OGKからペットブランド 「ｂｕｄｄｉＱ（バディック）」誕生 自転車バスケット用コーナーカバー、ハーネス、リードを新発売 11月24日「プードルフェスティバル 2025（大阪）」で披露
自転車用チャイルドシート国内シェアトップのオージーケー技研株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：木村 泰治）は、ペットブランド「buddiQ （バディック）」を立ち上げ、自転車バスケット用コーナーカバーセット、ハーネス2種、リードを12月3日にオンラインストア（https://ogk-giken.shop-pro.jp）などで発売します。11月24日、「プードルフェスティバル2025 meets 大阪北港マリーナ」にも出展します。自転車用チャイルドシート開発で培った子どもの安全を守る技術やノウハウをペットにも活用し、大事な家族の一員であるペットの安全も守ります。
自転車用チャイルドシート開発で培った子どもの安全を守る技術やノウハウをペットにも
当社はペットも大事な家族の一員と考え、自転車用チャイルドシート開発で培った子どもの安全を守る技術やノウハウをペットにも活かしたいと、2023年にペット用製品の開発をスタートしました。通院時や、大きな公園まで移動してからお散歩するなど、ペットとの自転車移動のニーズはあるものの、自転車への積載やその安全性を考慮した製品はほとんどありませんでした。そこで、自転車にも安心して搭載できるペットキャリーなどを開発してきました。利用者から寄せられた「こんなのもあったらいいな」という声に応えるため、またセットでコーディネートできるよう、この度新たにブランドを立ち上げ幅広く商品展開を拡大していきます。
「あったらいいな」の声に応えて、ペットと飼い主両方の快適を追求
新発売するのは、自転車の前バスケットにセットして振動や飛び出しから守る、コーナーカバー、クッション、リードのセット、成長に合わせて調節できるミニリュック付ハーネス、足入れがスムーズなイージーフィットハーネス、これら2種のハーネスと使用でき、手持ちも肩掛けもできる2WAYリードです。小型犬用は可愛いものやアウトドアに寄った製品が多いなか「もっとシンプルなものがあったらいいのに」という声に応え、“日常のコーディネートにもあわせやすい”デザインを目指しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334710&id=bodyimage1】
■buddiQ （バディック） https://ogk.co.jp/topics/37874
「buddiQ（バディック）」は、仲間や相棒をあらわす「バディ」と、クオリティ（Quality）の「Q」を合わせた造語です。
トップシェアを誇る自転車用チャイルドシート開発で培った技術とノウハウで、ペットと飼い主両方に安心と快適を届けるため、妥協のない品質を追求し、ペットとの生活の質向上への貢献を目指します。
Instagram https://www.instagram.com/buddiq_by_ogk/
■プードルフェスティバル 2025 meets 大阪北港マリーナ 開催概要
開催日：2025年11月24日（月） 9:00～16:00 ※雨天決行（荒天中止）
（開場 9:00 開会 9:50 閉会 16:00）
会場：大阪北港マリーナ（https://hokkomarina.com/）
大阪市此花区常吉2-13-18
チケット：https://x.gd/hfSNj
HP：https://poodlefes.com/
■新製品
●前バスケット専用大切な愛犬を守る安心装備「バスケット用コーナーカバーセット」
（PET-009set）
オンラインストア：https://ogk-giken.shop-pro.jp/?pid=188229920
仕様
目安適用体重／5kgまで（超小型犬～小型犬）
自転車用チャイルドシート開発で培った子どもの安全を守る技術やノウハウをペットにも
当社はペットも大事な家族の一員と考え、自転車用チャイルドシート開発で培った子どもの安全を守る技術やノウハウをペットにも活かしたいと、2023年にペット用製品の開発をスタートしました。通院時や、大きな公園まで移動してからお散歩するなど、ペットとの自転車移動のニーズはあるものの、自転車への積載やその安全性を考慮した製品はほとんどありませんでした。そこで、自転車にも安心して搭載できるペットキャリーなどを開発してきました。利用者から寄せられた「こんなのもあったらいいな」という声に応えるため、またセットでコーディネートできるよう、この度新たにブランドを立ち上げ幅広く商品展開を拡大していきます。
「あったらいいな」の声に応えて、ペットと飼い主両方の快適を追求
新発売するのは、自転車の前バスケットにセットして振動や飛び出しから守る、コーナーカバー、クッション、リードのセット、成長に合わせて調節できるミニリュック付ハーネス、足入れがスムーズなイージーフィットハーネス、これら2種のハーネスと使用でき、手持ちも肩掛けもできる2WAYリードです。小型犬用は可愛いものやアウトドアに寄った製品が多いなか「もっとシンプルなものがあったらいいのに」という声に応え、“日常のコーディネートにもあわせやすい”デザインを目指しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334710&id=bodyimage1】
■buddiQ （バディック） https://ogk.co.jp/topics/37874
「buddiQ（バディック）」は、仲間や相棒をあらわす「バディ」と、クオリティ（Quality）の「Q」を合わせた造語です。
トップシェアを誇る自転車用チャイルドシート開発で培った技術とノウハウで、ペットと飼い主両方に安心と快適を届けるため、妥協のない品質を追求し、ペットとの生活の質向上への貢献を目指します。
Instagram https://www.instagram.com/buddiq_by_ogk/
■プードルフェスティバル 2025 meets 大阪北港マリーナ 開催概要
開催日：2025年11月24日（月） 9:00～16:00 ※雨天決行（荒天中止）
（開場 9:00 開会 9:50 閉会 16:00）
会場：大阪北港マリーナ（https://hokkomarina.com/）
大阪市此花区常吉2-13-18
チケット：https://x.gd/hfSNj
HP：https://poodlefes.com/
■新製品
●前バスケット専用大切な愛犬を守る安心装備「バスケット用コーナーカバーセット」
（PET-009set）
オンラインストア：https://ogk-giken.shop-pro.jp/?pid=188229920
仕様
目安適用体重／5kgまで（超小型犬～小型犬）