í¤Ç¡¢Íø±×Î¨¤Ï15.3¡ó
½ãÍø±×¤Ï13¡ó¸º¤Î18²¯¥æ¡¼¥í¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë´ðËÜ1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¡ÊEPS¡Ë¤Ï2.07¥æ¡¼¥í¡¢Çã¼ý²Á³ÊÇÛÊ¬²ñ·×Å¬ÍÑÁ°¤ÎEPS¡ÊPPA¤¢¤¿¤ê¤ÎEPS¡Ë¤Ï2.30¥æ¡¼¥í¡£Altair¤ª¤è¤ÓDotmatics´ØÏ¢¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢PPAÁ°¤ÎEPS¤Ï0.21¥æ¡¼¥í¤ÎÉéÃ´
·ÑÂ³»ö¶ÈµÚ¤ÓÈó·ÑÂ³»ö¶È¤«¤é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Ï53²¯¥æ¡¼¥í¤È¤Ê¤ê¡¢»ÍÈ¾´ü¥Ù¡¼¥¹¤Ç²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿
ÄÌ´ü¤Ç¤Ï¡¢Èæ³Ó²ÄÇ½¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤Ç¼õÃí¹â¤¬6¡óÁý²Ã¡¢Çä¾å¹â¤Ï5¡óÁý¤ÇÅö¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤òÃ£À®¡£Ì¾ÌÜ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼õÃí¹â¤¬5¡óÁý¤Î884²¯¥æ¡¼¥í¤ÇÇä¾å¹â¤¬4¡óÁý¤Î789²¯¥æ¡¼¥í¡£BB¥ì¥·¥ª¤Ï1.12¤È·øÄ´
2025Ç¯ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼»ö¶È¤ÎÍø±×¤Ï3¡óÁý²Ã¤·²áµîºÇ¹â¤Î118²¯¥æ¡¼¥í¡£½ãÍø±×¤Ï16¡óÁý¤Î²áµîºÇ¹â¤Î104²¯¥æ¡¼¥í¡£¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë´ðËÜ1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¡ÊEPS¡Ë¤Ï12.25¥æ¡¼¥í¤ËÁý²Ã¤·¡¢PPAÁ°¤ÎEPS¤Ï12.95¥æ¡¼¥í¤ËÅþÃ£¡£InnomoticsÇäµÑ±×¤ª¤è¤ÓAltair¤ÈDotmatics´ØÏ¢¤Î±Æ¶Á¡Ê¹ç·×¤Ç1³ôÅö¤¿¤ê2.23¥æ¡¼¥í¡Ë¤ò½ü¤¯¤È¡¢PPAÁ°¤ÎEPS¤Ï10.71¥æ¡¼¥í¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤âÅö¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤òÃ£À®
2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë·ÑÂ³»ö¶È¤ª¤è¤ÓÈó·ÑÂ³»ö¶È¤«¤é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ÏÂçÉý¤ËÁý²Ã¡£²áµîºÇ¹â¤Î108²¯¥æ¡¼¥í¤òµÏ¿
°ì³ô¤¢¤¿¤ê¤ÎÇÛÅö¶â¤òÁ°Ç¯¤Î5.20¥æ¡¼¥í¤«¤é5.35¥æ¡¼¥í¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ
¡Ö2025Ç¯ÅÙ¤Ï¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ²è´üÅª¤ÊÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ãÍø±×¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼õÃí¹â¤ÈÇä¾å¹â¤â°ì·åÂæÈ¾¤Ð¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏONE Tech Company¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÜµÒ½Å»ë¤Î¶¯²½¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÂ®¡¢¹â¤¤¼ý±×À¤Î¤¢¤ëÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Altair¤ÈDotmatics¤ÎÇã¼ý¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢·×²èÃæ¤Ç¤¢¤ëSiemens Healthineers¤ÎÏ¢·ë½ü³°¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤ò»ý¤ÄÃæ³Ë¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¿·¤¿¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¡¢¼¡¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹AG ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¤Î¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥åÁÏ½Ð¤Ï»ö¶È¼ÂÀÓ¤Îµæ¶Ë¤Î¼ÜÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤ÎÂè4»ÍÈ¾´ü¤ª¤è¤Ó2025Ç¯ÅÙÄÌ´ü¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤¬²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ý±×À¤Î¤¢¤ëÀ®Ä¹¤È¸·³Ê¤Ê¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª´ÉÍý¤¬À®¸ù¤Î´ðÈ×¤Ç¤¹¡£³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÁýÇÛ¤ÎÄó°Æ¡¢¤½¤·¤ÆÀ®¸ùÎ¢¤Ë²ÃÂ®¤µ¤ì¤¿¼«¼Ò³ôÇã¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê²¸·Ã¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯ÅÙ¤Ï°ÕÍßÅª¤Ê¸«ÄÌ¤·¤Î¤â¤È¡¢¶¯²½¤µ¤ì¤¿ÂÎÀ©¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹AG CFO¤Î¥é¥ë¥Õ¡¦P¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Å¤¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÏÂÊ¸¡Ë¡§
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:69d97879-3e17-422f-ba1d-5ef05bce6d5d/HQCOPR202511117277EN-ja.pdf
