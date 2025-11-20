情シス担当者向けイベント「変わる情シス 2025 秋」開催 -AI時代に取り残されない中堅・中小企業のIT課題解決ガイド-
アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、2025年12月9日（火）～12月12日（金）に「変わる情シス 2025 秋」を開催します。本イベントは「ITmedia エンタープライズ」「ITmedia ビジネスオンライン」「キーマンズネット」の3媒体が主催するデジタルイベントで、情報システム部門の担当者や中堅中小企業の経営者などに向けて、AIを定着させるための手法やセキュリティ強化をはじめとした環境整備などについて、先進企業の事例や専門家の実践的なアドバイスを交えてお伝えします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334707&id=bodyimage1】
■開催概要
名称：変わる情シス 2025 秋 -AI時代に取り残されない中堅・中小企業のIT課題解決ガイド-
URL：https://members11.live.itmedia.co.jp/library/OTQ1OTk%253D?group=2512_JOSYS2025a
開催日時：2025年12月9日（火）～ 12月12日（金）
形式：ライブ配信セミナー
主催：ITmedia エンタープライズ、ITmedia ビジネスオンライン、キーマンズネット
参加費用：無料
対象者：中堅中小規模（従業員数50～999名程度）のユーザー企業の経営者・経営企画、DX推進担当者、情報システム部門、セキュリティ担当者など
■プログラム
【Day1 セキュリティ】
AI時代の到来によりサイバー攻撃は巧妙化し、特に中小企業はランサムウェアの標的になりやすい状況です。事業継続を脅かすこの脅威に限られたリソースでどう対処するのか。本セクションでは最新のランサムウェア対策や安全なリモートワークを実現する「脱VPN」の選択肢など、実践的なセキュリティ対策を総点検します。
・基調講演 なぜ自社が標的に？──インシデントが起きても慌てず対応するためのセキュリティ準備
・セッション1-1 中小企業のための実践セキュリティ ～“とりあえず導入”をやめるための簡易SOC
・セッション1-2 ランサムウェア被害は「災害」。面で備える防御・検知・対応・復旧とRPO/RTO、統合運用で復旧時間を短縮！
・セッション1-3 SSL-VPNをなぜやめる？ リモートアクセスの進化のかたち
・セッション1-4 避けられない侵入、その時あなたの会社はどう動く？
【Day2 セキュリティ】
・基調講演 AI時代だからこそ 中小企業の諦めないセキュリティ対策
・セッション2-1 “つながる”を安全にする技術、Extremeのゼロトラスト
・セッション2-2 セキュリティプロ集団から見たインシデント・ヒヤリハットの実態と対策
・セッション2-3 ランサムウェア被害に遭わないために、企業が選んだセキュリティ新常識とアイデンティティセキュリティ活用術
【Day3-1 AI活用】
中小企業であっても情シス担当者はAI導入に無関心ではいられません。とはいえ、具体的な活用方法、データ整備、予算、難しさといった壁に直面しがち。本セクションでは、ツール導入から業務改善、成果創出に至るまでの現実的なロードマップを、具体的な事例を交えて解説します。
・基調講演 デジタルで『接心好感』をサポート ～AIを活用した顧客と従業員の『心地好い体験』
・セッション3-1 Copilotで実現する“働き方改革”と“業務効率化”
【Day3-2 デジタル化】
DXの掛け声は中小企業にも浸透しつつあるものの、依然として紙ベースの申請や手作業はなくならず、業務効率を圧迫しています。決裁のボトルネック化やワークフローの未整備も深刻な課題。本セクションでは、DX以前の「デジタル化」の壁を突破するための具体的なステップについて考えます。
