北欧デンマーク発の腕時計ブランド AV86(旧About Vintage、本社：デンマーク首都コペンハーゲン) は、今年唯一の割引セールとして【Black Friday キャンペーン】を開催します。





2025 Black Friday





＜ブラックフライデーセール開催時期＞

セール開始日：2025年11月21日(金)日本時間20時

セール最終日：2025年12月 1日(月)サイバーマンデー





開催期間中は、公式サイトのほぼ全商品が20％OFF※となる特別なキャンペーンです。





AV86は、「金庫に保管される資産のような時計に代わる、普段から愛用できる良質で、長年愛用できるような時計を、良心的な価格で造ること」というミッションを掲げて2014年にコペンハーゲンで創業しました。日頃から抑えられた価格で、こだわりの品質の時計づくりをしているために、割引セールは、このブラックフライデーが年内で唯一の割引キャンペーンとなります。





販売価格は、送料と税込価格での表示となっており、デンマークからの発送とは思えないスピーディな配達も大きな魅力です。





また、人気の無料の刻印サービスを利用することで、特別な気持ちや、大切な人のお名前、忘れたくない瞬間を刻み、クリスマスシーズンのギフトにふさわしい、【気持ちを刻む特別な一本】としてカスタマイズすることができます。





この見逃せないチャンスにあなたのスタイルをワンランク上にアップしましょう。





1844 Chronograph, Steel / Black





■1844 Chronograph

セール価格：44,240円(11,060円割引)

※通常価格：55,300円(送料・税込)

創業当初からの絶対的なベストセラー。時代を超越したエレガント且つ機能的でクラシカルなクロノグラフを良心的な価格で。





1564 Chronodate Automatic, Steel / Blacka





■1564 Chronodate Automatic

セール価格：88,400円(22,100円割引)

※通常価格：110,500円(送料・税込)

当社創業10周年記念として作成されたコレクション。曜日・24時間・月が表示される3つのサブダイヤルを備えた機会式自動巻き時計。





1960 Racing Chronograph, Steel / Off White & Black





■1960 Racing Chronograph

セール価格：53,040円(13,260円割引)

※通常価格：66,300円(送料・税込)

当社ベストセラー。モーターレース業界のトップジャーナリスト監修のモデル。スピード感と男のロマンスが感じられるパンダダイヤルのクロノグラフを、ミニマルな北欧デザインらしく仕上げました。





特設サイトはこちら：

https://av86.com/ja-jp/pages/black-friday





※セール対象外商品：1564 Chronodate(一部モデル)、1968 Moonphase、1956 Marine(一部モデル)、ギフトセット









■ブランドについて

AV86(旧About Vintage)は、時計愛好家の幼馴染2人が「金庫で保管される程の価値ある腕時計を、良心的な価格で製作する」という夢を実現するため、2014年にデンマーク・コペンハーゲンで設立された腕時計ブランドです。時計好きならではのこだわりある品質や機能性を備えつつ、北欧らしいシンプルで様々なTPOに適したデザインに特化しています。





ブランド名の「86」は創業者が生まれた1986年に由来し、世代を超えて愛される時計作りを目指しています。近年では、ACミラン、FCコペンハーゲン、デンマーク代表サッカーチームDBUなどとの公式パートナーシップを通じ、複数のコラボレーション腕時計も発表。本社はデンマーク・コペンハーゲンに所在します。