´°Á´¤Ê·è»»È¯É½»ñÎÁ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê±ÑÊ¸¡Ë¡§
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:3948cdd4-35e0-4c1d-8412-9aed4097b3d0/HQCOPR202511117277EN.pdf
ºâÌ³´Ø·¸¤Î»ñÎÁ¤Ï www.siemens.com/ir ¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤Þ¤¹
2026Ç¯ÅÙ¤Î¸«ÄÌ¤·
2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦·ÐºÑ´Ä¶¤Ï°ÂÄê²½¤·¡¢À¤³¦¤ÎGDPÀ®Ä¹Î¨¤ÏÁ°Ç¯ÊÂ¤ß¤Î¿å½à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÙÂØ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤¬¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼»ö¶È¤ÎÇä¾å¹â¤ª¤è¤ÓÍø±×¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¡ÊEPS¡Ë¤ÎÌ¾ÌÜÀ®Ä¹Î¨¤òÂç¤¤¯²¡¤·²¼¤²¤ë¤â¤Î¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼¥ºÉôÌç¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÙÂØ´¹»»¤ª¤è¤Ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î±Æ¶Á¤ò½ü¤¤¤¿Èæ³Ó²ÄÇ½¥Ù¡¼¥¹¤ÎÇä¾å¹âÀ®Ä¹Î¨¤ò5%¡Á10%¡¢¤ª¤è¤ÓÍø±×Î¨¤ò15%¡Á19%¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡½ÉôÌç¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈæ³Ó²ÄÇ½¥Ù¡¼¥¹¤ÎÇä¾å¹âÀ®Ä¹Î¨6¡Á9¡ó¡¢¤ª¤è¤ÓÍø±×Î¨¤ò18¡Á19¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÉôÌç¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èæ³Ó²ÄÇ½¥Ù¡¼¥¹¤ÎÇä¾å¹âÀ®Ä¹Î¨8¡Á10¡ó¡¢¤ª¤è¤ÓÍø±×Î¨¤ò8¡Á10¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥á¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ËÈæ³Ó²ÄÇ½¥Ù¡¼¥¹¤ÎÇä¾å¹âÀ®Ä¹Î¨¤ò6%¤«¤é8%¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢BB¥ì¥·¥ª¤Ï1¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼»ö¶È¤Î¼ý±×À¤¢¤ëÀ®Ä¹¤È°ÙÂØ¸ú²Ì¤Ë¤è¤ëÂçÉý¤ÊÉéÃ´¤òÁ°Äó¤Ë¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ØÆþ²Á³ÊÇÛÊ¬Á°¤Î1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¡ÊEPS pre PPA¡Ë¤Ï10.40¥æ¡¼¥í¤«¤é11.00¥æ¡¼¥í¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¤ª¤è¤Óµ¬À©¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú»²¹Í»ñÎÁ¡Û
ËÜ»ñÎÁ¤Ï¥·¡¼¥á¥ó¥¹AG¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë¤¬2025Ç¯11·î13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÆüËÜ¸ì¤Ë¾¶Ìõ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ»ñÎÁ¤ÎÀµ¼°¸À¸ì¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¤ª¤è¤Ó±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó²ò¼á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢±Ñ¸ì¤¬Í¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£¸¶Ê¸¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢»ñÎÁ¤Ï°Ê²¼¤Î URL ¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê±ÑÊ¸¡Ë¡£
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/earnings-release-and-financial-results-q4-fy-2025
¥·¡¼¥á¥ó¥¹AG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¡¼¥á¥ó¥¹AG¡ÊËÜ¼Ò¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ª¤è¤Ó¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¡¢¸òÄÌ¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤òÃæ³Ë»ö¶È¤È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ÎËèÆü¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤¬DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¹©¾ì¤Î¸úÎ¨²½¡¢ÅÔ»Ô¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤µ¡¢Í¢Á÷¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¶¯²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£»º¶ÈÍÑAI¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤ë¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¿¼¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¡¢À¸À®AI¤ò´Þ¤àAI¤ò¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»º¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆAI¤ò¿È¶á¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤Ï¡¢¡ÖWe pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone.Everywhere. Sustainably. ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ò¤½¤ÎÀè¤Ø¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ø¡£¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¡¢À¤³¦Åª¤ÊÂç¼ê°åÎÅµ»½Ñ¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¾å¾ì´ë¶È¥·¡¼¥á¥ó¥¹¡¦¥Ø¥ë¥¹¥¤¥ó¥¢¡¼¥º¤Î²áÈ¾¿ô¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î30Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇä¾å¹â¤Ï789²¯¥æ¡¼¥í¡¢½ãÍø±×¤Ï104²¯¥æ¡¼¥í¤Ç¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î30Æü»þÅÀ¤ÎÁ´À¤³¦¤Î¼Ò°÷¿ô¤ÏÌó31Ëü8,000¿Í¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢ http://www.siemens.com ¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¡¼¥á¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×
¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤Ï¡¢1887Ç¯¤ËÅìµþ¡¦ÃÛÃÏ¤ËºÇ½é¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß¤·¤Æ°ÊÍè¡¢135Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÆÃ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÃæ³Ë»ö¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÃÎ¸«¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼Â¸½¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤ÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯9·îËö¤Ë½ªÎ»¤·¤¿2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌó2,188²¯±ß¡¢¼Ò°÷¿ô¤Ï¤ª¤è¤½2,680¿Í¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ïhttp://www.siemens.com/jp ¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ãíµ¤È¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò
2025Ç¯11·î13Æü¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤è¤ê¡¢¡ÖSiemens ONE Tech - Strategy and Results¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò www.siemens.com/one-tech-strategy-and-results-2025 ¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤ÎÂè4»ÍÈ¾´ü·è»»¡¢2025²ñ·×Ç¯ÅÙ¤Î»ÃÄê¿ôÃÍ¡¢¤ª¤è¤Ó2026Ç¯ÅÙ²ñ·×¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Siemens ONE TechÀïÎ¬¤Ê¤é¤Ó¤Ëµ»½Ñ¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤â¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÏ¿²è¤Ï¸åÆü¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºâÌ³´ØÏ¢»ñÎÁ¤Ï°Ê²¼¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡§www.siemens.com/ir
¤³¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤¬´ØÍ¿¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¾Íè¤Î»ö¶È¤ª¤è¤ÓºâÌ³¼ÂÀÓ¡¢¤ª¤è¤Ó¾Íè¤Î½ÐÍè»ö¤Þ¤¿¤Ï¿ÊÅ¸¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¹½À®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ½Ò¤Ï¡¢¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö°Õ¿Þ¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö·×²è¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¡¢¡Öµá¤á¤ë¡×¡¢¡Ö¸«ÀÑ¤â¤ë¡×¡¢¡Ö°Õ»Ö¡×¡¢¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Þ¤¿¤Ï¤³¤ì¤é¤ËÎà»÷¤·¤¿°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÊó¹ð½ñ¡¢ÌÜÏÀ¸«½ñ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢³ô¼ç¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¡¢¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬¸ýÆ¬¤Ç¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤Ï¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹·Ð±Ä¿Ø¤Î¸½ºß¤ÎÍ½ÁÛ¤È°ìÄê¤Î²¾Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤Î´ÉÍýÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢Í×°ø¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤ËSiemens