感謝総還元！オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」10周年記念キャンペーンを11月20日より開始

BPOテクノロジー株式会社

BPOテクノロジー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田真也、以下「当社」）は、オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」の創業10周年を迎えるにあたり、ユーザー・パートナー・アシスタントをはじめ、当社に関わるすべてのステークホルダーの皆さまへの感謝を込め、2025年11月20日より「10周年記念キャンペーン」を開始いたします。

当社は2015年にインドネシアで創業し、2017年より日本においてサービス提供を開始しました。これまでに2,000社以上の企業様にご利用いただき、累計対応時間は数十万時間にのぼります。

10周年を迎える本年、これまで当社を支えてくださった皆さまへの感謝を形にすべく、各種キャンペーンおよび特別施策を展開してまいります。

◼️10周年を記念した主なキャンペーン

【1】新規ユーザーの皆さま向け 》 10周年限定・特別キャンペーン

新規でサービスをご検討いただく法人企業様を対象に、月10時間分を3ヶ月間無料でオンラインアシスタント(R)「フジ子さん」をご活用いただけるキャンペーンを展開いたします。

※先着順3社まで／法人企業様限定です。

※12月中旬募集開始です。

【2】ご紹介した方・された方向け 》 10周年記念・ご紹介キャンペーン

紹介元・紹介先の双方がメリットを受けられるご紹介キャンペーンを実施いたします。

これまでフジ子さんを利用したことがない方も、リソース不足の方が周りにいらっしゃいましたら、この機会にぜひご紹介ください。

【3】長期ユーザーの皆さま向け 》 感謝の気持ちを届けるささやかな記念品を送付

長くご利用いただいている企業様へ、感謝の気持ちを込めたオリジナルノベルティを順次お送りいたします。

【4】パートナー企業の皆さま向け 》 パートナー支援策の拡大

パートナー企業様から紹介いただいた企業様向けに、フェーズごとに異なる特典をお付けした施策を実施いたします。

【5】オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」向け 》 仲間とつながる場からひろがる

当社は完全在宅ワークにてユーザー作業をチーム制で実施しています。より良いサービスを提供するために、お互いにフォローし合い、横の繋がりを大切にしています。この度、10周年を記念して、離れていても仲間とつながる場をアップデートいたします。

◼️10周年記念特設ページ

https://fujiko-san.com/10th_anniversary(https://fujiko-san.com/10th_anniversary)

期間限定で「フジ子さん」10周年特別キャラクターが登場します。遊び心を取り入れたストーリー展開をぜひお楽しみください。

SNSなどでの発信を強化し、より親しみを持っていただけるブランド体験を創出します。

◼️10年の歩み

創業ストーリーや当社で活躍する「フジ子さん」をはじめとしたスタッフのインタビューなどをnoteにて公開しております。こちら(https://note.com/bpo_marketing/all)もぜひご一読ください。

◼️オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」とは

オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」は、企業の成長に必要なサブ業務・ノンコア業務と呼ばれるバックオフィス作業に対し、必要な時に、メールやチャットなどのオンラインでアシスタントにご依頼いただけるサービスです。

フジ子さんの特長

・月10時間から依頼可能：業務量に応じて、毎月柔軟に調整が可能

・最短1か月から契約可能：契約期間の縛りがなく、状況に応じて変更や解約が可能

・幅広い業務に対応：経理・人事・総務からデータ整理・リサーチまで1契約で対応可能

・採用・雇用コストの削減：人件費や教育・設備コストを削減可能

◼️会社概要

会社名 ：BPOテクノロジー株式会社

本社 ：東京都中央区銀座6-14-8

代表者 ：代表取締役社長 山田真也

設 立 ：2017年2月

提供サービス：オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」、オンラインBPO

URL ：https://bpo-tech.co.jp

当社は「人々の時間を増やし、幸せを増やす ― ヒトとAIの最適なチームワークの探求 ―」を経営理念に掲げています。人手不足の解消のみならず、企業のDX推進や業務効率化・自動化を支援することで、より持続的で進化した社会の実現を目指します。

◼️本件に関するお問合せ先

BPOテクノロジー株式会社 広報担当

電話番号：03-4405-3635

メール：pr@fujiko-san.com