Report¡Ê¥·¡¼¥á¥ó¥¹Êó¹ð½ñ¡Ë¡Êwww.siemens.com/siemensreport¡Ë¤ÎCombined Management Report¡ÊÅý¹ç·Ð±ÄÊó¹ð½ñ¡Ë¤Î¡ÖReport on expected developments and associated material opportunities and risks¡ÊÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤È´ØÏ¢¤¹¤ë½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¡Ë¡×¤Î¾Ï¡¢¤ª¤è¤ÓHalf-year Financial Report¡ÊÈ¾´üºâÌ³Êó¹ð½ñ¡Ë¤ÎInterim Group Management Report¡ÊÃæ´Ö¥°¥ë¡¼¥×·Ð±ÄÊó¹ð½ñ¡Ë¡ÊÅöÊó¹ðÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´û¤ËÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¡Ë¤Î³«¼¨¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Combined Management Report¤ÈÊ»¤»¤Æ¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤äÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬°ì¤Ä¤Ç¤â¸²ºß²½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢µ¬À©Åö¶É¤ÎË¡Îá¡¢·èÄê¡¢É¾²Á¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍ×µá¤¬Åö¼Ò¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¢¼Ò²ñÉÔ°Â¡¢ÀïÁè¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ÎÉÔ²Ä¹³ÎÏ»ö¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾Íè¤Î½ÐÍè»ö¤ò´Þ¤àº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤¬Í½Äê¤è¤êÃÙ¤ì¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¤ê¡¢Á´¤¯È¯À¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁ°Äó¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤Î¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¡¢¶ÈÀÓ¡¢À®²Ì¤Ï¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¾Íè¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ËÌÀ¼¨Åª¤Þ¤¿¤ÏÌÛ¼¨Åª¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¡¢¡ÊÈÝÄêÅª¤Þ¤¿¤Ï¹ÎÄêÅª¤Ë¡ËÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾Íè¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¡¢Í½ÁÛ¤È°Û¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¤Þ¤¿¤Ï½¤Àµ¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎµÁÌ³¤òÉé¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëºâÌ³Êó¹ð¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂåÂØÅª¤Ê¶ÈÀÓ»ØÉ¸¡ÊÈóGAAP»ØÉ¸¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂåÂØÅª¤Ê¶ÈÀÓ»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÊäÂÅª¤ÊºâÌ³»ØÉ¸¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊäÂÅª¤ÊºâÌ³»ØÉ¸¤Ï¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤ÎConsolidated Financial Statements¡ÊÏ¢·ëºâÌ³½ôÉ½¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëºâÌ³Êó¹ð¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë½¾¤Ã¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤Î½ã»ñ»º¤ª¤è¤ÓºâÌ³¾õ¶·¡¢¤Þ¤¿¤Ï·Ð±ÄÀ®ÀÓ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÂåÂØ»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÂåÂØ¶ÈÀÓÉ¾²Á»ØÉ¸¤òÊó¹ð¤Þ¤¿¤Ïµ½Ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¤½¤Î·×»»ÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Í¼Î¸ÞÆþ¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¤³¤ÎÊ¸½ñ¤äÂ¾¤ÎÊ¸½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ôÃÍ¤Ï¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ç·×¤ÈÀµ³Î¤Ë°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÏÀäÂÐ¿ôÃÍ¤òÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥·¡¼¥á¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÂåÍý
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡º´Æ£¡¢×¢½Å
E-mail: siemens@prap.co.jp
